Στην εκτόξευση του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) Minuteman III που είχαν προαναγγείλει προχώρησαν νωρίτερα οι ΗΠΑ, κάνοντας την πρώτη δοκιμή πυραύλου που μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές μετά την έκκληση του Προέδρου Τραμπ για επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Διοίκησης Παγκόσμιας Επίθεσης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ο πυραύλος GT 254 με πυρηνική ικανότητα εκτοξεύτηκε από τη Βάση Διαστημικής Δύναμης Vandenberg στην Καλιφόρνια, με τη δοκιμή να πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα. Σύμφωνα με αναφορές, που ήρθαν μετά από τις δηλώσεις Πούτιν ότι αν ξεκινήσουν οι ΗΠΑ πυρηνικές δοκιμές, τότε θα ξεκινήσει και η Ρωσία, η Μόσχα είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την εκτόξευση.

Ο πύραυλος που δεν ήταν οπλισμένος έπεσε κοντά στην Πεδίο Δοκιμών Αμυντικών Βαλλιστικών Πυραύλων Ronald Reagan του Στρατού στις Νήσους Μάρσαλ.

Η δοκιμή, η οποία είχε προγραμματιστεί πριν από μήνες, προσέλκυσε την προσοχή μετά την εντολή του Τραμπ προς το στρατό την περασμένη εβδομάδα να ξεκινήσει τις δοκιμές των αμερικανικών πυρηνικών όπλων για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από τριάντα χρόνια.

Τι είναι οι Minutemen ΙΙΙ

Το οπλοστάσιο πυραύλων Minuteman III αποτελεί ένα από τα στοιχεία του πυρηνικού αποτρεπτικού συστήματος της Αμερικής για «την ημέρα της τελικής κρίσης» και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο ως απάντηση σε πυρηνική επίθεση από εχθρική χώρα.

Η εκτόξευση έρχεται την ώρα που οι δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των πυρηνικών δοκιμών από τις ΗΠΑ έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από την Κίνα όσο και από την Ρωσία.

Τι είχε προηγηθεί

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επανέλθει μόλις προχθές στο ζήτημα των δοκιμών σε συνέντευξή του στο CBS -σε συνέχεια της ανάρτησης του στο Truth Social, με την οποία ενημέρωνε πως παρότι δεν το θέλει «οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων σε ισότιμη βάση με άλλες χώρες»- και είχε ξεκαθαρίσει πως: «Είπα ότι θα δοκιμάσουμε πυρηνικά όπλα όπως κάνουν και άλλες χώρες ναι. Η Ρωσία κάνει δοκιμές και η Κίνα κάνει δοκιμές, δεν βγαίνουν να το λένε. Δεν το ανακοινώνουν. Δεν θέλω να είμαστε η μόνη χώρα που δεν κάνει δοκιμές». Ο Τραμπ έβαλε στον ίδιο κατάλογο επίσης την Βόρεια Κορέα και το Πακιστάν.

Στην αναφορά αυτή του Τραμπ, είχε απαντήσει η Κίνα, δια στόματος του εκπροσώπου του ΥΠΕΞ Μάο Νίνγκ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι: «Ως υπεύθυνη πυρηνική δύναμη η Κίνα, πάντα υποστήριζε μια στρατηγική πυρηνικής αυτοάμυνας και τήρησε τη δέσμευσή της να αναστείλει τις πυρηνικές της δοκιμές. Η Κίνα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη διαφύλαξη του διεθνούς καθεστώτος του πυρηνικού αφοπλισμού και της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, αλλά και για τη διατήρηση της παγκόσμιας στρατηγικής ισορροπίας και σταθερότητας».

Αντίστοιχα η ρωσική ηγεσία έκανε κι αυτή παρέμβαση σήμερα για το θέμα, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να παίζει κι αυτός το χαρτί των πυρηνικών δοκιμών.