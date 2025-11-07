Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί καταβολή της επιστροφής ενοικίου, που αφορά σε μισθώσεις για το έτος 2024.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν ανώτατο ποσό ενίσχυσης 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, και αφορά ενοικιαστές οι οποίοι πλήρωσαν ενοίκιο το 2024, είτε για φοιτητική είτε για κύρια κατοικία.

Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την ανακούφιση των ενοικιαστών, την καταπολέμηση της αδήλωτης μίσθωσης και στον έλεγχο της αγοράς κατοικίας.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν αυτόματα, χωρίς αίτηση, καθώς όλα τα στοιχεία αντλούνται από το TAXIS και τις δηλώσεις Ε1. Οι διασταυρώσεις προχωρούν ταχύτατα, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν τα χρήματα άμεσα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, κατατίθεται απευθείας στους δηλωμένους λογαριασμούς στο myAADE ή myAADEapp.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής φτάνει τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία. Ωστόσο, προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.

Για φοιτητικές κατοικίες, το ανώτατο ποσό είναι επίσης 800 ευρώ, με πλαφόν ανά οικογένεια 1.700 ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Η ενίσχυση αφορά όσους:

Έχουν έγκυρο μισθωτήριο στο myAADE.

Πληρούν τα εισοδηματικά όρια: 20.000 € για άγαμους, 28.000 € για ζευγάρια, με προσαύξηση ανά παιδί.

Δεν ξεπερνούν τα καθορισμένα περιουσιακά όρια: έως 120.000 € για άγαμο, προσαύξηση 20.000 € για κάθε μέλος.

Για μονογονεϊκές οικογένειες το εισόδημα δεν μπορεί να υπερβεί τα 31.000 €, με προσαύξηση 5.000 € ανά παιδί πέραν του πρώτου.

Οι καθυστερήσεις ή η μη καταβολή ενοικίων μειώνουν ή ακυρώνουν την ενίσχυση. Αντίθετα, οι συνεπείς φορολογούμενοι θα λάβουν ολόκληρο το ποσό χωρίς καθυστέρηση.

Τι αλλάζει το 2026

Η «επιστροφή ενοικίου» θα συνδέεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικές πληρωμές. Όσοι συνεχίζουν να πληρώνουν με μετρητά χάνουν την ενίσχυση, ενώ οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν «στο χέρι» θα στερούνται τη φορολογική έκπτωση 5%.

Για παράδειγμα:

Ενοικιαστής που πληρώνει 800 €/μήνα με μετρητά δεν θα λάβει επιστροφή.

Ιδιοκτήτης που εισπράττει 12.000 € ετησίως χωρίς τραπεζική κατάθεση θα φορολογηθεί για ολόκληρο το ποσό.

Η προετοιμασία των διασταυρώσεων και η αυτοματοποιημένη διαδικασία της ΑΑΔΕ εξασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι θα δουν την ενίσχυση άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.