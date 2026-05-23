Ο Μίλτος Τεντόγλου άνοιξε τη διαδρομή του στους αγώνες Diamond League με μια επιβλητική νίκη στη διοργάνωση της Σιαμέν, με άλμα στα 8,46 μ.(0,0) και μια δεύτερη προσπάθεια στα 8,37 μ. (-0,2).

Ο δις ολυμπιονίκης επιβεβαίωσε την πολύ καλή του κατάσταση σε έναν αγώνα που βρέθηκε αντιμέτωπος με τους βασικούς του αντιπάλους στον δρόμο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και το Ultimate Championships.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι μετά τα 8,37 μ. (πάτημα 8 εκ. πίσω από τη βαλβίδα), ήταν άκυρος στο δεύτερο άλμα και στο τρίτο σημείωσε τη μεγάλη επίδοση. Το 8,46 μ. ήταν καλύτερο άλμα του από πέρυσι τον Ιούνιο και το Ευρωπαϊκό Ομάδων στη Μαδρίτη. Ο 28χρονος πριν λίγες ημέρες αγωνίστηκε στην Κεφαλονιά με δύσκολες καιρικές συνθήκες και σαν σε… προπόνηση πέτυχε 8,21 μ., προμηνύοντας εξαιρετικά πράγματα για τη συνέχεια. Και όλα αυτά λίγους μήνες από τις πολύ καλές εμφανίσεις στη χειμερινή σεζόν, που μπορεί να μη συνδυάστηκαν με μετάλλιο, όμως επιβεβαίωναν την ολική επιστροφή του αθλητή στα μεγάλα άλματα.

Ο Τεντόγλου πέτυχε νέο ρεκόρ διοργάνωσης και ισοφάρισε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο του Μπαλντέ από το Παγκόσμιο του Τορούν, που του έδωσε το χρυσό στη διοργάνωση. Ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο οποίος αγωνίστηκε χωρίς την παρουσία του προπονητή του, επέλεξε να μην εκτελέσει τις τρεις τελευταίες προσπάθειες.

Ο επόμενος αγώνας του αθλητή θα γίνει στις 29 του μηνός στο μίτινγκ της Λεμεσού. Τη δεύτερη θέση στον αγώνα κατέκτησε ο Τάτζεϊ Γκέιλ με 8,32 μ. και ρεκόρ σεζόν και την τρίτη ο Μπόχινταρ Σαραμπογιούκοβ με 8,29 μέτρα. Ο Ματία Φουρλάνι λίγες ημέρες από το 8,43 μ., προσγειώθηκε στα 8,28 μ. και κατέλαβε την τέταρτη θέση.