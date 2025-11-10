Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό στα Βορίζια Κρήτης.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικός συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο 39χρονος Φ.Κ έπεσε νεκρός αφού τον πυροβόλησαν με τρία διαφορετικά όπλα.

Πρόκειται για ένα καλάσνικοφ, για ένα πιστόλι ενώ το αυτοκίνητό του δέχτηκε πυρά στο πίσω μέρος από καραμπίνα.

Ο αστυνομικός συντάκτης είπε επίσης, πως σύμφωνα με μαρτυρία, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν από την οικογένεια της 56χρονης αλλά και οι τραυματίες από τη συμπλοκή μπήκαν στο ίδιο όχημα.

Έτσι, οι Αρχές εκτιμούν πως πέρα από τα βουνά που ενδέχεται να έχουν κρύψει τα όπλα, θα πρέπει να ελεγχθούν και τα ορεινά μέρη, ειδικά η διαδρομή που ακολούθησε η οικογένεια της 56χρονης ώστε να μεταφέρει τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Από την άλλη, οι Αρχές θεωρούν πως τα όπλα που χρησιμοποίησε ο 39χρονος Φ.Κ. τα έχει κρύψει άτομο που ήδη κατηγορείται για τη συμπλοκή ή ακόμα και μία γυναίκα.

Μέσα από τις φυλακές η εντολή για τη βόμβα;

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, εκτός των άλλων, βρίσκεται και η βόμβα που εξερράγη στο σπίτι της οικογένειας της 56χρονης Ε.Φ. την Παρασκευή 31/10, μόλις μία ημέρα πριν το μακελειό.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι Αρχές πιστεύουν πως η εντολή για την ανάθεση της κατασκευής της βόμβας δόθηκε μέσα από τις φυλακές του Αλικαρνασσού και πως η επίσκεψη του Φ.Κ στις φυλακές, μόλις μία ημέρα πριν το μακελειό, δεν είναι τυχαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος συνάντησε τον μικρότερο αδελφό του, με τους δύο άνδρες να συνομιλούν σε ήρεμο τόνο για αρκετά λεπτά.

Οι Αρχές εκτιμούν πως την βόμβα της έφτιαξε ένας συγκρατούμενος των μελών της οικογένειας του Φ.Κ, ο οποίος ήξερε από εκρηκτικά.

Την ίδια ώρα, η τοποθέτηση της βόμβας εκτιμάται πως έγινε από νεαρό μέλος της οικογένειας του Φ.Κ, ο οποίος δεν είναι κάποιο από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης μέχρι στιγμής.

Μετά το μακελειό στα Βορίζια, στα κελιά βρέθηκαν δύο κινητά, ψαλίδι και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι. Οι Αρχές εκτιμούν πως ορισμένα ευρήματα μπορούν να δώσουν απαντήσεις, με τα τρία μέλη της οικογένειας Κ. πάντως να δηλώνουν άγνοια σχετικά με την έκρηξη και το αιματοκύλισμα.

Νέα ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών

Μία εβδομάδα μετά, τα πνεύματα στο χωριό δεν λένε να ηρεμήσουν καθώς ένα νέο επεισόδιο ανάμεσα στις δύο οικογένειες ήρθε να ταράξει τις ισορροπίες.

Όπως καταγγέλλει η αδερφή της 57χρονης Ε.Φ. που έπεσε νεκρή, η μητέρα του 39χρονου Φανούρη την έβρισε και την απείλησε σήμερα το πρωί.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, εκτόξευε απειλές και βρισιές, ενώ της ξεκαθάρισε ότι δε θέλει να περνάει κάτω από το σπίτι της.

Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, παρενέβη η αστυνομία, ενώ η αδερφή της 57χρονης προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της μητέρας του Φανούρη Καργάκη.

Στη φυλακή πέντε

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν τα τρία αδέρφια της οικογένειας Φ. μετά την μαραθώνια απολογία τους στον ανακριτή.

Οι τρεις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και αναμένεται να μεταχθούν για λόγους ασφαλείας σε σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης.

«Αυτό το οποίο είπαμε ξεκάθαρα, ότι αν δεν παραδοθούν τα όπλα, θα βρουν τον μπελά τους και αυτοί που δεν φταίνε. Είναι βασική προϋπόθεση για την εξιχνίαση της υπόθεσης», λέει στο MEGA ο δικηγόρος τους.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ωστόσο και οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Κ. Πρόκειται για τον 43χρονο γαμπρός του 39χρονου νεκρού και τον 48χρονο συγγενή του, που φαίνονται στο βίντεο να βρίσκονται πάνω από το βομβαρδισμένο σπίτι και ο ένας εκ των δύο να πυροβολεί με καλάσνικοφ στο κέντρο του χωριού.

«Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, είναι και άλλο άτομο που έχει πυροβολήσει (τον Φ.Κ.) όπως επίσης υπάρχει και ένα άλλο άτομο που ενημέρωσε τους συγκεκριμένους (τους Φ.) ότι περνάει από εκεί ο Φ. και έτσι έγινε όλο αυτό το περιστατικό», λέει από την πλευρά του ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος οικογένειας Κ.