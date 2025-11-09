Απρόβλεπτη τροπή πήρε σήμερα η υπόθεση του διπλού φονικού στα Βορίζια, καθώς οι απολογίες των κατηγορουμένων πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από το προγραμματισμένο και σε συνθήκες απόλυτης μυστικότητας.

Η ανακρίτρια, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δημοσιότητα, μετέβη το πρωί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, όπου κρατούνταν οι κατηγορούμενοι, ώστε να ληφθούν οι απολογίες τους. Η διαδικασία διήρκεσε αρκετές ώρες και ολοκληρώθηκε με την απόφαση προφυλάκισης και των τριών μελών της οικογένειας, τα οποία αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων ήταν κανονικά προγραμματισμένες για αύριο το πρωι (10/11). Τώρα, αναμένεται να μεταχθούν για λόγους ασφαλείας σε σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης, όπως έγινε και με τους άλλους δύο κατηγορούμενους της οικογένειας, οι οποίοι ήταν τραυματίες και νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ.

Έτσι, αύριο Δευτέρα, εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της απολογίας των δύο κατηγορουμένων από την πλευρά Καργάκη.

Τα όπλα και τα νέα δεδομένα

Παράλληλα, η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται και οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό.

Οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους και βιντεοληπτικό υλικό το οποίο είναι πολύ πιθανό να τους οδηγήσει σε αυτά. Πρόκειται για βίντεο που δείχνει τον 43χρονο και τον 48χρονο, με ένα άλλο αγροτικό αυτοκίνητο να παίρνουν τον 39χρονο συγγενή τους, ώστε να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Οι Αρχές εκτιμούν πως σε αυτό το αυτοκίνητο βρίσκεται μέρος του βαρύ οπλισμού των δραστών.

Μέχρι στιγμής πάντως και παρά τις εκτεταμένες έρευνες σε απομονωμένα χωράφια, στάνες και παλιά κτίσματα, δεν έχει βρεθεί τίποτα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ομάδα της ΕΚΑΜ πραγματοποίησε το πρωί της Κυριακής έρευνα στον Ψηλορείτη.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί ψάχνουν στο βουνό και άλλα δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, προκειμένου να πάρουν τις μαρτυρίες τους, καθώς δε φαίνεται να εμπλέκονται στους πυροβολισμούς, αλλά να είναι αυτόπτες μάρτυρες και να τα προστατεύσουν από το ενδεχόμενο νέας επίθεσης αντεκδίκησης.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο η επίθεση να ήταν αποτέλεσμα προσχεδιασμένης ενέδρας. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν οργάνωση και προετοιμασία, ενώ εξετάζονται και νέα δεδομένα που ενδέχεται να φωτίσουν τον ρόλο του καθενός στο αιματηρό περιστατικό.

Αποκαλυπτικά φωτογραφικά ντοκουμέντα

Συγκεκριμένα, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, μέσα από φωτογραφικά ντοκουμέντα που αποτυπώνουν τις τελευταίες κινήσεις του 39χρονου, λίγο πριν χάσει τη ζωή του.

Στις εικόνες φαίνεται το φορτηγάκι του σταθμευμένο στην αυλή του σπιτιού του, λίγα μόλις λεπτά πριν αποχωρήσει με κατεύθυνση προς το κέντρο του χωριού. Μέσα στο όχημα φέρεται να έκρυβε και οπλισμό, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, καθώς και καταθέσεις.

Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε απόσταση αναπνοής από το σημείο όπου απαθανατίστηκε τελευταία φορά το όχημα του 39χρονου.

Εκεί, τόσο ο ίδιος όσο και η 56χρονη γυναίκα από την αντίπαλη οικογένεια βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς οι σφαίρες έπεφταν βροχή στο χωριό.

Σε άλλα καρέ που εξασφάλισε το ΒΗΜΑ από το ίδιο χρονικό διάστημα, διακρίνεται η σύζυγος του 39χρονου να έχει αντιληφθεί ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει και να τρέχει προς το σημείο της σύγκρουσης, σε κατάσταση πανικού. Οι στιγμές που αποτυπώνονται είναι συγκλονιστικές και φωτίζουν λεπτό προς λεπτό το χρονικό που προηγήθηκε της τραγωδίας.