Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Το δολοφονικό προφίλ του Αστρίτ Χασάνι ή «Τίτι» και η πλήρης περιφρόνησή του για την ανθρώπινη ζωή είχαν αποκαλυφθεί με τον πιο δραματικό τρόπο 14 χρόνια πριν το περιστατικό στο Μικρολίμανο, μέσα σε ένα κρίσιμο 48ωρο που σημάδεψε τις ζωές αστυνομικών και πολιτών.

Στις 3 Ιουνίου 2012, γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα, το πλήρωμα του περιπολικού της Άμεσης Δράσης με κωδικό Α 4-1/Β αλλαγής, κινούμενο στο Παγκράτι, εντόπισε ένα ζευγάρι που κρίθηκε ύποπτο στην οδό Φιλολάου. Ο οδηγός του περιπολικού και το πλήρωμα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε έλεγχο.

Όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν, ο άνδρας —που δεν ήταν άλλος από τον «Τίτι»— ο οποίος είχε κρεμασμένη στην πλάτη του μια αυτοσχέδια θήκη κιθάρας, και τράβηξε αστραπιαία μέσα από τη θήκη ένα πολεμικό τυφέκιο καλάσνικοφ. Στρέφοντάς το κατά των αστυνομικών, προσπάθησε να τους πυροβολήσει εν ψυχρώ. Από καθαρή τύχη και λόγω της ταραχής του, ο κακοποιός πάτησε κατά λάθος το κουμπί απελευθέρωσης της γεμιστήρας, με αποτέλεσμα αυτή να πέσει στο έδαφος και το όπλο να μην εκπυρσοκροτήσει, επιτρέποντάς του να διαφύγει προσωρινά μέσα στα στενά.

Η δολοφονία στην Καισαριανή

Η αποτυχία εγκλωβισμού του εκείνη τη νύχτα έμελλε να έχει τραγική κατάληξη την επόμενη κιόλας ημέρα. Στις 4 Ιουνίου 2012, ο «Τίτι» εμφανίστηκε στην Καισαριανή. Όταν ένας 30χρονος άνδρας αντιλήφθηκε ότι ο κακοποιός επιχειρούσε να του κλέψει το αυτοκίνητο και κατέβηκε από το σπίτι μαζί με τον αδελφό του για να τον αποτρέψει, ο Χασάνι δεν δίστασε. Πυροβόλησε εν ψυχρώ με το καλάσνικοφ, σκοτώνοντας τον νεαρό και τραυματίζοντας βαρύτατα τον αδελφό του.

Πρόκειται για μια υπόθεση που άφησε βαθιά πληγή στις τάξεις της Άμεσης Δράσης, με τους αστυνομικούς που βρέθηκαν απέναντί του στην οδό Φιλολάου να κουβαλούν για χρόνια το βάρος ότι, αν οι συνθήκες είχαν επιτρέψει τη σύλληψή του την προηγούμενη ημέρα, ένας αθώος νέος θα είχε σωθεί.

Το βαρύ ποινικό μητρώο των 73 ετών κάθειρξης

Η εγκληματική δράση του Αλβανού υπηκόου είχε ξεκινήσει ήδη από το 1995-1996, όταν ήταν ακόμη ανήλικος, ως μέλος της διαβόητης «συμμορίας με τα καλάσνικοφ» που διέπραττε ένοπλες ληστείες και βιασμούς γυναικών.

Έκτοτε, ενεπλάκη συνολικά 7-8 φορές σε ένοπλες αντιπαραθέσεις με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. Εκτός από τα γεγονότα του Παγκρατίου και της Καισαριανής, χαρακτηριστικό είναι και το περιστατικό του 2012 στον Νέο Κόσμο, όπου μετά από κλοπή, οι κακοποιοί πυροβόλησαν κατά αστυνομικών του τοπικού Τμήματος και πέταξαν χειροβομβίδα για να ξεφύγουν.

Στο πλούσιο ποινικό του μητρώο περιλαμβάνονται καταδίκες για:

Ανθρωποκτονία τετελεσμένη και απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με στρατιωτική δομή.

Αρπαγή και ομηρία αστυνομικού, βιασμό, εκβιασμούς, δεκάδες ένοπλες ληστείες και διαρρήξεις.

Οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν εις βάρος του στην Ελλάδα ξεπερνούν συνολικά τα 73 έτη, ενώ εκκρεμούσε ήδη διεθνώς Ερυθρά Αγγελία και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.

Η κινηματογραφική απόδραση του 2019 και η παράνομη επιστροφή

Το όνομα του «Τίτι» έλαβε πανελλήνια δημοσιότητα τον Ιούνιο του 2019, όταν πρωταγωνίστησε σε μια μυθιστορηματική απόδραση από τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Μεταγωγών στην οδό Πέτρου Ράλλη.

Τότε, ένας συνεργός του προσποιήθηκε αδιαθεσία για να παραλάβει φάρμακα έξω από το κελί. Μόλις ο φρουρός άνοιξε την πόρτα, οι κρατούμενοι του επιτέθηκαν με αυτοσχέδιο μαχαίρι, άρπαξαν το υπηρεσιακό όπλο, του πέρασαν χειροπέδες και κινήθηκαν στο υπόγειο. Εκεί, επιβιβάστηκαν σε περιπολικό, κράτησαν όμηρο μια νεαρή αστυνομικό και επιχείρησαν να σπάσουν την κεντρική πύλη. Τελικά διέφυγαν πεζή, πυροβολώντας κατά την απομάκρυνσή τους.

