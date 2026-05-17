Η Βουλγαρία είναι η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026. H Dara με το ιδιαίτερο “Bangaranga” κατέκτησε την πρωτιά για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, με 516 πόντους.

Ο Akylas με το Ferto τερμάτισαν στη 10η θέση με 220 πόντους.

Η Βουλγαρία κέρδισε την πρώτη θέση, τόσο στη ψηφοφορία των επιτροπών όσο και του televoting. Αυτή ήταν η επιστροφή της χώρας στον διαγωνισμό, μετά από τρία χρόνια απουσίας. Η Βουλγαρία είχε αποχωρήσει το 2023, λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Η πρώτη 10άδα διαμορφώθηκε ως εξής: Βουλγαρία, Ισραήλ, Ρουμανία, Αυστραλία, Ιταλία, Φινλανδία, Δανία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ελλάδα.

Eurovision 2026 – Τελικός: Δείτε την εμφάνιση της Βουλγαρίας με το “Bangaranga”

Το τραγούδι υπογράφει μια διεθνής δημιουργική ομάδα, αποτελούμενη από την Anne Judith Wik (Νορβηγία), τον Cristian Tarcea (Ρουμανία), την Darina Nikolaeva Yotova – που είναι το πραγματικό όνομα της Dara και τον δικό μας Δημήτρη Κοντόπουλο, ο οποίος έχει συνδεθεί με πολυάριθμες συμμετοχές στη Eurovision. Την παραγωγή ανέλαβε ο Starchyld X.

Η ελληνική παρουσία δεν σταματά στον Δημήτρη Κοντόπουλο, αφού η πολύπειρη Βικτώρια Χαλκίτη βρισκόταν στα φωνητικά επί σκηνής.

Το “Bangaranga” παρουσιάστηκε και επιλέχθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο του εθνικού τελικού της BNT (Natsionalna Selektsiya).

Η Dara ερμήνευσε τρία τραγούδια – «This Is Me», «Curse» και «Bangaranga» – με το τελευταίο να επικρατεί τόσο στην ψήφο της δεκαμελούς κριτικής επιτροπής όσο και στην ψηφοφορία του κοινού, με σημαντική διαφορά.

Eurovision 2026: Τα τελικά αποτελέσματα

Πώς ψήφισαν οι εθνικές κριτικές επιτροπές

Τι σημαίνει “Bangaranga”

Η ίδια η τραγουδίστρια έχει εξηγήσει ότι η λέξη “Bangaranga” συμβολίζει «την ελευθερία, την ενέργεια και την αίσθηση του να αφήνεσαι τελείως στον εαυτό σου χωρίς φόβο», περιγράφοντας το κομμάτι στα βουλγαρικά μέσα ως «ένα ξέσπασμα χαράς και χάους μαζί».

Σε συνέντευξή της στο BBC, ανέφερε: «Είναι ένα συναίσθημα πως όλα θα πάνε καλά, ότι όλα είναι πιθανά. Δίνω μία μάχη με το άγχος και ένα πράγμα που με βοήθησε ήταν η συζήτηση που έκανα με τον εαυτό μου και τον ρωτούσα “ποια είναι η αξία σου;” και βρήκα ότι το να είσαι ο εαυτός σου και να παραμένεις αυθεντικός είναι το πιο ισχυρό πράγμα.

Και το να είσαι τολμηρός, να διαλέγεις το στιλ σου. Νομίζω ότι αυτό το συναίσθημα μπορεί να ξυπνήσει στον καθένα αν πει “δεν το κάνω για την αποδοχή, το κάνω επειδή αυτό είμαι εγώ”».

Ποια είναι η Dara

Η Dara γεννήθηκε το 1998 στη Βάρνα και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε ενεργά με τη μουσική, σπουδάζοντας παραδοσιακά φωνητικά στο μουσικό σχολείο Ντόμπρι Χρίστοβ της πόλης.

Η πρώτη μεγάλη ώθηση στην καριέρα της ήρθε το 2015, όταν συμμετείχε στο βουλγαρικό X Factor, φτάνοντας μέχρι τον τελικό σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία της έχει παίξει ο μέντοράς της, Krisko.

Το 2021 έγινε coach στο The Voice of Bulgaria και κέρδισε δύο φορές τον διαγωνισμό με παίκτες της ομάδας της.

Το 2024 συμμετείχε και στο Dancing Stars Bulgaria, φτάνοντας μέχρι τον τελικό.

Η σχέση της με τη Eurovision θεωρούνταν εδώ και χρόνια δεδομένη, με το όνομά της να εμφανίζεται ως φαβορί από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η επιστροφή της Βουλγαρίας στον Διαγωνισμό.