5 το πρωί: Πυρηνικό «πόκερ» ΗΠΑ και Ρωσίας – Συμμαχία Ελλάδας με ΗΠΑ και στα ενεργειακά – Ιστορική νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη
Οι ασαφείς δηλώσεις Τραμπ για τις πυρηνικές προθέσεις του προκαλούν αντιδράσεις στη Μόσχα, ενώ η Αθήνα φιλοξενεί την 6η Υπουργική Συνάντηση της Εταιρικής Σχέσης για την Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία, δηλώνοντας παρούσα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης
1
Προς μια νέα ισορροπία πυρηνικού τρόμου
- Οι ΗΠΑ έκαναν δοκιμή ICBM: Η πρώτη δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III, που μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές, μετά από τις δηλώσεις Τραμπ ότι σκέφτεται να ξεκινήσει πυρηνικές δοκιμές, προκαλεί ανησυχία (είναι η δεύτερη δοκιμή για φέτος), κυρίως εξαιτίας του χρονισμού της. Για να την περιορίσει, ο αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να προωθεί την ιδέα για μια αποπυρηνικοποίηση ΗΠΑ – Ρωσίας – Κίνας.
- «Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται»: Μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των «πυρηνικών δοκιμών», ο Βλαντίμιρ Πούτιν συγκάλεσε το ΣΑ της Ρωσίας και ζήτησε από τους υπουργούς να παρακολουθούν τις κινήσεις των ΗΠΑ και να υποβάλλουν «προτάσεις για την πιθανή έναρξη εργασιών προετοιμασίας για πυρηνικές δοκιμές». Ο υπΕΘΑ Αντρέι Μπελόουσοφ εμφανίστηκε έτοιμος για όλα. Η Ρωσία έχει κάνει τελευταία αρκετές δοκιμές όπλων που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές και είναι πυρηνοκίνητα.
- Πυρηνικά μανιτάρια: Η ασάφεια των δηλώσεων Τραμπ δημιουργεί εκ των πραγμάτων τεράστιο κενό στην συνολική ισορροπία πυρηνικής αποτροπής, που ούτως ή άλλως, τελευταία, εμφανίζει σημάδια «εκσυγχρονισμού» ανά τον κόσμο. Ο ίδιος ο Τραμπ δεν έχει διευκρινήσει τι δοκιμές έχει ζητήσει από τον στρατό. Η πιο συγκεκριμένη πληροφορία προέρχεται από τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ο οποίος ανέφερε πως «δε μιλάμε για πυρηνικές εκρήξεις. Πρόκειται για μη κρίσιμες εκρήξεις. Οι Αμερικανοί δεν έχουν λόγο να ανησυχούν. Δεν πρόκειται να δουν κάποιο πυρηνικό μανιτάρι».
2
Συναντήθηκαν Μητσοτάκης-Γκίλφοϊλ
- Το πρώτο τετ α τετ: Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Κατά τη συνάντηση, ο πρωθυπουργός την καλωσόρισε και εξέφρασε την προσδοκία για μια εποικοδομητική συνεργασία, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την πλευρά της, η Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε στη σημασία της επικείμενης συνόδου P-TEC που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, καθώς και στην πρωτοβουλία 3+1.
- Τα επόμενα βήματα: Κατά τη συνάντηση του ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις στρατηγικές συνεργασίες και στην προετοιμασία του έκτου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ, που θα γίνει στην Αθήνα με τη συμμετοχή του αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η σημασία της ενέργειας ως παράγοντα εθνικής ασφάλειας και ο ενισχυμένος ρόλος της Ελλάδας στις περιφερειακές εξελίξεις.
- Τι θα ζητήσει ο Φαραντούρης; Στον «κάθετο ενεργειακό διάδρομο» και τον ρόλο της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής και μέλος της Διακοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας ΕΕ – ΗΠΑ, Νικόλας Φαραντούρης, σε δηλώσεις του απ’ τις Βρυξέλλες, λίγο πριν μεταβεί στην Αθήνα για τη συνάντηση με την κ. Γκίλφοϊλ.«Σκοπεύω να θέσω εκ νέου τα ζητήματα που αφορούν τον ρόλο της Ελλάδας αλλά και την αρνητική στάση της Τουρκίας τόσο για τον ‘κάθετο ενεργειακό διάδρομο’, όσο και για ασφάλεια και άμυνα της Ευρώπης», τόνισε ο κ. Φαραντούρης.
