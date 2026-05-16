Στο μεγάλο διακύβευμα να κερδίσει η χώρα «το στοίχημα για το μέλλον χωρίς να χάνουμε την ψυχή μας, την ταυτότητά μας, χωρίς να ξεχνάμε ποιοι είμαστε», αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Θέτοντας το πλαίσιο των σύγχρονων προκλήσεων, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε: «Η παράταξή μας έχει να παίξει έναν ιστορικό ρόλο. Η Δύση είναι σε κρίση. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κόσμο. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη. Πείτε μου ένα άλλο κόμμα που μιλάει γι’ αυτά τα θέματα».

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον συνδυασμό της προόδου με τις παραδοσιακές αξίες, υπογραμμίζοντας ότι το κρίσιμο σε αυτή την εποχή είναι να συμβαδίζει η τεχνολογική εξέλιξη με «την υπεράσπιση της ταυτότητάς μας, της παράδοσής μας, της θρησκείας μας, του ποιοι πραγματικά είμαστε», στοιχεία που, όπως εξήγησε, μόνο η συγκεκριμένη παράταξη μπορεί να διασφαλίσει ταυτόχρονα.

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στις προσπάθειες σταθεροποίησης της χώρας, ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ επεσήμανε ότι «όπως κρατήσαμε την Ελλάδα στο ευρώ τη δεκαετία της χρεοκοπίας με την κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, θέλουμε να συνεχίσουμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Ελλάδα να είναι παράδειγμα προς μίμηση». Κλείνοντας, απηύθυνε ένα ηχηρό μήνυμα εσωκομματικής συσπείρωσης και ένα ανοιχτό προσκλητήριο, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη, σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία».

Νέα επίθεση στον Ανδρουλάκη

Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος της ΝΔ εξαπέλυσε επίθεση στο Νίκο Ανδρουλάκη: «Μη φοβάστε, μην τους φοβάστε μην υποχωρείτε στο bullying. Έβγαλα το θέμα Ανδρουλάκη γιατί εγώ δεν είμαι στη λογική του comme il faut.

Μην τους ενοχλήσουμε μην τους πειράξουμε και μας πουν κάτι. Δε θα τους αφήσουμε να έχουν κάνει ανομίες και να μας κουνάνε και το δάχτυλο. Θα τους πολεμήσουμε και θα δώσουμε την μάχη για τρίτη θητεία με αυτοδυναμία».