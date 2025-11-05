Τις ερωτήσεις των μελών της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δέχθηκε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στην δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέας.

Μάλιστα, για το θέμα αυτό, είπε πως το «υλικό που έχει διαβιβαστεί στη βουλή δεν αποδίδει κατηγορητήριο σε βάρος μου. Δεν συνδέεται με οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια. Σφαίρα εικασιών και πολιτικών εντυπώσεων».

«Επέλεξα να συγκρουστώ όπου χρειαστεί»

Ο κ. Αυγενάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση υποστήριξε επίσης πως «ο στόχος μου από την πρώτη μέρα ήταν να αποκαταστήσω την θεσμικότητα και την διαφάνεια να επαναφέρω σωστές ισορροπίες και ο ΟΠΕΚΕΠΕ να λειτουργεί ως θεσμός του κράτους και όχι εργαλείο κανενός. Η θητεία μου ήταν η συντομότερη στο υπουργείο επί κυβερνήσεων ΝΔ. Επέλεξα να συγκρουστώ όπου χρειαστεί».

Η πρώτη ερώτηση που δέχθηκε από τον εισηγητή της πλειοψηφίας, Μακάριο Λαζαρίδη ήταν για την απομάκρυνση του διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σημανδράκου.

Ο πρώην υπουργός ισχυρίστηκε ότι ζήτησε την παραίτηση του για σοβαρότατους λόγους, λέγοντας ότι είχαν γίνει προβληματικές και λάθος πληρωμές. Μάλιστα, είχε ζητηθεί – όπως είπε – η επιστροφή χρημάτων από όσους λαθεμένα έλαβαν. Ο Λευτέρης Αυγενάκης, δήλωσε πως «καμία πίεση από μέρους μου ούτε αφόρητη πίεση για παρανομία, να αποδεσμεύσει ΑΦΜ. Ποτέ, ποτέ ποτέ».

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠαΣοΚ, Μιλένας Αποστολάκη, για τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και για το ότι εφόσον δεν του άρεσε ο κ. Σημανδράκος διορίστηκε ο Μπαμπασίδη, Ζερβός και Κουρδής.

«Τον Ζερβό, τον κομματάρχη σας που μιλάει συνέχεια ότι είναι άνθρωπος του υπουργού, που μαζεύει ψήφους», ανέφερε η κ. Αποστολάκη διαβάζοντας σχετικούς διαλόγους. Ο κ. Αυγενάκης ρώτησε πότε έχουν γίνει για να καταλήξει πως εκείνη την περίοδο, τελος του ‘24 αρχές του ‘25, ο ίδιος ήταν εκτός υπουργείου και δεν ήταν μέλος της «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής ομάδας.

Κατήγγειλε προσπάθεια για στοχοποίηση της Κρήτης

Ο κ. Αυγενάκης κατήγγειλε προσπάθεια για στοχοποίηση της Κρήτης με την κ. Αποστολάκη να λέει πως ο ίδιος έχει συμβάλλει σε αυτό. Σε ερώτημα της εισηγήτριας του ΠαΣοΚ για τον Γιώργο Ξυλούρη (Φραπέ), είπε πως «σαφώς τον γνωρίζω» για να προσθέσει όμως πως «το αν λέει αλήθεια πρέπει να το πει ο ίδιος. Έχετε ακούσει τι λέει σε άλλη επισύνδεση που με περιγράφει, γιατί απλά τόλμησα να του απαντήσω ότι θα γίνουν σε ένα αίτημά του τα νόμιμα».

Σε ερώτηση του Αλέξανδρο Μεϊκόπουλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, για το αν επιβεβαιώνει πως το όνομα του αναφέρεται στη δικογραφία «γιατί γίνεται απόπειρα να μας βγάλετε όλους τρελούς», ο κ. Αυγενάκης απάντησε θετικά θέλοντας όμως να εξηγήσει ότι δεν αναφέρονται ως κατηγορούμενοι.

Σε εκείνο το σημείο, ο κ. Μεϊκόπουλος υπενθύμισε ότι απορρίφθηκε το αίτημα για προανακριτική, με τον Νάσο Ηλιόπουλο από τη Νέα Αριστερά να επανέρχεται στο θέμα αυτό.

Ο πρώην υπουργός σχολίασε ότι παρέλαβε πολλά προβλήματα του υπουργείου. Απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα του κ. Μεϊκόπουλου για το πώς την περίοδο υπουργίας του Γιώργου Γεωργαντά δεν έχουν προκύψει προβλήματα, όμως επανήλθαν όταν ήταν ο κ. Αυγενάκης.

Ο βουλευτής Ηρακλείου, είπε «παραλάβαμε έναν Οργανισμό με κενά και ελλείψεις, με αδιαφάνεια» με τον κ. Μεϊκόπουλο να επιμένει να ρωτάει «άρα οι άλλοι αδιαφόρησαν», εννοώντας τον κ. Γεωργαντά. «Όχι», επέμεινε περιγράφοντας επί θητείας του τις δυσκολίες που αντιμετώπισε επικαλούμενος πλημμύρες και πυρκαγιές. Περιέγραψε τον Οργανισμό σαν ένα παλιό, γερασμένο όχημα που πρέπει όμως να συνεχίσει να εργάζεται και να γίνονται οι πληρωμές.

Όσον αφορά κριτήρια προσλήψεων, ο κ. Αυγενάκης υποστήριξε ότι δεν ήταν κομματικά. «Είχαν να κάνουν με τα κενά. Τα κριτήρια ήταν η αποτελεσματικότητα και συνάφεια. Ζητούσα αντιπροσωπευτικότητα». Σημειώνεται πως αυτή την ώρα συνεχίζεται η κατάθεση του Λευτέρη Αυγενάκη.