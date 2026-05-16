Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Στο ζήτημα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων και στην αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Σήμερα θα μιλήσω για τα Τέμπη, παρότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ελάχιστοι θέλουν να αγγίξουν. Πρέπει όμως να κοιτάξουμε στα μάτια το πρόβλημα», τόνισε ο κ. Κυρανάκης, παρουσιάζοντας τις νέες τεχνολογικές δικλίδες ασφαλείας.

Πώς λειτουργεί το railway.gov.gr

Εντοπισμός τρένων ανά δευτερόλεπτο

Όπως εξήγησε, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής railway.gov.gr, είναι πλέον δυνατός ο εντοπισμός της κίνησης των τρένων με ακρίβεια λίγων εκατοστών, με το σύστημα να ανανεώνεται κάθε δευτερόλεπτο και να στέλνει αυτόματες ειδοποιήσεις σε περίπτωση παραβίασης κανόνων, ώστε «να σταματήσει ο ελληνικός σιδηρόδρομος να λειτουργεί κατόπιν εορτής».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Τέλος στην κουλτούρα χαλαρότητας

Ο αναπληρωτής υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον ανθρώπινο παράγοντα και στην ανάγκη να εκριζωθεί η «κουλτούρα χαλαρότητας», φέρνοντας στη μνήμη τις «επικοινωνίες της ντροπής» που ακούστηκαν μετά την τραγωδία των Τεμπών.

«Ένα κομμάτι της κυκλοφορίας στον σιδηρόδρομο γίνεται μέσω των τηλεπικοινωνιών. Σε αυτό το σύστημα όμως ο ανθρώπινος παράγοντας είναι εκεί», σημείωσε, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση έρχεται να συγκρουστεί στην πράξη με το βαθύ κράτος.

Περιγράφοντας τη νέα πρωτοποριακή εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης που ξεκίνησε να αυτή την εβδομάδα να λειτουργεί, ο κ. Κυρανάκης εξήγησε: «Ενώσαμε σε έναν διακομιστή όλες τις ενδοεπικοινωνίες από όλες τις πηγές ηχητικών δεδομένων σε καθημερινό επίπεδο, σε πραγματικό χρόνο. Αυτά ψηφιοποιούνται, αποδίδονται σε ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο και σε έναν συγκεκριμένο υπάλληλο».

Μέσω του συστήματος AI, ο ήχος μετατρέπεται αυτόματα σε κείμενο για να ελέγχεται αν τηρούνται τα πρωτόκολλα. «Με απλά λόγια, αν ξανακουστούν διάλογοι ντροπής για άσχετα πράγματα, αν ξανακουστούν άνθρωποι να κάνουν χαβαλέ, αν ακουστούν να λένε πράγματα που δεν συνάδουν με την ορθή κυκλοφορία μιας αμαξοστοιχίας, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το εντοπίζει εκείνη τη στιγμή, και αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή», κατέληξε ο υπουργός.