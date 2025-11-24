Βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του αδερφού του είναι ο 44χρονος που φέρεται να σκότωσε με ψαλίδι τον 47χρονο στο Λουτρό της Νέας Περάμου. Σύμφωνα με πληροφορίες οι βίαιες προστριβές μεταξύ των αδερφών ήταν συχνές.

Τραγική φιγούρα ο 48χρονος τρίτος αδελφός, ο οποίος εντόπισε πρώτος τον 47χρονο νεκρό και τον 44χρονο τραυματισμένο μέσα στο σπίτι. Ο ίδιος ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ενώ οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και εξακολουθούν να διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ οι γείτονες κατήγγειλαν ότι οι καυγάδες ήταν συχνοί ενώ εξαιτίας της αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ, στο παρελθόν είχαν βγει μαχαίρια ανάμεσα στα δύο αδέλφια. Όπως υποστηριξαν, οι φιλονικίες δεν έμεναν στα λόγια, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που οι δύο μικρότεροι αδελφοί κυνηγούσαν ακόμη και τον μεγαλύτερο, ο οποίος εργαζόταν ως υπάλληλος διανομών και παρείχε οικονομική υποστήριξη στην οικογένεια.

Ακόμη πιο τραγική είναι η μαρτυρία ενός γείτονα ότι το θύμα είχε αναφέρει ότι ήθελε να φύγει από το σπίτι, καθώς φοβόταν για τη ζωή του. Μάλιστα, είχε φιλοξενηθεί προσωρινά αλλού, λέγοντας: «Αν μείνω εκεί, θα σκοτώσω τον αδελφό μου».