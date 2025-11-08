Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων στο μακελειό στα Βορίζια και για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποίησαν.

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η έρευνα και για τη δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί και αφορά στην τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της μίας οικογένειας, γεγονός που πυροδότησε το φονικό που ακολούθησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου στο ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ Βασίλη Λαμπρόπουλου, οι Αρχές βρίσκονται κοντά στον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας.

«Γνωρίζουν ποιος είναι ο φυσικός αυτουργός, το άτομο που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φ. Φαίνεται να είναι μέλος της οικογένειας Κ., να επιβεβαιώνεται αυτό. Διαθέτουν συγκεκριμένα πλέον στοιχεία οι αστυνομικοί, που οδηγούν την έρευνά τους στον φυσικό αυτουργό, που τεκμηριώνουν την εμπλοκή συγκεκριμένου ατόμου ως βομβιστή. Έχει σχέση πιθανόν με τις φυλακές Αλικαρνασσού».

«Αυτοί έβαλαν τον δυναμίτη και έχει ξεκινήσει από αυτούς όλη η ιστορία», λέει, μεταξύ άλλων, στο MEGA, η αδερφή της νεκρής 56χρονης.

Από την πλευρά του, ο 48χρονος που συνελήφθη, καθώς ταυτοποιήθηκε από το βίντεο με τους πυροβολισμούς, δηλώνει: «Δεν έπιασα ποτέ όπλο, δεν πυροβόλησα, δεν ήθελα ποτέ να συμβούν όλα αυτά. Την ώρα των πυροβολισμών, στο σημείο που ήμουν, βρίσκονταν και αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί λόγω της έκρηξης που είχε προηγηθεί το προηγούμενο βράδυ».

Από τις Φυλακές Αλικαρνασσού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου

Οι αξιωματικοί της Αστυνομίας εξετάζουν το ενδεχόμενο, η εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, να δόθηκε μέσα από τις φυλακές Αλικαρνασσού, καθώς η ΕΚΑΜ στην έφοδο που πραγματοποίησε την περασμένη Τρίτη σε κελιά, εντόπισε μεταξύ άλλων και κινητά τηλέφωνα.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταφέρθηκε από τις φυλακές, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο γαμπρός του 39χρονου που έπεσε νεκρός από τα πυρά, προκειμένου να καταθέσει. Το ίδιο συνέβη και με άλλους δύο κρατούμενους, που σχετίζονται με τα ευρήματα της εφόδου της ΕΚΑΜ. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Φανούρης Καργάκης είχε επισκεφθεί στη φυλακή τον γαμπρό του, ένα 24ωρο πριν το μακελειό και τον θάνατό του.

Μιλώντας στο MEGA, ο πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ηρακλείου ανέφερε ότι τρεις εβδομάδες πριν το μακελειό, είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στην ηγεσία της Αστυνομίας λόγω της υποστελέχωσης των τμημάτων της περιοχής.

«Εμείς, 20 μέρες πριν, επισκεφτήκαμε τις αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής και τονίσαμε στο υπουργείο ότι λόγω της υποστελέχωσής τους και λόγω της ιδιαίτερης εγκληματικότητας της περιοχής, πρέπει να ενισχυθούν».

Εύθραυστη ισορροπία

Η κατάσταση στα Βορίζια έχει καταλαγιάσει, λόγω της παρουσίας των πάνοπλων αστυνομικών. Πολλοί φοβούνται όμως ότι η κόντρα μεταξύ των δύο οικογενειών δε θα τελειώσει εύκολα.

«Θα ξαναγίνουν. Το λέει ο κόσμος όλος ότι θα ξαναγίνουν».

Για λόγους ασφαλείας, οι δύο προφυλακισμένοι από την οικογένεια της 56χρονης μεταφέρθηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα σε δύο διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα εκτός Κρήτης, ο ένας στην Αττική και ο άλλος στη Λάρισα.