Χρονικό περιθώριο για διορθώσεις και αλλαγές στις αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης έχουν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2025 οι δικαιούχοι της ενίσχυσης με τους διαχειριστές στις πολυκατοικίες να κρατούν τα «κλειδιά» που «ξεκλειδώνουν» το επίδομα.

Η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να πιστωθεί πριν από τα Χριστούγεννα και το υπόλοιπο ποσό του επιδόματος θα καταβληθεί έως το τέλος Μαΐου, με την συνολική επιδότηση να φτάνει τα 1.200 ευρώ.

Το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης αφορά αγορές για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, ξύλα, πέλετ, ενώ καλύπτεται και δαπάνη για ηλεκτρική ενέργεια ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ρεύμα.

Υπό τον όρο ο δικαιούχος θα πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του. Κατ’ εξαίρεση για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Να σημειωθεί, ότι κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης, ενώ οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) δεν δικαιούνται και επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό.

Η διαδικασία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές> myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους δικαιούχους κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης, καθώς λάθη σε IBAN και ΑΦΜ μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη ή καθυστέρηση της πληρωμής.

Η δήλωση του IBAN πρέπει να έχει προηγηθεί της οριστικοποίησης της αίτησης, μέσω της ειδικής εφαρμογής «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» στο myAADE. Το IBAN πρέπει να ανήκει στο ίδιο πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση και όχι σε σύζυγο ή άλλο μέλος της οικογένειας.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα παραστατικά αγοράς καυσίμων εκδίδονται με τα σωστά στοιχεία: ΑΦΜ, αριθμό παροχής ρεύματος και όνομα αιτούντος. Στις περιπτώσεις πολυκατοικιών, το παραστατικό πρέπει να εκδίδεται είτε στον ΑΦΜ του διαχειριστή είτε στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον έχει δηλωθεί στο σχετικό προφίλ.

Για τις πολυκατοικίες

Όσον αφορά στους δικαιούχους που κατοικούν σε πολυκατοικίες, βασική προϋπόθεση για να λάβουν το επίδομα είναι η δημιουργία προφίλ πολυκατοικίας στο myΘέρμανση, με τη σωστή αναγραφή ΑΦΜ του διαχειριστή ή της εταιρείας που έχει αναλάβει τη διαχείριση της πολυκατοικίας.

Η ΑΑΔΕ δίνει διευκρινήσεις για τα βήματα που πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές, οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές καθώς και για το τρόπο κατανομής και πληρωμής του επιδόματος.

Διαχειριστές και ένοικοι πολυκατοικιών θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι διαχειριστές είναι υποχρεωτικό να δηλώσουν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά/κλειστά – τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η κατανομή θα πρέπει να ισχύει για όλο το χρόνο ενώ το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000, ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πληρωμής.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες ποιος θα «αναλάβει» το ρόλο του διαχειριστή

2. Οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρείες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στο myΘέρμανση τα ακόλουθα στοιχεία:

τον ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας εφόσον υπάρχει,

τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία,

τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,

το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής.

3. Σε περίπτωση που η δαπάνη θέρμανσης καταβάλλεται μέσω κοινοχρήστων, καταχωρίζονται επιπρόσθετα ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης), τον ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας, καθώς και το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

4. Η δυνατότητα πληρωμής ενεργοποιείται όταν έχει υποβληθεί έστω και μία αίτηση δικαιούχου.

5. Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης, τα στοιχεία ΑΦΜ και αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά που έχουν εισαχθεί στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης.

6. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία και οι διαχειριστής θέλει τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν, θα πρέπει να ορίσει τον ΑΦΜ πολυκατοικίας στα προφίλ, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός ΑΦΜ». Στη συνέχεια ο ΑΦΜ πολυκατοικίας δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να διαγραφεί. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του διαχειριστή/εκπροσώπου.

7. Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ πολυκατοικίας από τον νέο διαχειριστή. Οι ένοικοι/ιδιοκτήτες θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο νέο προφίλ που δημιουργήθηκε με τον ΑΦΜ του νέου διαχειριστή όπου θα πρέπει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής.

8. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες ποιος θα «αναλάβει» το ρόλο του διαχειριστή ώστε να δημιουργήσει μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα, τα χιλιοστά θέρμανσης κ.λπ.. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες, ποιου ο αριθμός παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον ρόλο της κοινόχρηστης παροχής ώστε να δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας.

9. Σε πολυκατοικία που το κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα ο κάθε ένοικος/ιδιοκτήτης πρέπει να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας και να προμηθευτείτε το είδος καυσίμου θέρμανσης με διαφορετικά παραστατικά αγοράς.

10. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες, ποιου ο αριθμός παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον ρόλο της κοινόχρηστης παροχής ώστε να δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας.

Πηγή: ot.gr