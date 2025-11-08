Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου, όπου δύο άνθρωποι έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς στην καρδιά του χωριού.

Το τραγικό συμβάν έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοφορίας, με τον υπουργό προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να ανακοινώνει την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου.

Τι ορίζεται ως όπλο;

Συνήθως, στην καθομιλουμένη όταν αναφερόμαστε σε όπλο εννοούμε το περίστροφο, το πιστόλι, ή ακόμη και την κυνηγετική καραμπίνα, σε επίπεδο ποινικού δικαίου ως όπλο νοείται κάθε μέσο το οποίο είναι πρόσφορο να τραυματίσει ή να θανατώσει το ανθρώπινο σώμα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ειδικό ποινικό νόμο 2168/1993, όπως αυτός ισχύει και μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4678/2020, ως «όπλο» νοείται κάθε μηχάνημα, το οποίο εκ κατασκευής, μετατροπής ή τροποποίησης, με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει σφαιρίδια, βολίδες, βλήματα, βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες, ακτίνες, φλόγες ή αέρια και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα ή να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς και κάθε συσκευή που μπορεί να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω αποτελέσματα.

Όπλα θεωρούνται επίσης τα αντικείμενα που είναι πρόσφορα για επίθεση, άμυνα ή ακινητοποίηση τα μαχαίρια κάθε είδους, εκτός εκείνων που η κατοχή τους δικαιολογείται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, οι σιδηρογροθιές, τα ρόπαλα, τα σπαθιά, οι λόγχες, τα ξίφη, τα ψαροτούφεκα, τα αυτόματα ή ημιαυτόματα πυροβόλα, καθώς επίσης και όλες εκρηκτικές και εύφλεκτες χημικές ουσίες.

Πότε επιτρέπεται η οπλοκατοχή;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 7 του Ν.2168/1993), η κατοχή όπλων και λοιπών αντικειμένων (π.χ. εξαρτημάτων αυτών) απαγορεύεται. Ωστόσο, ο νομοθέτης σε ορισμένες περιπτώσεις, και μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει ειδική άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας του, επιτρέπει την κατοχή ορισμένων ειδών όπλων.

Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοχοι των όπλων υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξη αυτών, δηλαδή πρέπει να είναι αποσυναρμολογημένα, χωρίς πυρομαχικά, και τοποθετημένα σε ασφαλές και δυσπρόσιτο μέρος.

Παράλληλα, και η παραχώρηση του όπλου από νόμιμο κάτοχο σε τρίτα πρόσωπα, που διαθέτουν σχετική άδεια, απαγορεύεται. Αναφορικά με την ποινή που επιβάλλεται, αυτή διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος του όπλου, σε συνδυασμό με το εάν απαιτείται από το νόμο ειδική άδεια για τη φύλαξη αυτού στο σπίτι του ενδιαφερομένου. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως τα πυροβόλα όπλα και τα τουφέκια αλιείας, για τα οποία δεν απαιτείται σχετική άδεια.

Πάντως, η οπλοκατοχή είναι πάντοτε πλημμέλημα και τιμωρείται με φυλάκιση, τα πλαίσια της οποίας εξαρτώνται από τις ιδιαίτερες περιστάσεις της κάθε περίπτωσης.

Ποιες οι προϋποθέσεις για νόμιμη απόκτηση όπλου;

Ιατρικές: Ο αιτών να μην πάσχει και να μην έχει νοσηλευτεί για μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας καθώς και να προκύπτει η σωματική ικανότητά του και καταλληλότητά του να φέρει όπλο.

Ο αιτών να μην πάσχει και να μην έχει νοσηλευτεί για μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας καθώς και να προκύπτει η σωματική ικανότητά του και καταλληλότητά του να φέρει όπλο. Περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων: Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε πλημμέλημα διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών, οποιοδήποτε πλημμέλημα προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2168/93 και του Ν.3500/2006. Επίσης, να μην έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για πράξεις που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, παραβιάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, τρομοκρατικές πράξεις, παραβιάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του αρ. 15 του Ν.2168/93 και πράξεις που προβλέπονται στο Ν.3500/2006.

Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε πλημμέλημα διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών, οποιοδήποτε πλημμέλημα προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2168/93 και του Ν.3500/2006. Επίσης, να μην έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για πράξεις που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, παραβιάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, τρομοκρατικές πράξεις, παραβιάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του αρ. 15 του Ν.2168/93 και πράξεις που προβλέπονται στο Ν.3500/2006. Χρήσης: Να συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι για τη χορήγηση της άδειας.

Να συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι για τη χορήγηση της άδειας. Ηλικιακές: Ο αιτών να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Ο αιτών να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Υπηκοότητας: Ο αιτών να είναι Έλληνας πολίτης.

Ο αιτών να είναι Έλληνας πολίτης. Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις: Ο αιτών να έχει επιτύχει σε θεωρητικές και τεχνικές εξετάσεις.

Ο αιτών να έχει επιτύχει σε θεωρητικές και τεχνικές εξετάσεις. Πιστοποίησης: Ο αιτών να παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των όπλων και λοιπών αντικειμένων.

Η σχετική άδεια ανανεώνεται κάθε 5 έτη.

Πότε γίνεται ανάκληση αδειών;

Σε περίπτωση συνδρομής των ανωτέρω κωλυμάτων ανακαλούνται οι άδειες που έχουν χορηγηθεί. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατό να μη χορηγείται άδεια σε σύζυγο αυτού που έχει καταδικασθεί ή συγγενή αυτού, εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού, πριν παρέλθουν 5 χρόνια από την ανάκληση της άδειας.

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αρνηθούν τη χορήγηση αδειών ή να ανακαλέσουν ήδη χορηγηθείσες σε άτομα, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη ή τα οποία έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις.

Σε περίπτωση μη χορήγησης ή ανάκλησης των προβλεπόμενων από τον νόμο αδειών, επιτρέπεται η προσφυγή του ενδιαφερόμενου ενώπιον του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, εντός μηνός από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απορριπτικής απόφασης.

Σε τι διαφέρει η οπλοφορία;

Η οπλοκατοχή δεν πρέπει να συγχέεται με την οπλοφορία, η οποία ομοίως αποτελεί ποινικό αδίκημα και διώκεται, όταν ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει ειδική άδεια οπλοφορίας.

Ωστόσο, διαφέρει από την οπλοκατοχή, δεδομένου ότι στο αδίκημα της οπλοφορίας ο ενδιαφερόμενος, που δεν διαθέτει την σχετική άδεια, φέρει επάνω του το όπλο, το οποίο προφανώς δύναται να χρησιμοποιήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ αντίθετα στο αδίκημα της οπλοκατοχής, ο ενδιαφερόμενος απλώς φυλάσσει το όπλο στο σπίτι του, χωρίς να συντρέχει άμεσος κίνδυνος.

Για αυτό, λοιπόν, το λόγο, και εξαιτίας της μεγαλύτερης επικινδυνότητας που επάγεται το συγκεκριμένο αδίκημα, οι άδειες οπλοφορίας δίδονται πλέον με εξαιρετική φειδώ και κατόπιν διενέργειας εξονυχιστικών ελέγχων, ιδίως σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι υφίστανται πράγματι λόγοι ασφαλείας.

Ωστόσο, και το αδίκημα της οπλοφορίας αποτελεί πλημμέλημα, τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης, η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Το αδίκημα της οπλοχρησίας

Τέλος, σημαντικότατο αδίκημα αποτελεί και η οπλοχρησία, η οποία συνίσταται στη χρήση όπλου για τη διάπραξη άλλου αδικήματος (κακουργήματος ή πλημμελήματος) και η οποία, ομοίως, αποτελεί πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 5 έτη.

Ωστόσο, ο νόμος περί όπλων διακρίνει και διακεκριμένες περιπτώσεις, στις οποίες προβλέπεται ποινή κάθειρξης (5-15 έτη) όταν ο δράστης προβαίνει σε εισαγωγή, κατασκευή, προμήθεια, και γενικά εφοδιασμό ομάδων ή οργανώσεων με όπλα, οι οποίες αποσκοπούν στη διάπραξη άλλων αδικημάτων.

Τι ισχύει για τα κυνηγετικά όπλα;

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2168/1993, άδεια θήρας χορηγείται από τις αρμόδιες δασικές αρχές μόνο σε άτομα που είναι εφοδιασμένα με άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ή βεβαίωση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής άτι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειος κατοχής κυνηγετικού όπλου. Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τη χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου.

Δεν χορηγείται Βεβαίωση:

α) Σε όσους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα, παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του παρόντος νόμου και γγ. πράξεις που προβλέπονται στον ν. 3500/2006.

β) Σε όσους έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών, για οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής και για οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται στον ν. 3500/2006 ανεξαρτήτως του ύψους της ποινής.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κατάλληλος σωματικά και νοητικά – ψυχικά ώστε να φέρει όπλο, ενώ παράλληλα δεν χορηγείται Βεβαίωση σε όποιον δεν παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των όπλων.

Η οπλοφορία με κυνηγετικά όπλα απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής και της μετάβασης και επιστροφής στους χώρους αυτούς. Στις περιπτώσεις αυτές κατά τη διέλευση από κατοικημένες περιοχές τα όπλα πρέπει να φέρονται κενά εντός θήκης.

Τι γίνεται με την άσκηση στη σκοποβολή;

Έκδοση άδειας χορηγείται για την άσκηση στο άθλημα της σκοποβολής με τα όπλα που κάθε φορά επιτρέπονται γι αυτόν τον σκοπό.

Για την έκδοση της σχετικής άδειας απαιτείται:

Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου

Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή νευρολόγου ή γενικής ιατρικής

Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας μετά από αίτηση του σωματείου στο οποίο είναι αθλούμενος ο αιτών

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι γνωρίζει τους κανονισμούς διεξαγωγής του αγωνίσματος και τους κανόνες ασφαλούς χρήσης

Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α΄)

Ο κάτοχος της εν λόγω άδειας επιτρέπεται να οπλοφορεί μέσα στους χώρους άσκησης, κατά τη μετάβαση προς και επιστροφή από τον χώρο αυτόν, από τόπο σε τόπο προς συμμετοχή σε επίσημους αγώνες σκοποβολής, από και προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στο όπλο και την άδεια αυτού, καθώς και από και προς το κατάστημα επισκευής ή εμπορίας όπλων.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παραχώρησε συνέντευξη Τύπου σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στην οποία παρουσίασε τις επιχειρησιακές, αλλά και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα ληφθούν άμεσα με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κοινού και του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη.

Τι αλλαγές ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης;

Τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να ληφθούν για την περαιτέρω αυστηροποίηση του καθεστώς της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, ανακοίνωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης το πρωί της Παρασκευής 7/11.

Ειδικότερα προτείνεται: