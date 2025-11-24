Νεκρός εντοπίστηκε ο 47χρονος άνδρας μέσα στη μονοκατοικία, όπου διέμεναν στην περιοχή Λουτρόπυργος, στη Νέα Πέραμο, φέροντας σοβαρά τραύματα από ψαλίδι. Τα δύο αδέρφια είχαν τσακωθεί για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με τον μικρότερο αδερφό να αρπάζει ένα ψαλίδι και να το καρφώνει στον αδερφό του, ο οποίος ξεψύχησε λίγη ώρα αργότερα.

Ο τρίτος αδερφός που βρέθηκε στο σημείο φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Τα αδέρφια μου τσακώθηκαν, μπήκα στη μέση να τους χωρίσω. Αυτό γινόταν σχεδόν σε καθημερινή βάση, έπιναν και καβγάδιζαν, δεν περίμενα όμως να φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Στην απομονωμένη μονοκατοικία έμεναν τρία από τα συνολικά πέντε αδέλφια της οικογένειας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε ιστορικό βίας ανάμεσά τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, μέσα σε πέντε χρόνια έχουν σημειωθεί 6 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία μάλιστα έχουν οδηγήσει και σε μηνήσεις.

Από το 2019 μέχρι σήμερα

Στις 24/12/19 και στις 8/1/22 ο 47χρονος επιτέθηκε εναντίον του 48χρονου. Τότε έγιναν μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία, εξύβριση και νόμο περί όπλων.

Στις 13/3/23, ο 44χρονος επιτέθηκε εναντίον του 47χρονου, όπου και πάλι έγιναν μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση.

Στις 20/5/23, ο 44χρονος επιτέθηκε εναντίον του 48χρονου και ακολούθησαν μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία.

Στις 1/9/23, ο 44χρονος επιτέθηκε εναντίον του 48χρονου, όπως και στις 6/4/24.

Στις 24/11/2025 ο 44χρονος καρφώνει με ένα ψαλίδι τον 47χρονο και του αφαιρεί τη ζωή.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στην οικογενειακή τραγωδία, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως και τα τρία αδέλφια αντιμετώπιζαν προβλήματα με το αλκοόλ, κάτι που ενδεχομένως συνέβαλε στην ένταση που οδήγησε στο φονικό.