Στην ανάγκη να περάσει η χώρα από την ανάκαμψη στην επόμενη εθνική ανασυγκρότηση αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. Κάνοντας μια σύγκριση με το παρελθόν, επεσήμανε: «Πριν από τη θύελλα της οικονομικής κρίσης η χώρας μας προσέγγιζε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ευημερίας.

Εκείνη όμως ήταν μια σύγκλιση που βασίστηκε σε δανεικά, σε ελλείμματα, σε μια ψεύτικη αίσθηση ευημερίας και τελικά κατέρρευσε. Σήμερα χτίζουμε ξανά, αλλά αυτή τη φορά πατάμε σε γερά θεμέλια με μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας, με ανάπτυξη, με επενδύσεις, με παραγωγή, με εξωστρέφεια, με ένα χρέος που μειώνεται πρωτόγνωρα όχι σε ευρωπαϊκό αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο».

Επικαλούμενος την ιστορική παρακαταθήκη του ιδρυτή της παράταξης, σημείωσε ότι «οι μεγάλες παρατάξεις γεννιούνται όχι για να διαχειριστούν αλλά για να αλλάξουν τη χώρα», εξηγώντας ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το κατάλαβε αυτό και το δίδαξε. «Παρέλαβε μια Ελλάδα τραυματισμένη, γεμάτη ελλείψεις και ανασφάλεια, μια Ελλάδα που έμοιαζε να έχει αποδεχθεί τα όριά της και θα μπορούσε να συμβιβαστεί με αυτό, αλλά δεν το έκανε, είδε τότε κάτι που δεν είχαν δει. Την ευκαιρία μιας νέας Ελλάδας, μιας χώρας σύγχρονης, παραγωγικής, ευρωπαϊκής. Δεν έφτιαξε απλώς έργα από μπετό και σίδερο, έχτισε ξανά την αυτοπεποίθηση της χώρας. Αυτό είναι και το δικό μας χρέος, αυτής της κυβέρνησης και αυτής της γενιάς απέναντι στους πολίτες μας, να χτίσουμε τη νέα μεγάλη Ελλάδα της παραγωγής και της καινοτομίας, μια χώρα που θα εξάγει καινοτομία και θα εισάγει επενδύσεις, γνώσεις και ευκαιρίες», τόνισε.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τεχνολογική επανάσταση, υπογραμμίζοντας: «Ζούμε μια από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές αλλαγές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη οικονομικές, κοινωνίες και ισορροπίες ισχύος. Και η Ελλάδα έχει μπροστά της μια τεράστια ευκαιρία, να γίνει κόμβος καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή. Για να συμβεί όμως αυτό χρειάζονται μεγάλες αλλαγές, ένα κράτος γρήγορο, αποτελεσματικό, ψηφιακό το οποίο να λειτουργεί ως επιταχυντής, και με το gov.gr αποδείξαμε ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε».

«Να περάσουμε από την ανάκαμψη στην επόμενη εθνική ανασυγκρότηση»

Συμπλήρωσε δε ότι «πρέπει να φέρουμε την τεχνητή νοημοσύνη παντού, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στη δικαιοσύνη, στις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες. Όμως όσο μεγάλες είναι οι δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας, τόσο μεγάλη είναι και η ευθύνη μας να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Οι μεγάλες δυνάμεις του κόσμου οφείλουν να μιλήσουν σοβαρά για κοινά όρια και κοινές δικλίδες ασφάλειας. Γιατί πεποίθησή μας είναι ότι η τεχνολογία πρέπει να προχωράει μαζί με τη δημοκρατία, μαζί με τους θεσμούς, μαζί με τον άνθρωπο».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενέργεια ως ένα μεγάλο ζήτημα των επόμενων ετών, ενώ προσδιόρισε το οικονομικό μοντέλο της χώρας: «Η μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας είναι να περάσουμε από την ανάκαμψη στην επόμενη εθνική ανασυγκρότηση. Και αυτό απαιτεί επενδύσεις, διότι αυτές φέρνουν παραγωγικότητα, καλύτερους μισθούς και καλύτερες δουλειές. Δεν πιστεύουμε σε μια οικονομία όπου ανεβαίνουν οι αριθμοί και μένουν πίσω οι άνθρωποι, όπως επίσης δεν πιστεύουμε στα παλιά διλήμματα της Μεταπολίτευσης, όπως κράτος ή αγορά. Τόσο η εποχή του κρατισμού όσο και η εποχή της απόλυτης αυτορρύθμισης έχει παρέλθει. Θέλουμε ανοιχτή και ανταγωνιστική αγορά, αλλά κι ένα κράτος έξυπνο που παρεμβαίνει στρατηγικά εκεί που κρίνεται το μέλλον της χώρας».

Σχετικά με τη διεθνή παρουσία της Ελλάδας, επεσήμανε: «Η γεωγραφία μας προίκισε με ένα μοναδικό πλεονέκτημα. Είμαστε στο σημείο όπου συναντιούνται η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή, η Ανατολική Μεσόγειος και τα Βαλκάνια και μέσα σε έναν κόσμο αστάθειας η χώρα μπορεί να γίνει νησίδα σταθερότητας.

Γι’ αυτό και η εξωτερική μας πολιτική πρέπει να παραμείνει πολυδιάστατη, με ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, με ισχυρή σχέση με τις ΗΠΑ και με στρατηγικές συνεργασίες στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δυνατοί έχουν την αυτοπεποίθηση να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Και η Ελλάδα χρειάζεται και έχει μια εξωτερική πολιτική θαρραλέα με καθαρές κόκκινες γραμμές και χωρίς φοβικά σύνδρομα».

Το μήνυμα κατά της εσωστρέφειας

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα κατά της εσωστρέφειας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισσισμούς και μικρούς εγωισμούς. Ξέρετε γιατί; Γιατί εκεί έξω υπάρχει μια κοινωνία η οποία παλεύει κάθε μέρα, μια νέα γενιά που θέλει προοπτική, μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα και μία χώρα που θέλει να φύγει μπροστά και να τρέξει.

Όλοι αυτοί μας έκριναν, μας κρίνουν και θα μας κρίνουν στις επόμενες εκλογές από ένα και μόνο πράγμα. Αν μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή του και εάν μπορούμε να φέρουμε ακόμα περισσότερη αισιοδοξία στην καθημερινότητά τους. Οι μεγάλες παρατάξεις δε νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέπτη τους. Νικούν όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας. Νικούν όσοι καταλαβαίνουν ότι η ιστορία δε θυμάται εκείνους που δείλιασαν, θυμάται εκείνους που τόλμησαν. Ας τολμήσουμε ξανά μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της παράταξης»