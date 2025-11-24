Ισχυρή κακοκαιρία θα πλήξει από το βράδυ της Τετάρτης 26/11 τη χώρα μας, επηρεάζοντας τόσο τη δυτική Ελλάδα που μετράει ακόμα τις πληγές της μετα τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα, όσο και την Αττική.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια θα υπάρξουν περιοχές που αναμένεται να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

«Εκτός από τη δυτική Ελλάδα, που ακόμα μετράει τις πληγές της, θα επηρεάστει το σύνολο της χώρας, με τα φαινόμενα να έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα (καιρός τύπου Π). Στις περιοχές αυτές δεν αποκλείεται να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανα στρέμμα (150mm) σε διάστημα 3-4 ημερών» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία «οι βροχές ουσιαστικά θα ξεκινήσουν την Τρίτη στα δυτικά και σταδιακά από την Τετάρτη το βράδυ μέχρι το Σάββατο θα επηρεάσουν κυρίως τις παραπάνω περιοχές».

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Από τα ξημερώματα της Παρασκευής οι βροχές θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και στην Αττική.