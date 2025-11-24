Από την Τέταρτη μέχρι και το Σάββατο θα κρατήσει η νέα κακοκαιρία, η οποία θα κάνει την εμφάνισή της από αύριο, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, όπως αναφέρει και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ. Ειδικότερα, αναμένεται να υπάρχουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας μεταξύ αυτών και στην Αττική.

Όπως ανέφερε ο γνωστός μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, το νέο κύμα κακοκαιρίας που έρχεται είναι τύπου «Π», καθώς πρόκειται να σαρώσει τις περιοχές της χώρας, σχηματίζοντας στο χάρτη ένα «Π».

Πόσο θα κρατήσει η κακοκαιρία;

Σύμφωνα με τα όσα τόνισε ο Γιάννης Καλλιάνος, η κακοκαιρία πρόκειται να κρατήσει μέχρι και το Σάββατο, ενώ πρόκειται να ξεκινήσει από την Τρίτη. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο μετεωρολόγος, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να κορυφώνονται από την Τετάρτη.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο»

Οι περιοχές που «απειλούνται» από την κακοκαιρία είναι τα ανατολικά, τα βόρεια και τα δυτικά σημεία της χώρας, όπως και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα:

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου,

Επτάνησα,

Δυτική και Νότια Πελοπόννησος,

Δυτική Στερεά (ειδικά η Αιτωλοακαρνανία), Ήπειρος (Μεγάλη προσοχή),

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

Βορειανατολικό Αιγαίο.

Από πότε κακοκαιρία θα «χτυπήσει» την Αττική;

Η Αττική πρόκειται και αυτή να βρεθεί αντιμέτωπη με την κακοκαιρία που θα σαρώσει μεγάλο μέρος της χώρας. Αν και τα ακραία φαινόμενα θα ξεκινήσουν από αύριο σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, στο λεκανοπέδιο αναμένεται να έρθουν οι βροχές και οι καταιγίδες την Τετάρτη.

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Γιάννης Καλλιάνος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, στη Ανατολική Αττική τα φαινόμενα προβλέπεται να ξεκινήσουν από αύριο, Τρίτη 25 Νοεμβρίου.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ

Αύριο Τρίτη (25-11-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Μεθαύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.