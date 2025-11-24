Για «ουσιαστική» και «σημαντική» πρόοδο στις συζητήσεις της Γενεύης σχετικά με τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία, έκαναν λόγο η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, σε κοινές δηλώσεις τους λίγο μετά το πέρας της άτυπης συνάντησης των ευρωπαίων ηγετών στη Λουάντα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι δημιουργήθηκε μια «σταθερή βάση για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών», σημειώνοντας ότι οι συζητήσεις αφορούν «την ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου μας τώρα και στο μέλλον».

«Σήμερα επιβεβαιώσαμε ότι είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας τρία βασικά στοιχεία: Πρώτον, «το έδαφος και η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνονται σεβαστά». Δεύτερον, «μόνο η Ουκρανία ως κυρίαρχο κράτος μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις». Τρίτον, η Ουκρανία είναι αυτή η οποία θα επιλέξει το μέλλον της.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι «η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να παρέχει στον Πρόεδρο Ζελένσκι όλη την υποστήριξη που χρειάζεται: διπλωματική, στρατιωτική και οικονομική» και πρόσθεσε ότι «η ΕΕ δεσμεύεται να υλοποιήσει την οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία», ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

«Εποικοδομητικές οι συζητήσεις της Γενεύης – Η ειρήνη πρέπει να είναι μία λύση με διάρκεια»

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι η ΕΕ χαιρετίζει τις «εποικοδομητικές» συζητήσεις και την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη Γενεύη, μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας και εξήρε τις προσπάθειες του Προέδρου Ζελένσκι και του Προέδρου Τραμπ και των αντιπροσωπειών τους εκεί. Σημείωσε, ωστόσο, ότι «είναι σαφές ότι τα ζητήματα που αφορούν άμεσα την ΕΕ, όπως οι κυρώσεις, η διεύρυνση ή τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, απαιτούν την πλήρη συμμετοχή και λήψη αποφάσεων από την ΕΕ».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία συνεργαζόμενοι στενά με την ΕΕ και σε στενό συντονισμό με την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ», είπε ο Α. Κόστα και πρόσθεσε ότι «αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να προχωρήσουμε ως εταίροι, ενωμένοι προς τον κοινό μας στόχο», που είναι ο τερματισμός του πολέμου και η διασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία. «Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι μια προσωρινή εκεχειρία, πρέπει να είναι μια λύση με διάρκεια», δήλωσε.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, την οποία οργάνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ- Αφρικανικής Ένωσης στην Ανγκόλα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις και ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία,

Μερτς: «Ανοιχτός ο Τραμπ για ένα από κοινού ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία»

Η Μόσχα πρέπει να προσέλθει “στο τραπέζι” των διαπραγματεύσεων ώστε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία να μπορεί να έχει μια ευκαιρία να επιτύχει, υπογράμμισε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, κρίνοντας αδύνατο να υπάρξει σημαντική διπλωματική “πρόοδος” αυτή την εβδομάδα.

“Η Ρωσία πρέπει να είναι παρούσα στο τραπέζι (των διαπραγματεύσεων). Εάν γίνει αυτό, κάθε προσπάθεια θα έχει δικαιωθεί, και στην αντίθετη περίπτωση, θα χρειαστεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες”, δήλωσε ο Μερτς στο περιθώριο της συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αφρικανικής Ένωσης στη Λουάντα, στην Ανγκόλα.

Το Βερολίνο εξέφρασε ικανοποίηση για την “πρόοδο” που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων.

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την προθυμία για την από κοινού επεξεργασία ενός ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας την περασμένη εβδομάδα.

“Και αυτό ακριβώς πέτυχαν οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαϊκών κρατών μελών χθες, στη Γενεύη”, δήλωσε ο Μερτς στο περιθώριο της συνόδου κορυφής στη Λουάντα.

«Η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα επέλθει από τη μία μέρα στην άλλη»

“Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι αυτές οι συνομιλίες έγιναν στη Γενεύη. Χαιρετίζουμε επίσης το προσωρινό αποτέλεσμα. Ορισμένα θέματα διευκρινίστηκαν, αλλά ξέρουμε επίσης: η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα επέλθει από τη μια μέρα στην άλλη”.

«Οι συζητήσεις αυτές διεξήχθησαν στη βάση του σχεδίου 28 σημείων που παρουσίασε η Ουάσιγκτον και έχει στόχο να βάλει τέλος στον πόλεμο που διαρκεί κοντά τέσσερα χρόνια και στην εισβολή μεγάλης κλίμακας της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το σχέδιο αυτό θεωρείται πρωτίστως ότι ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τη Μόσχα» πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ο γερμανός Καγκελάριος.

“Αυτή είναι μια επίπονη διαδικασία, δεν περιμένω να υπάρξει σημαντική πρόοδος αυτή την εβδομάδα”, δήλωσε ο Μερτς.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει νωρίτερα “πολύ αισιόδοξος” ως προς τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας “πολύ γρήγορα”.

Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να εγκρίνουν κάθε πτυχή που επηρεάζει την ασφάλειά τους σε μια μελλοντική συμφωνία η οποία θα βάλει τέλος στον πόλεμο σε αυτή τη χώρα, προειδοποίησε επίσης ο Γερμανός καγκελάριος.

“Είναι σημαντικό για εμάς να μην μπορεί να καταρτιστεί ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία χωρίς τη σύμφωνη γνώμη μας σε θέματα που επηρεάζουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και την ευρωπαϊκή κυριαρχία”, δήλωσε.

Η αρχική εκδοχή και οι αλλαγές υπέρ της Ουκρανίας

Η αρχική εκδοχή του αμερικανικού εγγράφου είχε προκαλέσει την αντίθεση του Κίεβου και των Ευρωπαίων συμμάχων του –Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο, Ρώμη– που πήγαν την Κυριακή στη Γενεύη για να αποτρέψουν μια ειρήνη υπό μορφή συνθηκολόγησης.

Ωστόσο μετά τις διπλωματικές αυτές συνομιλίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία “συνέταξαν μια νέα εκδοχή, βελτιωμένη, ενός πλαισίου (για μια συμφωνία) ειρήνης” το οποίο θα πρέπει να σέβεται πλήρως την κυριαρχία της Ουκρανίας”, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση.

Το αρχικό κείμενο του σχεδίου Τραμπ, το οποίο επιδοκίμασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, περιλάμβανε κρίσιμες απαιτήσεις της Μόσχας: ότι το Κίεβο να της παραχωρήσει εδάφη, να δεχτεί να μειώσει το μέγεθος του στρατού του και να εγκαταλείψει την ιδέα της ένταξής του στο ΝΑΤΟ. Προσφέροντας παράλληλα δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία για να αποτρέψει οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση.