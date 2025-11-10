Στο φυσικό τους χώρο βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας, μετά από μία εβδομάδα, οι μαθητές του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου στα Βορίζια του Ηρακλείου, σε μία προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα. Απουσίαζαν ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά των δύο οικογενειών που εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο της 1ης Νοεμβρίου.

Το σχολείο, πάντως, όπως μεταδίδει το patris.gr, επισκέφθηκαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από την Αθήνα, τέσσερις συνολικά, ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κρήτης, κ. Μανώλης Καρτσωνάκης, καθώς και εκπρόσωποι φορέων που κινητοποιήθηκαν. Όπως αναφέρει ο προγραμματισμός από το υπουργείο, το κλιμάκιο από την Αθήνα θα παραμείνει για τουλάχιστον 15 ημέρες στην περιοχή, με στόχο τη στήριξη της σχολικής κοινότητας και τη συμβολή στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

Πριν ξεκινήσει το μάθημα, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, συνδέθηκε μέσω Webex, με το σχολείο και έστειλε το δικό της μήνυμα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Στη συνέχεια, τα παιδιά μπήκαν στις τάξεις και σε ξεχωριστή αίθουσα παρέμειναν οι γονείς που είχαν επαφή με τους ειδικούς ψυχικής υγείας.

Ο καθηγητής Ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, ο οποίος συνομίλησε με τους μαθητές, περιέγραψε τη συζήτηση, σημειώνοντας πως δεν έγινε καμία αναφορά στο περιστατικό «κι αυτό είναι το υγιές», όπως σημείωσε.

Στη φυλακή και οι συλληφθέντες της οικογένειας Καργάκη

Στα δικαστήρια Ηρακλείου έφτασαν το πρωί της Δευτέρας (10/11), φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα και συνοδευομένοι από ισχυρή αστυνομική δύναμη, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούργη Καργάκη και ο 48χρονος ξάδερφός του, οι οποίοι με συνοπτικές διαδικασίες, σύμφωνα με το patris.gr, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι από ανακρίτρια και εισαγγελέα.

Ο μεν 43χρονος δεν ανέφερε τίποτε στην απολογία του, καθώς έκανε χρήση του δικαιώματος της σιωπής, αντίθετα ο 48χρονος κατέθεσε υπόμνημα στο οποίο ανέφερε πως δεν είχε καμία εμπλοκή στο αιματοκύλισμα, καθώς και ότι δεν κρατούσε και όπλο.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της 57χρονης Ευαγγελίας και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, οπλοχρησία και οπλοφορία.

Τον δρόμο για τη φυλακή, εκτός Αττικής, πήραν από χθες αργά το απόγευμα και τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη που είχαν παραδοθεί το απόγευμα της περασμένης Τρίτης.

Τα τρία αδέρφια (ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα, ο 29χρονος αδερφός του και ο 19χρονος φαντάρος) επρόκειτο να απολογηθούν σήμερα, ωστόσο για λόγους ασφαλείας και κάτω από άκρα μυστικότητα αποφασίστηκε από την ανακρίτρια να προχωρήσει τη διαδικασία χθες.

Σε σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης βρίσκονται πλέον και οι δύο τραυματίες του μακελειού, οι οποίοι είχαν συλληφθεί από την πρώτη στιγμή για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και νοσηλεύονταν φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Πρόκειται για τον 25χρονο, αδελφό των τριών συλληφθέντων που παραδόθηκαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης, καθώς και έναν 30χρονο συγγενή τους.

Η μεταγωγή τους σε φυλακές εκτός Κρήτης, όπως αποκάλυψε το patris.gr, έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα το βράδυ της Παρασκευής ενώ αυτή η απόφαση λήφθηκε για λόγους ασφαλείας.

Νέο φραστικό επεισόδιο

«Ο χρόνος είναι γιατρός», λέει μια λαϊκή θυμόσοφος ρήση, αλλά στα Βορίζια είναι πολύ νωρίς για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και δε λείπουν οι εντάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, νέο φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, όλα συνέβησαν όταν ένα μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη, την ώρα που περπατούσε στον πεζόδρομο, πέρασε έξω από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη.

Τότε, άρχισαν οι απειλές και οι φωνές από την οικογένεια Καργάκη, απαιτώντας από τους Φραγκιαδάκηδες να μην περνούν ούτε έξω από το σπίτι τους, ενώ δεν έλειψαν οι απειλές και οι βρισιές.

Μάλιστα, υπήρξε τόση ένταση, που χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.