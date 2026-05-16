Η δημιουργική σκέψη, η συνεργασία και η ικανότητα των μαθητών να εντοπίζουν πραγματικά προβλήματα και να προτείνουν λύσεις με κοινωνικό, εκπαιδευτικό ή πρακτικό αντίκτυπο αναδείχθηκαν στην τελετή βράβευσης του B/innovate, του Προγράμματος Ανάπτυξης Καινοτόμων Ιδεών που διοργανώνει η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η ALTER EGO MEDIA, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ACE – Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του πανεπιστημίου.

Στη σκηνή της αίθουσας «Φάρος» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μαθητικές ομάδες από όλη την Ελλάδα παρουσίασαν τις ιδέες τους μπροστά σε κοινό και επιτροπή αξιολόγησης, σε σύντομα pitches που ανέδειξαν τη δύναμη της μαθητικής καινοτομίας.

Τρεις ομάδες ξεχώρισαν και απέσπασαν τα βραβεία του B/innovate, αποδεικνύοντας ότι μια ιδέα που ξεκινά από τη σχολική αίθουσα μπορεί να εξελιχθεί σε πρόταση με πραγματική εφαρμογή. Μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Πραματάρη, καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονική υπεύθυνη του ACE, λίγο πριν την ανακοίνωση του πρώτου βραβείου, δήλωσε: «Σήμερα η τεχνολογία δίνει σε αυτά τα παιδιά τα εργαλεία να υλοποιήσουν όλες αυτές τις εφαρμογές. Αν τους θεωρήσουμε υπεύθυνους εφήβους με κρίση, μπορούν να το κάνουν. Απαιτεί χρόνο, αλλά σήμερα έγινε το πρώτο μπουσούλημα».

1ο Βραβείο – LifeBudget, Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Το 1ο Βραβείο του B/innovate απέσπασε η ομάδα LifeBudget από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, με την ιδέα «LifeBudget – Ψηφιακό Εργαστήριο Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού».

Το πρώτο βραβείο συνοδεύεται από εκπαιδευτικό ταξίδι στο Μόναχο, με τη χορηγία της ALTER EGO MEDIA. Την απονομή έκανε η Κατερίνα Πραματάρη, καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονική υπεύθυνη του ACE.

Την ομάδα αποτελούν οι μαθητές:

Ναταλία Ολυμπία Γεωργιάδη

Αράμ Εζεκελιάν

Δανάη Κώτη

Σωτήρης Μπραΐμης

Σταυρούλα Φωτιάδου

Το LifeBudget AI είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού για νέους 15 έως 25 ετών. Η ιδέα επιχειρεί να απαντήσει σε ένα πρόβλημα που αφορά πολλούς νέους: την έλλειψη οικονομικής παιδείας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κακές οικονομικές αποφάσεις, υπερχρέωση ή έκθεση σε ψηφιακές απάτες.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα καταγραφής εσόδων και εξόδων, προβλέπει το μελλοντικό υπόλοιπο του χρήστη και υπολογίζει έναν δείκτη οικονομικού κινδύνου. Παράλληλα, παρέχει προσωποποιημένη καθοδήγηση ανάλογα με το στάδιο ζωής του χρήστη — για παράδειγμα σπουδές ή πρώτη εργασία — και εξηγεί με πρακτικό τρόπο βασικές οικονομικές έννοιες, όπως τα επιτόκια και τα δάνεια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η λειτουργία ScamShield, που εκπαιδεύει τους νέους στην αναγνώριση ψηφιακών απατών, όπως το phishing, ενισχύοντας την ψηφιακή οικονομική τους ασφάλεια.

Σε ερώτηση για το τι θα κάνουν για να «κρατήσουν» τον πελάτη, να συνεχίζει να στηρίζει την εφαρμογή, οι νικητές είπαν: «σκεφτόμαστε κάθε φορά που κάνει save χρήματα, να υπάρχουν rewards. Υπάρχει αρκετά μεγάλη ζήτηση. Τα στοιχεία προκύπτουν από δική μας έρευνα. Απευθυνθήκαμε σε συμμαθητές και στη συνέχεια από φίλο σε φίλο».

2ο Βραβείο – Εφαρμογή αυτογνωσίας και αλληλοϋποστήριξης εφήβων, Γυμνάσιο Ζηπαρίου Κω

Το 2ο Βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα από το Γυμνάσιο Ζηπαρίου Κω, για την ιδέα «Εφαρμογή αυτογνωσίας και αλληλοϋποστήριξης εφήβων».

Η νικήτρια ομάδα κερδίζει υποτροφία εκπαιδευτικού προγράμματος στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την παρακολούθηση του οποίου παρέχεται επίσημη πιστοποίηση. Το έπαθλο προσφέρεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την απονομή έκανε ο οικονομολόγος στην Τράπεζα της Ελλάδος, Ευάγγελος Χαραλαμπάκης.

Την ομάδα αποτελούν οι μαθητές:

Κωνσταντίνα Καραγιάννη

Αργυρώ Σβύνου

Βασίλης Χατζηχαραλάμπους – Γεροβασίλης

Η ιδέα αφορά μια εφαρμογή που λειτουργεί ως ψηφιακός οδηγός τρόπου ζωής, αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης για εφήβους. Στόχος της πλατφόρμας είναι να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν μια πιο ισορροπημένη σχέση με τη διατροφή, τον εαυτό τους και την ποιότητα ζωής τους.

Η ομάδα εστιάζει ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι επηρεάζονται από τα μέσα ενημέρωσης, τα κοινωνικά πρότυπα και την πίεση της καθημερινότητας. Η πρόταση δεν βασίζεται σε αυστηρούς κανόνες ή σε πίεση, αλλά στην κατανόηση, στη θέληση και στη σταδιακή αλλαγή.

Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ασφαλές και προσαρμοσμένο περιβάλλον για τους εφήβους, όπου η αυτοβελτίωση συνδέεται με την υποστήριξη και όχι με την ενοχή.

Σε ερώτηση για το πώς θα πείσουν τους ανθρώπους να τους εμπιστευτούν, οι νικητές απάντησαν πως «θα διαφημίσουμε τη διαφάνεια, την ασφάλεια της εφαρμογής, κυρίως απέναντι στους γονείς. Θα υπάρχουν κριτήρια».

3ο Βραβείο – CrisisLink, Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Το 3ο Βραβείο απέσπασε η ομάδα CrisisLink από το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

Η νικήτρια ομάδα κερδίζει ετήσια συνδρομή για κάθε μέλος της σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, προσφορά της ALTER EGO MEDIA. Την απονομή έκανε ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Επίκουρος Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Την ομάδα αποτελούν οι μαθητές:

Νικόλαος Κρέτσης

Κωνσταντίνος Τσαπατσάρης

Αθηνά Χατζηαντωνίου

Το CrisisLink είναι μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης κρίσεων, η οποία αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων, τη δυναμική χαρτογράφηση ασφαλών σημείων, τον συντονισμό εθελοντών και διασωστών, καθώς και τη βέλτιστη κατανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ιδέα της ομάδας επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο σύστημα συντονισμού, ώστε η αντίδραση σε μια κρίση να είναι ταχύτερη, πιο οργανωμένη και πιο αποτελεσματική. Σε μια εποχή όπου οι φυσικές καταστροφές, οι έκτακτες ανάγκες και οι κρίσεις απαιτούν γρήγορη ανταπόκριση και σωστή πληροφόρηση, το CrisisLink δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί σε υπηρεσία της κοινωνίας.

Σε ερώτηση της Κατερίνας Πραματάρη, καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τι θα ζητούσαν από τους πολιτικούς για την υλοποίηση της ιδέας τους, οι νικητές δήλωσαν πως θέλουν τη βοήθεια τους «πάνω στην οργάνωση. Γιατί θέλουμε να συνεργαστούμε με δήμους, κυβερνήσεις, στην ουσία θέλουμε να μας κατευθύνουν»

Μια διάκριση για τη μαθητική καινοτομία

Οι τρεις ομάδες που διακρίθηκαν στο B/innovate ανέδειξαν τρεις διαφορετικές όψεις της μαθητικής καινοτομίας: την ανάγκη για οικονομική παιδεία, τη σημασία της ψυχικής και σωματικής ισορροπίας των εφήβων και τη δυνατότητα της τεχνολογίας να υποστηρίξει την κοινωνία σε στιγμές κρίσης.

Στα μέλη των ομάδων που κέρδισαν τα βραβεία θα δοθούν επίσης εισιτήρια πλήρους πρόσβασης στα Panathenea, το διεθνές φεστιβάλ καινοτομίας για την τεχνολογία και τον πολιτισμό, που θα διεξαχθεί για δεύτερη χρονιά στην Αθήνα από τις 27 έως τις 29 Μαΐου. Στη φετινή διοργάνωση, η ALTER EGO MEDIA συμμετέχει ως partner.

Το B/innovate φιλοδοξεί να ανοίξει έναν νέο δρόμο ανάμεσα στο σχολείο, το πανεπιστήμιο και την επιχειρηματικότητα. Και οι ομάδες που βραβεύθηκαν έδειξαν στην πράξη ότι η καινοτομία μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή ερώτηση μέσα στη σχολική αίθουσα: τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε κάτι που δεν λειτουργεί;