5 το πρωί: «Αγκάθια» εδαφικό και ΝΑΤΟ στο ουκρανικό – Στα βιβλιοπωλεία η «Ιθάκη» – Προ των πυλών νέα κακοκαιρία
Δύσκολες οι διαπραγματεύσεις, ακόμη και επί του νέου ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία, με τις Βρυξέλλες να εκφράζουν σχετικό ενθουσιασμό, το Κίεβο να εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξο και τη Μόσχα να αναμένται πώς θα αντιδράσει
Ουκρανία: Το νέο σχέδιο 19 σημείων - Τι θα γίνει με το εδαφικό
- Το σχέδιο: Νέο ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων συνέταξαν οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, παραλείποντας ωστόσο τα «καυτά» σημεία για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσουν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατόπιν μεταξύ τους διαπραγματεύσεων. Μετά από ώρες δύσκολων συζητήσεων, οι ομάδες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας κατέληξαν σε συμφωνία για πολλά ζητήματα, αλλά «έθεσαν στην άκρη» τα πιο ακανθώδη σημεία, συμπεριλαμβανομένων των εδαφικών ζητημάτων και των σχέσεων μεταξύ ΝΑΤΟ, Ρωσίας και ΗΠΑ.
- Οι αλλαγές: Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, το νέο προσχέδιο δε μοιάζει σχεδόν καθόλου με την προηγούμενη διαρροή του ειρηνευτικού σχεδίου, που είχε προκαλέσει αναστάτωση στο Κίεβο. «Πολύ λίγα πράγματα έχουν απομείνει από την αρχική εκδοχή», σημειώνουν.
- Η στήριξη: Παράλληλα, για «ουσιαστική» και «σημαντική» πρόοδο στις συζητήσεις της Γενεύης, σχετικά με τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία, έκαναν λόγο η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, τονίζοντας παράλληλα πως «σήμερα επιβεβαιώσαμε ότι είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας». «Είναι μια επίπονη διαδικασία, δεν περιμένω να υπάρξει σημαντική πρόοδος αυτή την εβδομάδα» τόνισε, από την πλευρά του, ο γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς.
Κυκλοφόρησε το έργο ζωής του Αλέξη Τσίπρα
- Το περιεχόμενο: Κυκλοφόρησε χθες Δευτέρα 24/11, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» (εκδόσεις Gutenberg). Στις περίπου 760 σελίδες του, ο πρώην Πρωθυπουργός επιχειρεί επί της ουσίας, «να κλείσει τους λογαριασμούς του» με το παρελθόν και να κάνει τη μετάβαση στο νέο κεφάλαιο, που θέλει να ξεκινήσει. Ο κ. Τσίπρας κάνει αναφορές σε προσωπικές και πολιτικές στιγμές της θητείας του και καταγράφει «τη δική του αλήθεια», μιλάει για το «αύριο», για τον προοδευτικό χώρο και την ανάγκη μιας νέας εθνικής αφήγησης.
- Οι αποκαλύψεις: Ο πρώην πρωθυπουργός μοιράζεται άγνωστες πτυχές των εσωτερικών συζητήσεων στο Μαξίμου, τις συγκρούσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ και τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, αποτυπώνοντας την πίεση και τα διλήμματα της εποχής. Δείχνει πώς πίσω από την πολιτική υπάρχει άνθρωπος, με αδυναμίες και φιλοδοξίες, αλλά και πυξίδα, συνέπεια και πίστη στις αξίες που καθορίζουν κρίσιμες στιγμές.
- Οι αντιδράσεις: Το βιβλίο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από πολιτικούς αντιπάλους, για τους οποίους γίνεται έντονη κριτική μέσα στο βιβλίο. Η αφήγηση ισορροπεί ανάμεσα σε κριτική και αυτοκριτική. Ο Αλ. Τσίπρας δεν κρύβει λάθη, αλλά υπερασπίζεται τις βασικές επιλογές και την πολιτική πυξίδα για το αύριο. Η αυτοκριτική δεν μειώνει την κριτική προς πρόσωπα που δημιούργησαν εντάσεις ή δυσλειτουργίες, αλλά δείχνει μια προσπάθεια να κατανοήσει κανείς το σύνολο της πολιτικής πραγματικότητας.
Ο «κουμπαράς» των επιδομάτων
- Πρεμιέρα για τα 250 ευρώ: Με το ποσό των 250 ευρώ πιστώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας οι λογαριασμοί των συνταξιούχων που δικαιούνται τη νέα ενίσχυση μόνιμου χαρακτήρα. Μετά τους συνταξιούχους, σειρά θα πάρουν 250.000 άτομα με αναπηρία και 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι οποίοι θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ, μέσω του ΟΠΕΚΑ. Τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου.
- Προκαταβολή για το επίδομα θέρμανσης: Εως τις 23 Δεκεμβρίου, θα καταβληθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους που θα έχουν υποβάλει αίτηση έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025, στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Η προκαταβολή ανέρχεται στο 60% του επιδόματος που έλαβαν τα νοικοκυριά τη σεζόν 2024 – 2025.
- Επιστροφή ενός ενοικίου: Τέλος, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, 1 εκατ. νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου για το 2024. Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε έως 800 ευρώ, συν 50 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τη φοιτητική κατοικία φτάνει έως 800 ευρώ ανά φοιτητή.
Ξεκινάει από σήμερα η κακοκαιρία
- Ακραία βροχόπτωση στην Αττική από Τετάρτη: Το λεκανοπέδιο και ειδικά τα ανατολικά προάστια αναμένεται να δεχθούν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής, που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τους 150 τόνους νερού ανά στρέμμα, δημιουργώντας τον κίνδυνο έντονων πλημμυρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι βροχές θα έχουν μεγάλη διάρκεια και η ένταση των φαινομένων θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο ήδη κορεσμένα εδάφη, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλή απορροφητικότητα.
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης: Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, προειδοποιώντας για βροχές μεγάλης έντασης, καταιγίδες και πολύ ισχυρά μετεωρολογικά φαινόμενα από σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου. Οι αρχές συνιστούν προσοχή, καθώς το σύστημα θα «χτυπήσει» με διαδοχικά κύματα.
- Πόσο θα κρατήσουν τα φαινόμενα και οι «κόκκινες» περιοχές: Όπως εξήγησε ο Γιάννης Καλλίανος, οι περιοχές στο «κόκκινο» είναι: Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Επτάνησα, Δυτική και Νότια Πελοπόννησος, Δυτική Στερεά (ειδικά η Αιτωλοακαρνανία), Ήπειρος (Μεγάλη προσοχή), Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βορειανατολικό Αιγαίο. Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο.
Φονικό ανάμεσα σε δύο αδέλφια στη Νέα Πέραμο
- Οικογενειακή τραγωδία στη Νέα Πέραμο: Ένας 47χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Νέα Πέραμο, με τις Αρχές να θεωρούν ως βασικό ύποπτο τον 44χρονο αδελφό του. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδοοικογενειακή σύγκρουση, με την αστυνομία να εξετάζει σενάριο αδελφοκτονίας.
- Μακρά και βίαιη σύγκρουση μεταξύ αδελφών: Οι μαρτυρίες και τα στοιχεία δείχνουν ότι τα δύο αδέλφια είχαν πολύχρονη, ταραχώδη σχέση, γεμάτη έντονους καβγάδες, καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και επεισόδια που είχαν οδηγήσει ακόμη και σε εισβολές της αστυνομίας στο σπίτι. Μάλιστα, αναφέρεται ότι είχαν μηνύσει ο ένας αδερφός τον άλλον αρκετές φορές.
- Θύμα με διαρκή φόβο για τη ζωή του: Σύμφωνα με γείτονες και γνωστούς, ο 47χρονος είχε εκφράσει επανειλημμένα ότι φοβόταν τον αδελφό του και ότι δεν ένιωθε ασφαλής μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ανέφερε ότι η κατάσταση μεταξύ τους είχε ξεφύγει και ότι ήθελε να απομακρυνθεί, καθώς τα επεισόδια βίας ήταν συχνά και απρόβλεπτα.
