Σε μια φάση που το κυοφορούμενο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Ερντογάν για επικύρωση από την τουρκική Βουλή του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στο Αιγαίο και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, μια ακαδημαϊκή πρωτοβουλία αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς οι ισορροπίες που διαμορφώνεται απαιτούν νομικά τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Σε αυτή την ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτική συγκυρία, το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) διοργανώνει ένα εντατικό επιμορφωτικό σεμινάριο για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, με όλα τα δύσκολα ζητήματα που πρωταγωνιστούν στο δημόσιο διάλογο, από τις οριοθετήσεις, μέχρι το πώς οι κανόνες αυτοί θωρακίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Στο ακαδημαϊκό τιμόνι θα βρεθούν οι καθηγητές Διεθνούς Δικαίου, Πέτρος Λιάκουρας από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και Σοφία Γαλάνη από το Πάντειο.

Για τους ενδιαφερόμενους, τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις 19, 21 και 28 Μαΐου, διά ζώσης ή διαδικτυακά και μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στον ιστότοπο του ΙΔΙΣ έως τις 18 Μαΐου (deca@idis.gr / www.idis.gr).