Λίγες ώρες μετά τη κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρας «Ιθάκη» στο οποίο ασκεί έντονη κριτική στη στάση του Παύλου Πολάκη την περίοδο της πανδημίας και σε μεταγενέστερες δημόσιες παρεμβάσεις του, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας έδωσε την δική του απάντηση μέσω ανάρτησης.

Με αιχμηρό τόνο, ο Παύλος Πολάκης υποστηρίζει ότι τα όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα: «Λέει και ψέμματα όμως… πολλά… και ανακρίβειες. Κρίμα», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Ο ίδιος τονίζει ότι θα απαντήσει αναλυτικά, σημειώνοντας: «Κι εγώ λέω ΜΟΝΟ αλήθειες».

«Το πόσο δίκιο είχα φάνηκε και την περίοδο ’19–’23»

Αναφερόμενος ειδικότερα στην επίμαχη ανάρτηση του Φεβρουαρίου 2023, την οποία ο Τσίπρας συνδέει με την προσωρινή απομάκρυνσή του από τα ψηφοδέλτια, ο Πολάκης δηλώνει ότι δεν παίρνει «ούτε λέξη πίσω»:

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Το πόσο δίκιο είχα φάνηκε και την περίοδο ’19–’23 αλλά και μετά, μέχρι σήμερα: από τους δημοσιογράφους, μέχρι τους δικαστές, μέχρι τον Πιτσιλή και τους τραπεζίτες», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι αυτό έπρεπε να είναι το πρόγραμμα που θα ενέπνεε τον ΣΥΡΙΖΑ.

Κλείνοντας, τονίζει ότι η «ιδιοτέλεια αφορά άλλους» και «ποτέ δεν αφορούσε εμένα».

Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο, ο Αλέξης Τσίπρας γράφει ότι ο κ. Πολάκης «εμφανίστηκε με το δικό του μπαϊράκι» κατά την κρίσιμη περίοδο του κορωνοϊού, τονίζοντας πως «υποβάθμιζε την αξία των εμβολίων» και «αμφισβητούσε τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων». Υποστηρίζει επίσης ότι στελέχη του κόμματος του είχαν εισηγηθεί την διαγραφή του, κάτι που σκέφτηκε αλλά δεν προχώρησε.

Σε άλλο σημείο του βιβλίου, ο Τσίπρας χαρακτηρίζει ως «ακόμα ένα θαύμα» την ανάρτηση του Πολάκη στις 26 Φεβρουαρίου 2023, όπου στοχοποιούσε, με φωτογραφίες, 13 δικαστές και 15 δημοσιογράφους.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει ότι το περιστατικό τον «εξόργισε».

Διαβάστε όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του Ιθάκη που κυκλοφορεί σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.