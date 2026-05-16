Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο Νικ Αρβανιτίδης, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας και επενδυτής που έζησε και δραστηριοποιήθηκε για περισσότερες από έξι δεκαετίες στη Silicon Valley, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και στη στήριξη νέων ανθρώπων στον χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας, παραχώρησε συνέντευξη στο πλαίσιο της τελετής βράβευσης του B/innovate, του εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών για μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου. Το πρόγραμμα αποτελεί μια συνεργασία του Βήματος, της Alter Ego Media και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – μπορείτε να το παρακολουθήσετε την εκδήλωση από το Livestream του «Βήματος».

Αναφερόμενος στα πρώτα του χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν εργαζόταν παράλληλα με τις σπουδές του, ο Αρβανιτίδης παραδέχθηκε πως το βασικό του κίνητρο ήταν «ο φόβος αποτυχίας». «Είχα απογοητεύσει τον πατέρα μου και τους γονείς μου και είχα αυτό το φόβο απογοήτευσης. Αυτό ήταν που με τραβούσε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για τον ίδιο, η επιτυχία δεν ορίζεται μέσα από τίτλους ή οικονομικούς δείκτες. «Επιτυχία για μένα είναι βασικά να αισθάνεσαι καλά για αυτό που ζεις και αυτό που δημιούργησες», ανέφερε.

Συνομιλώντας με τον δημοσιογράφο του Βήματος, Γιώργο Πολυμενέα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της καινοτόμου σκέψης και της ελευθερίας επιλογής για τους νέους ανθρώπους. «Ψάξε να βρεις αυτό που θα ερωτευτείς, όχι αυτό που νομίζεις ότι θα σου βγάλει λεφτά», συμβουλεύει τους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Μιλώντας για το μέλλον της εργασίας και της τεχνολογίας, ο Αρβανιτίδης θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχεί πλέον στο παγκόσμιο τεχνολογικό τοπίο. «Σήμερα ο κλάδος είναι AI. Το AI έχει αποτραβήξει όλο τον κόσμο», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και στη Silicon Valley «αν δεν είσαι σε αυτόν τον κλάδο, είναι δύσκολο να βρεις δουλειά».

Ξεχωριστό βάρος έδωσε και στον ρόλο του μέντορα, επιμένοντας ότι η καθοδήγηση πρέπει να ξεκινά από την ανθρώπινη διάθεση προσφοράς. «Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να είσαι άνθρωπος. Να αγαπάς, να βοηθήσεις», λέει, ασκώντας παράλληλα κριτική σε μια νοοτροπία που ωθεί τους νέους αποκλειστικά προς την οικονομική επιτυχία.

Στο ίδιο πνεύμα, υπογραμμίζει ότι η επιχειρηματικότητα είναι πρωτίστως συλλογική διαδικασία: «Οι σωστοί επιχειρηματίες χρειάζεται να ακούνε περισσότερο απ’ ό,τι μιλάνε».

Η τελετή βράβευσης του B/innovate αποτέλεσε μια γιορτή δημιουργικότητας, συνεργασίας και νεανικής καινοτομίας, με τους μαθητές να παρουσιάζουν τις ιδέες που ανέπτυξαν μέσα από το πρόγραμμα εκπαίδευσης και mentoring που προηγήθηκε.

Δείτε ολόκληρο το βίντεο: