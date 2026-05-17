Η Βουλγαρία είναι η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026, καθώς συγκέντρωσε συνολικά 516 βαθμούς σε έναν τελικό που επιφύλασσε αρκετές ανατροπές. Ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision πραγματοποιήθηκε στη Wiener Stadthalle της Βιέννης, με 25 χώρες να ανεβαίνουν στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski, ενώ τον σχολιασμό για το BBC ανέλαβε, όπως κάθε χρόνο, ο Graham Norton.

Πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, τα μεγαλύτερα φαβορί θεωρούνταν η Φινλανδία και η Αυστραλία, με την Ελλάδα να ακολουθεί τρίτη. Ο Akylas εμφανίστηκε έκτος, μια θέση όχι ιδιαίτερα αβανταδόρικη στο διαγωνισμό. Παρόλαυτά, ο Akylas κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό αλλά και τα social media. Όγδοη με σειρά εμφάνισης είδαμε την Αυστραλία.

Η σκηνική παρουσία της Goodrem εντυπωσίασε τόσο τους θεατές όσο και τον Γιώργο Καπουτζίδη ως σχολιαστή, ο οποίος ανέφερε πως, είχαν χρόνια να δουν τέτοιο star quality και τέτοια υποδοχή από το κοινό.

Ισχυρό ανταγωνισμό παρουσίασε και η Φινλανδία, με τους Linda Lampenius και Pete Parkkonen να αποσπούν θερμό χειροκρότημα για την ερμηνεία του «Liekinheitin». Στα social media, αρκετοί χρήστες εμφανίζονταν πεπεισμένοι ότι η νίκη θα κατέληγε στη σκανδιναβική χώρα, θεωρώντας την εμφάνιση μία από τις πιο δυνατές της βραδιάς.