3
Η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία για τον Κλιματικό Νόμο
- «Κλείδωσε» η συμφωνία: Οι υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ, μετά από μαραθώνια συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, κατέληξαν σε συμφωνία για τον νέο κλιματικό νόμο, υιοθετώντας τις ελληνικές θέσεις. Ο έλληνας υπουργός Σταύρος Παπασταύρου τόνισε δύο προτεραιότητες: την ανάγκη ύπαρξης ρήτρας αναθεώρησης και ευελιξίας στον στόχο μείωσης εκπομπών έως το 2040, καθώς και τη σημασία διασφάλισης της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.
- Οι κύριες αλλαγές: Το Συμβούλιο ενέκρινε δεσμευτικό ενδιάμεσο στόχο για το 2040, που αφορά στη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% σε σχέση με το 1990, ως βήμα προς την κλιματική ουδετερότητα το 2050. Η τροπολογία περιλαμβάνει ρυθμίσεις ευελιξίας και βασικές κατευθύνσεις για τον στόχο του 2040 και για το πλαίσιο για το κλίμα μετά το 2030.
- Ποια τα επόμενα βήματα; Η Προεδρία του Συμβουλίου θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις το τελευταίο υιοθετήσει τη θέση του, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας επί του τελικού κειμένου της τροπολογίας.
4
Ιστορική νίκη του Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη
- Ιστορική νίκη: Ο 34χρονος Ζοχράν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης με 50,4%. Είναι ο πρώτος μουσουλμάνος και Νοτιοασιάτης που αναλαμβάνει τη θέση, σηματοδοτώντας ιστορική στροφή προς την προοδευτική ατζέντα κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ανακούφισης, ενώ η νίκη του –μέσα σε κύμα επιτυχιών των Δημοκρατικών σε όλη τη χώρα– θεωρείται μήνυμα πολιτικής αλλαγής και ενίσχυσης της πολυπολιτισμικής εκπροσώπησης στις ΗΠΑ.
- Καρότο και μαστίγιο Τραμπ: Να υποβαθμίσουν τις επιτυχίες των Δημοκρατικών, να επιτεθούν και να απειλήσουν εκ νέου τον νέο δήμαρχο, αλλά και να αφήσουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας έσπευσαν Ντόναλντ Τραμπ και Ρεπουμπλικάνοι.
- Οι Δημοκρατικοί: Ένα εκλογικό κύμα που δίνει σαφές προβάδισμα στους Δημοκρατικούς ενόψει 2026 παρατηρείται σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς εκτός από τη σαρωτική νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη, ιστορία έγραψε η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ ως η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της Βιρτζίνια και η Μίκι Σέριλ που επικράτησε στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ η Καλιφόρνια ετοιμάζεται να ενισχύσει το κόμμα με πέντε νέες έδρες στο Κογκρέσο.
5
Στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ ο Λευτέρης Αυγενάκης
- Δεν υπάρχει κατηγορητήριο σε βάρος μου: Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε ότι δεν υπάρχει κατηγορητήριο εις βάρος του στη δικογραφία και πως η υπόθεση είναι γεμάτη πολιτικές εντυπώσεις και εικασίες.
- Απομάκρυνση του Διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Λευτέρης Αυγενάκης εξήγησε ότι η απομάκρυνση του διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σημανδράκου, έγινε για σοβαρούς λόγους, εξαιτίας προβληματικών πληρωμών και παρατυπιών, ενώ αρνήθηκε κάθε πίεση για παρανομία.
- Προσπάθεια στοχοποίησης της Κρήτης: Ο πρώην υπουργός κατήγγειλε ότι υπήρξε προσπάθεια στοχοποίησης της Κρήτης και αναφέρθηκε σε διαλόγους που τον εμπλέκουν, σημειώνοντας ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και απορρίφθηκαν από την προανακριτική.
