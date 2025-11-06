Οι εξελίξεις στα Βορίζια παίρνουν νέα τροπή, καθώς, μετά το πρώτο σοκαριστικό βίντεο που αποκάλυπτε τις ριπές του καλάσνικοφ και οδήγησε στη σύλληψη του 43χρονου γαμπρού του θύματος και του 48χρονου ξαδέλφου του, οι αρχές έχουν στην διάθεση τους ακόμη ένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο βίντεο τραβήχτηκε λίγα λεπτά μετά το αιματηρό περιστατικό και φέρεται να δείχνει καθαρά τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και τη μεταφορά των όπλων μακριά από το χωριό.

Το υλικό, όπως αναφέρεται, αποτυπώνει συγκεκριμένο πρόσωπο, που βρίσκεται ήδη ανάμεσα στους συλληφθέντες, να απομακρύνει καλάσνικοφ και πιστόλια που προκάλεσαν το μακελειό.

Παρά τις συλλήψεις, τα φονικά όπλα παραμένουν άφαντα, με τις Αρχές να χτενίζουν το δύσβατο τοπίο γύρω από τα Βορίζια, ψάχνοντας κάθε πιθανό σημείο όπου μπορεί να έχουν κρυφτεί.