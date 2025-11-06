Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, μετά το μακελειό στα Βορίζια. Και οι δύο ανήκουν στην οικογένεια Φραγκιαδάκη και φέρονται να είχαν ενεργό συμμετοχή στα αιματηρά γεγονότα.

Τα δύο άτομα ηλικίας 25 και 30 ετων, μέλη της οικογένειας της 56χρονης που τραυματίστηκε θανάσιμα στο φονικό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου, απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία για την διαδικασία αυτή, βρέθηκε στο ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν αδελφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου σημειώθηκε η έκρηξη της χειροβομβίδας, καθώς και έναν εξάδελφό τους, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε με καθυστέρηση, νωρίς το απόγευμα, καθώς η ανακρίτρια είχε ήδη μελετήσει καταθέσεις από γυναίκες της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μεταξύ των οποίων τη μητέρα των τεσσάρων αδελφών και τη σύζυγο ενός εκ των κατηγορουμένων.

Ρίχνουν την ευθύνη στον Φανούρη Καργάκη

Σε δηλώσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης τους ανέφεραν ότι πρόκειται για μια δύσκολη υπόθεση, για την οποία προς ώρας «δεν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η εμπλοκή κανενός από τους κατηγορουμένους» και πώς υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία «πρέπει να φωτιστούν». Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά , «υπάρχει ένα θολό τοπίο», σχολιάζοντας πως, ενώ πρόκειται για τόσο σοβαρές κατηγορίες, που επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, εντούτοις «το αποδεικτικό υλικό δυστυχώς το πληροφορούμαστε από τις διαρροές που υπάρχουν από την Αθήνα» και πώς πρέπει να προχωρήσουν στη διαμόρφωση υπερασπιστικής γραμμής, χωρίς να έχουν στοιχεία της δικογραφίας. «Στην πορεία θα αναδειχθεί ποιος έπραξε και τ έπραξε. Αναμένουμε τις βαλλιστικές εξετάσεις και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, που ουσιαστικά θα φωτίσουν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης» σχολίασαν.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, εστίασαν περισσότερο στο κομμάτι της ένοπλης επίθεσης που δέχθηκαν, όπως ισχυρίστηκαν, ωστόσο επί της ουσίας δε θέλησαν να μπουν σε λεπτομέρειες, καθώς θεωρούν ότι η δικογραφία είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Για τον 39χρονο νεκρό, ισχυρίστηκαν ότι είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα με το 4χ4 και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, βγάζοντας το χέρι από το παράθυρο. Φαίνεται να κρατούσε κάτι σαν πιστόλι, υποστηρίζουν. Ακόμα ισχυρίζονται ότι δέχθηκαν επίθεση με καλάσνικοφ από τουλάχιστον δύο άτομα, τα οποία βρίσκονταν στην πάνω πλευρά.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Στο μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν πως νέο οπτικοακουστικό υλικό, που τραβήχτηκε λίγα λεπτά μετά το αιματηρό περιστατικό, φέρεται να δείχνει καθαρά τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και τη μεταφορά των όπλων μακριά από το χωριό.

Παράλληλα, σήμερα κλήθηκε σε απολογία και ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος επίσης εμπλέκεται στη διερεύνηση της υπόθεσης και διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Εξάλλου, σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή ακόμη ενός συγγενικού προσώπου της οικογένειας Καργάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ταυτοποιήθηκε μετά από καταθέσεις, αλλά και βιντεοληπτικό υλικό ως το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται στο βίντεο που πρόδωσε τον 43χρονο, να κρατά καλάσνικοφ.

«Το χέρι τους θα βαφτεί με αίμα»

Μιλώντας στο MEGA, μητέρα μαθήτριας που φοιτούσε στο σχολείο του χωριού, μαζί με παιδιά των δύο αντίπαλων οικογενειών, σημειώνει:

«Η πρωτοβουλία (για σασμό) πάρθηκε για να γίνει στο σχολείο μία κουβέντα με τις γυναίκες, οι οποίες γυναίκες δεν παρουσιάστηκαν ποτέ. Από το τηλέφωνο παίρνανε και μάλιστα απειλούσαν ακόμα και εμάς. Ότι θα βάλουν φωτιά να μας κάψουν, ότι τα παιδιά δεν τα στέλνουν σχολείο για να μάθουν γράμματα, αλλά για να βγάλουν καρκίνο στους δασκάλους και δεν έχουν ανάγκη τα δικά τους τα παιδιά να μάθουν γράμματα και όλα αυτά».

Όπως λέει η ίδια:

«Μας απειλούσε η ίδια η μάνα, η αδερφή του θανόντος. Αυτό έγινε πέρυσι ξαναλέω, μετά τον πρώτο καυγά που είχε γίνει με μία σφαγή που έγινε σε παρέα από τον Αύγουστο και μετά. Αυτοί (οι Κ.) δεν ακούνε γενικά. Όταν τους καρφωθεί κάτι στο κεφάλι αυτό που λένε, αυτό είναι. Δεν υπάρχει λάθος. Κάνουν τα δικαστήρια μόνοι τους. Αν κρίνουν ότι κάτι είναι λάθος, έγραψε λάθος, τελείωσε. Τα όπλα κι έξω».

«Τώρα όμως που πήγανε και τον ”πετρώσανε”, τι έκανε πάλι η μάνα, πάλι το ίδιο πράγμα να βγει και να φωνάζει και να κάνει τι; Να σπείρει στα κοπέλια πάλι πανικό; Να πάρουν το αίμα του πατέρα τους πίσω; Γιατί, θα γυρίσει; Γίνεται μέσα σε 5 και 7 και 8 και 10 χρόνων που είναι το μεγαλύτερο κοπέλι να λέμε τέτοιες κουβέντες; Τα αγόρια είτε καλώς είτε κακώς, λόγω του ονόματός τους, θα κάνουν αυτό που κάνανε οι άλλοι. Το χέρι τους θα βαφτεί με αίμα», συμπληρώνει.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα: «Εγώ σήμερα πέρασα από το χωριό, η φύλαξη αυτή που είναι, δεν είναι τίποτα για αυτούς. Η μία η θυγατέρα του Κ. πιάστηκε με κινητό μέσα στην τάξη. Την στιγμή που πιάνεσαι με κινητό, βάσει νόμου έχεις μία μέρα αποβολή. Η μάνα όμως θα ερχόταν στο σχολείο και θα μας έβαζε φωτιά να μας κάψει αν έπαιρνε η κόρη της αποβολή. Από την στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εκεί πέρα μόνο φιλήσυχα δεν είναι. Συγκεκριμένα, από το πρώτο μπαλωτάρισμα εγώ τράβηξα τον μεγάλο μου τον γιο, σε ακτίνα βολής, μιλάμε για χιλιοστά την γλίτωσε. Γίνεται να φοβόμαστε να στέλνουμε τα παιδιά μας σχολείο; Μην αιματοκυλιστούν και τα δικά μας μαζί με τα δικά τους».