«Η ιστορία έγραψε πως η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα στη σωστή πλευρά των εξελίξεων», σημείωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας τη διαδρομή και τη διεθνή αναβάθμιση της χώρας. Ο κ. Μαρινάκης συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Όσα πρεσβεύουμε τόσα χρόνια γίνονται πράξη και γι’ αυτό η Ελλάδα από εκεί που ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, τώρα ο Κυριάκος Πιερρακάκης είναι πρόεδρος του Eurogroup».

Παράλληλα, προσδιόρισε τον βασικό κοινωνικό πυλώνα στον οποίο εστιάζει το κόμμα, υπογραμμίζοντας: «Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που μιλούσε και οφείλει να συνεχίσει να συνομιλεί με τη μεσαία τάξη, με αυτή την περίφημη πλειοψηφία που κάποιοι ειρωνεύονται και αποκαλούν νοικοκυραίους».

«Η Νέα Δημοκρατία μας έχει μάθει να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ, να βάζουμε τα μεγάλα για τη χώρα και όλο τον κόσμο πάνω από τις όποιες αντιρρήσεις», τόνισε, ενώ στη συνέχεια έκανε μια ιδιαίτερη ιστορική αναδρομή, στρέφοντας το βλέμμα στο παρελθόν της παράταξης. Αν και ο πρώην πρωθυπουργός απουσίαζε από τις εργασίες του συνεδρίου, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Ταξίδεψα πίσω στο πρώτο συνέδριο.

Στο πρώτο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ στα Καμένα Βούρλα όπου ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής είχε πει ότι καλούμαστε να περάσουμε τον πυρσό από γενιά σε γενιά. Ο πυρσός είναι οι κοινές μας ιδέες, οι αγωνίες της κοινωνίας, το εμείς και όχι το εγώ. Ο πυρσός είναι όλες εκείνες και όλοι εκείνοι που ποτέ δεν ζήτησαν τίποτα και όταν τους καλούσε η παράταξη ήταν παρούσες και παρόντες. Ο πυρσός μας έχει μάθει να αγωνιζόμαστε για τις ανάγκες της κοινωνίας και όταν έρχεται η μάχη να βάζουμε τις όποιες πικρίες, αντιρρήσεις στην άκρη για την πατρίδα. Ο πυρσός είναι ο λόγος που κράτησαν τη Νέα Δημοκρατία 52 χρόνια τη μόνη μεγάλη παράταξη».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Μαρινάκης έδωσε το σύνθημα για την επόμενη μέρα, επισημαίνοντας: «Οι εκλογές δεν κερδίζονται στην προεκλογική περίοδο. Το συνέδριο αυτό θα είναι η απαρχή μιας εκστρατείας όπου θα μιλήσουμε με κάθε Ελληνίδα, με κάθε Έλληνα, και θα κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη τους».