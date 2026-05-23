«Αυτός ο δημόσιος σταθμός δεν είναι ο πρώτος που κλείνει και όπως φαίνεται ούτε ο τελευταίος. Το θέμα αφορά την υποβάθμιση της δημόσιας προσχολικής αγωγής».

Η οικογένεια της Βάλιας Παπαδοπούλου είναι μία από τις 52 που στέλνουν τα παιδιά τους στο Δημοτικό Κοινοτικό Παιδικό Σταθμό Πρωταγόρα στο Παγκράτι. Στον βρεφονηπιακό σταθμό που κλείνει μετά τη δικαστική διαμάχη μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και των εκμισθωτών. Η ενημέρωση που είχαν οι γονείς από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, του φορέα που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, τη λειτουργία και τις εγγραφές των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου, ήταν να μην ανησυχούν, καθώς τα παιδιά που έχουν ήδη εγγραφεί θα απορροφηθούν στους κοντινούς σταθμούς.

«Όλοι οι κοντινοί σταθμοί είναι πλήρεις, που σημαίνει ότι ακόμη και αν δεχθούν τα δικά μας παιδιά, πολλά άλλα θα μείνουν εκτός. Ο συγκεκριμένος σταθμός κάλυπτε ετησίως τις ανάγκες 52 οικογενειών από τις περιοχές του Παγκρατίου, της Γούβας και του Μετς. Μας πρότειναν τους σταθμούς που λειτουργούν στην Εργοτίμου και στη Νικοσθένους, οι οποίοι όμως είναι μακριά. Με το καρότσι θέλουμε μισή ώρα περπάτημα. Όπως και να ‘χει, η ενέργεια αυτή δείχνει προς τα πού βαδίζει η δημόσια προσχολική αγωγή. Στην πλήρη υποβάθμιση. Δεν υπάρχει μέριμνα για τα βρέφη. Το πρόβλημα υπάρχει από το 2017. Μέσα σ’ αυτά τα χρόνια έχουν αλλάξει τρεις δημοτικές Αρχές και δεν έχει γίνει τίποτα», δηλώνει η κυρία Παπαδοπούλου, σημειώνοντας ότι «είναι ο έκτος σταθμός που κλείνει από το 2017».

Η επιστολή

Οι γονείς του βρεφονηπιακού σταθμού έστειλαν επιστολή στον Δήμο Αθηναίων στην οποία αναφέρουν ότι η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί απλώς μια διοικητική αστοχία. «Αντιθέτως, αναδεικνύει όχι μόνο τη διαχρονική αδράνεια και την έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού από τις διαδοχικές Δημοτικές Αρχές και το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, αλλά και μια συστηματική ώθηση των οικογενειών προς την ιδιωτική εκπαίδευση. Παρότι η δικαστική εκκρεμότητα σχετικά με το κτίριο του σταθμού είναι γνωστή ήδη από το 2017, ουδέποτε εξασφαλίστηκε εναλλακτικός κατάλληλος χώρος, ούτε υπήρξε έγκαιρη πρόβλεψη για τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής», τονίζουν. Καταγγέλλουν δε, ότι «η επίσημη ενημέρωση των οικογενειών έγινε μόλις λίγες ημέρες πριν την έναρξη των εγγραφών, ενώ το ενδεχόμενο κλεισίματος ήταν ήδη γνωστό εδώ και μήνες».

Τι απαντά το Δημοτικό Βρεφοκομείο

Από την πλευρά τους, οι αρμόδιοι του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών στην ανακοίνωση που εξέδωσαν μιλούν για «χρωματισμένες καταγγελίες».

Όπως εξηγούν, οι συνεκμισθωτές του ακινήτου που στεγάζει τον σταθμό Πρωταγόρα, προέβησαν από το 2023 σε καταγγελία της μίσθωσης, επί της οποίας εκδόθηκε δικαστική απόφαση για επιστροφή του ακινήτου.

«Κατόπιν επικοινωνίας, επίμονων συζητήσεων και συνεννοήσεων των νομικών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών με τον δικηγόρο των συνεκμισθωτών, συμφωνήθηκε η παραμονή μας στο μίσθιο και για την επόμενη περίοδο φιλοξενίας 2025-2026 προς όφελος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και προκειμένου να αποφευχθεί η αιφνιδιαστική διακοπή της λειτουργίας του συγκεκριμένου Παιδικού Σταθμού και να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των οικογενειών των οποίων τα παιδιά φιλοξενούνται στον εν λόγω Παιδικό Σταθμό», αναφέρουν και συνεχίζουν: «Επειδή όμως η απόδοση του μισθίου στους ιδιοκτήτες έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, υποχρεώθηκε να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση για την υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού».

Οι εκπρόσωποι του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών αφήνουν αιχμές κατά της τότε κυβέρνησης για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 99/2017 για τον καθορισμό προϋποθέσεων αδειοδότησης των παιδικών σταθμών όλης της χώρας. Το Προεδρικό Διάταγμα «επέβαλε σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς την υποχρεωτική προσαρμογή σε σχεδόν ανεδαφικές για την ελληνική πραγματικότητα απαιτήσεις», σημειώνουν. Παρά ταύτα, προσθέτουν, η διοίκηση του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών κατέβαλε κυριολεκτικά υπεράνθρωπες προσπάθειες και ενέργειες ώστε να υλοποιηθούν ταχέως οι απαιτούμενες τεχνικές μελέτες, εργασίες και συντηρήσεις σε όλα τα κτίρια που στεγάζουν Σταθμούς, μισθωμένα και ιδιόκτητα. Παράλληλα – συνεχίζουν – οι αρμόδιες υπηρεσίες ενήργησαν με κάθε νόμιμο τρόπο για την εξεύρεση ακινήτων προς μίσθωση σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, όμως οι διαδικασίες απέβησαν άκαρπες λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πιθανούς εκμισθωτές.

«Γινόμαστε αποδέκτες “χρωματισμένων καταγγελιών”»

«Είναι άδικο να γινόμαστε αποδέκτες “χρωματισμένων” καταγγελιών με υφέρπουσες πολιτικές σκοπιμότητες, κυρίως από τη στιγμή που προβήκαμε σε συντονισμένες και οργανωμένες κινήσεις, σε συνεργασία με άλλους Δήμους και Κοινότητες, και απευθύναμε έκκληση προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τροποποίηση των ιδιαιτέρως απαιτητικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 99/2017, η αποτυχία του οποίου αποδεικνύεται περίτρανα από τις αλλεπάλληλες παρατάσεις των χρόνων προθεσμίας προσαρμογής», τονίζουν.

«Μόνιμος στόχος μας», συνεχίζουν, «είναι να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες προσχολικής αγωγής στα μικρά μας παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την ένταξή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, σε ένα περιβάλλον ασφαλές, με την εφαρμογή των καλύτερων και πιο σύγχρονων παιδαγωγικών προγραμμάτων. Και σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε την Πολιτεία αλλά και τους γονείς αρωγούς, και όχι αντιπάλους».