Ο Χασάνι διέφυγε στο εξωτερικό και συνελήφθη αργότερα στην Αλβανία, όπου εξέτισε ποινή φυλάκισης μέχρι το 2025. Ωστόσο, παραβίασε τους όρους αποφυλάκισης και εντός του 2026 εισήλθε εκ νέως παράνομα στην Ελλάδα.

Η Πανεπιστημιούπολη και η πρόσφατη καταγγελία

Οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή τις πρόσφατες κινήσεις του 42χρονου. Σημειώνεται ότι το 2022 είχε απασχολήσει την επικαιρότητα ο ανιψιός του, ηγετικό στέλεχος συμμορίας που χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου —έναν χώρο που κατά το παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει και ο ίδιος ο «Τίτι». Ο ανιψιός του είχε αποπειραθεί τότε να δολοφονήσει μια αστυνομικό, η οποία αντέδρασε πυροβολώντας και τραυματίζοντάς τον.

Η πιο πρόσφατη καταγραφή του «Τίτι» στα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ. έγινε μόλις πριν από έναν μήνα, τον Απρίλιο του 2026. Η σύζυγός του, με την οποία έχουν αποκτήσει ένα παιδί, κάλεσε την Αστυνομία και τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία, αναφέροντας ότι την απείλησε ευθέως πως θα τη σκοτώσει. Μετά την καταγγελία ο 42χος εξαφανίστηκε. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες των Αρχών, οι οποίες εκτιμούσαν ότι είχε βρει ασφαλές κρησφύγετο εντός των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης, τα ίχνη του παρέμεναν άφαντα μέχρι τη σημερινή αιματηρή νύχτα στο Μικρολίμανο, όπου ο κύκλος του αίματος έκλεισε με μια ακόμη ένοπλη αναμέτρηση.

Πώς οι Αρχές εντόπισαν τον Τίτι;

Ολα ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 05:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, 23 Μαΐου 2026, στο Μικρολίμανο του Πειραιά, όπου εκτυλίχθηκαν σκηνές υψηλής επικινδυνότητας.

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της νεοσύστατης Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) σε νυχτερινά καταστήματα της Αττικής, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν ύποπτο άνδρα στον εξωτερικό χώρο μαγαζιού που είχε ακόμη κόσμο. Ο καταζητούμενος καθόταν σε τραπέζι μαζί με δύο γυναίκες και έναν ακόμη άνδρα, όταν αναγνωρίστηκε από στέλεχος της Ασφάλειας.

Μόλις οι αστυνομικοί κατέβηκαν από τα οχήματά τους και κινήθηκαν προς το μέρος του δηλώνοντας την ιδιότητά τους, ο ύποπτος επιχείρησε αρχικά να απομακρυνθεί και στη συνέχεια άρχισε να τρέχει. Όταν οι αρχές τον κάλεσαν να σταματήσει, εκείνος γύρισε, πρόταξε ένα πιστόλι και σημάδεψε στοχευμένα αστυνομικό με προφανή σκοπό να πυροβολήσει. Αντιλαμβανόμενος τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του συναδέλφου του, έτερος αστυνομικός αντέδρασε ακαριαία κάνοντας χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού. Πυροβόλησε δύο φορές, τραυματίζοντας τον κακοποιό με μία σφαίρα στο κεφάλι, δίπλα από το αυτί, καταφέρνοντας έτσι να τον ακινητοποιήσει.

Ο άνδρας διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν». Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, κατά τη διάρκεια της παραλαβής του από τους τραυματιοφορείς ήταν εξαγριωμένος και έβριζε χυδαία τους αστυνομικούς. Αν και έφτασε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του —μάλιστα μίλησε και δήλωσε το όνομά του στις Αρχές— η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση από νευροχειρουργούς για την αφαίρεση της σφαίρας και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) υπό ισχυρή αστυνομική φρούρηση.

Για το συμβάν ενημερώθηκε αμέσως ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε. Οι δύο γυναίκες που βρίσκονταν στην παρέα του προσήχθησαν και εξετάζονται, ενώ ο δεύτερος άνδρας κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

«Σαν να πήγαινε σε μάχη»

Η έρευνα στο σημείο της συμπλοκής, η οποία αποκλείστηκε αμέσως για λόγους ασφαλείας, φανερώνει ότι ο 42χρονος ετοίμαζε σοβαρό εγκληματικό χτύπημα. Στην κατοχή του βρέθηκαν:

Δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, εκ των οποίων το ένα έفته σφαίρα στη θαλάμη και προσαρμοσμένο γεμιστήρα μεγάλης χωρητικότητας με 32 φυσίγγια (αυτό που έστρεψε κατά των αστυνομικών).

Ένα περίστροφο επίσης έτοιμο για χρήση.

Ένα σακίδιο, το οποίο πέταξε κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το οποίο περιείχε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και έξι (6) χειροβομβίδες.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο περισυνέλεξε τα εκρηκτικά με ασφάλεια.