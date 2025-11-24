Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από την Τρίτη και την Τετάρτη σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Αναλυτικά:

Αύριο Τρίτη (25-11-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Μεθαύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η προειδοποίηση Τσατραφύλλια για την Αττική

Σύμφωνα με την προειδοποίηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια θα υπάρξουν περιοχές που αναμένεται να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

«Εκτός από τη δυτική Ελλάδα, που ακόμα μετράει τις πληγές της, θα επηρεάστει το σύνολο της χώρας, με τα φαινόμενα να έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα (καιρός τύπου Π). Στις περιοχές αυτές δεν αποκλείεται να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανα στρέμμα (150mm) σε διάστημα 3-4 ημερών» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία «οι βροχές ουσιαστικά θα ξεκινήσουν την Τρίτη στα δυτικά και σταδιακά από την Τετάρτη το βράδυ μέχρι το Σάββατο θα επηρεάσουν κυρίως τις παραπάνω περιοχές».

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Από τα ξημερώματα της Παρασκευής οι βροχές θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και στην Αττική.