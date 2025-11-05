Στον «κάθετο ενεργειακό διάδρομο» και τον ρόλο της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής και μέλος της Διακοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας ΕΕ – ΗΠΑ, Νικόλας Φαραντούρης, σε δηλώσεις του απ’ τις Βρυξέλλες, λίγο πριν μεταβεί στην Αθήνα για τη συνάντηση με τη νέα Πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Σκοπεύω να θέσω εκ νέου τα ζητήματα που αφορούν τον ρόλο της Ελλάδας αλλά και την αρνητική στάση της Τουρκίας τόσο για τον ‘κάθετο ενεργειακό διάδρομο’, όσο και για ασφάλεια και άμυνα της Ευρώπης», τόνισε ο κ. Φαραντούρης.

Όπως είπε ο Έλληνας ευρωβουλευτής, τάσσεται «υπέρ της διαφοροποίησης των πηγών και οδεύσεων ενέργειας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», διότι πρόκειται για κάτι που θα συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια και σε χαμηλότερες τιμές. «Ναι στη διαφοροποίηση, όχι στη εξάρτηση από οπουδήποτε και οποιονδήποτε», επεσήμανε.

Χαρακτήρισε παράλληλα «αποσταθεροποιητικό» τον ρόλο της Άγκυρας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, υπενθυμίζοντας τη μεγάλη δικαστική διαμάχη ύψους 300 εκατ. δολαρίων μεταξύ ΔΕΠΑ και της τουρκικής εταιρείας αερίου BOTAS, για επιπλέον παράνομες χρεώσεις στο αέριο απ’ την Κασπία, υπόθεση που είχε χειριστεί ο ίδιος ως νομικός σύμβουλος της ΔΕΠΑ και η οποία έληξε με νίκη της ελληνικής πλευράς στα διεθνή δικαστήρια το 2019.

«Στην ίδιο μήκος εντασσόταν και η προσπάθειά μας απ’ το 2009 για τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου East Med από την Ανατολική Μεσόγειο, ο οποίος μπήκε στο συρτάρι προ 4ετίας, όπως και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου που επίσης φαίνεται να μπαίνει στο συρτάρι μετά τα γεγονότα της Κάσου πέρυσι», σημείωσε ο κ. Φαραντούρης.

«Σήμερα η Τουρκία επικαλούμενη την περίφημη Διακήρυξη των Αθηνών για ήρεμα νερά επιχειρεί να δυναμιτίσει κάθε ενεργειακό πρότζεκτ. Ταυτόχρονα μπαίνει στην ασφάλεια και άμυνα μέσα από διμερή συμφωνία με τη Γερμανία, δηλαδή από την πίσω πόρτα. Αν υπήρχε πραγματική βούληση αποκλεισμού, θα έπρεπε να είχαμε επιμείνει να αποκλείονται εταιρείες χωρών που απειλούν την εδαφική ακεραιότητα κρατώ της ΕΕ μέχρι τελικού μετόχου, όπως συμβαίνει με κινεζικές ή ρωσικές εταιρείες» κατέληξε ο Κεφαλλονίτης καθηγητής σημειώνοντας ότι «ενέργεια, ασφάλεια και άμυνα» πάνε πακέτο.