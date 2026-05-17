H Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε με μεγάλη νίκη της Βουλγαρίας με την Dara και το “Bangaranga”. Ο Akylas με το Ferto κατέκτησε τη 10η θέση συγκεντρώνοντας 220 πόντους.

Από αυτούς, οι 147 προήλθαν από την τηλεψηφοφορία του κοινού και οι 73 από τις εθνικές επιτροπές.

Αμέσως μετά το τέλος του Διαγωνισμού της Eurovision, ο Akylas έκανε την πρώτη του δήλωση στην κάμερα της ΕΡΤ και την Κέλλυ Βρανάκη.

«Πάλι κουβά», είπε με εμφανή απογοήτευση και στενοχώρια ο Akylas.

«Λοιπόν παιδιά, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, για να είμαι ειλικρινής. Είμαι όντως στενοχωρημένος. Γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, δεν ήθελα να στενοχωρήσω πραγματικά.

Με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, να είμαι σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό.

Και πραγματικά, να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100%, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Ίσως να μας αδίκησαν λίγο. Αλλά και πάλι, Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες την ευκαιρία να το ζήσω. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ».

