Στο πλαίσιο της τελετής βράβευσης του Προγράμματος Ανάπτυξης Καινοτόμων Ιδεών B/innovate – μπορείτε να το παρακολουθήσετε την εκδήλωση από το Livestream του «Βήματος» -, που διοργανώνουν η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η ALTER EGO MEDIA, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ACE – Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, ο Βασίλης Βασδέκης, Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έστειλε το δικό του μήνυμα στις μαθήτριες και τους μαθητές.

Όπως δήλωσε από την αίθουσα «Φάρος» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. «Οι ιδέες αποδεικνύουν ότι η καινοτομία ξεκινάει με την περιέργεια και την παρατήρηση και την επιθυμία να αλλάξουμε τον κόσμο γύρω μας».

Μέσα από το ACE, τόνισε ο Βασίλης Βασδέκης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν εργαλεία και πρακτικές της επιχειρηματικότητας. «Να κρατήσουμε κάτι: η επιχειρηματικότητα δεν είναι θέμα αριθμών η αγορών, είναι πρωτίστως ένα θέμα ανθρώπων. Αυτή είναι η νοοτροπία που χρειάζεται ο κόσμος του αύριο».

«Σήμερα βραβεύεται η τόλμη που είχατε» συνέχισε ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών απευθυνόμενος στις μαθήτριες και τους μαθητές. «Βραβεύεται επίσης η ωριμότητα να συνεργαστείτε μεταξύ σας, όπως και η πίστη ότι η γνώση μπορεί να γίνει πράξη. Να συνεχίσετε να ρωτάτε, να αμφισβητείτε, να φαντάζεστε, να δημιουργείται. Το μέλλον δεν το προβλέπουμε, το σχεδιάζουμε. Το κυριότερο όμως είναι ότι το χτίζουμε όλοι μαζί».