Στη νέα εποχή της ισορροπίας του τρόμου, που άνοιξε η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών (την οποία αργότερα βέβαια «μετρίασε» ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ), μπαίνει και η Ρωσία καθώς σύμφωνα με αναφορές ο Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για τη συλλογή επιπλέον πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια των ΗΠΑ για τις πυρηνικές δοκιμές και ζήτησε να «υποβληθούν προτάσεις για την πιθανή έναρξη εργασιών προετοιμασίας για πυρηνικές δοκιμές».

Πούτιν: «Τηρούμε την CTBT, αλλά όχι αν δεν την τηρούν κι οι ΗΠΑ»

Ο Πούτιν μιλώντας ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, ανέφερε ότι η χώρα του πάντα τήρησε αυστηρά τις υποχρεώσεις της βάσει της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT), αλλά υποστήριξε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε άλλη πυρηνική δύναμη δοκιμάσει τέτοιο όπλο, τότε θα το κάνει και η Ρωσία.

Ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ, απευθυνόμενος στον Πούτιν ανέφερε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις και οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών σημαίνουν ότι είναι «σκόπιμο να προετοιμαστούμε για πλήρεις πυρηνικές δοκιμές» αμέσως.

Πιθανός τόπος δοκιμών η Νόβαγια Ζεμλιά

Ο Μπελοούσοφ υποστήριξε ότι η ρωσική περιοχή δοκιμών στην Αρκτική, στη Νοβάγια Ζέμλια, θα μπορούσε να φιλοξενήσει τέτοιες δοκιμές σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Δίνω εντολή στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Άμυνας… τις ειδικές υπηρεσίες και τις αρμόδιες πολιτικές υπηρεσίες να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να συλλέξουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το θέμα, να τις αναλύσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να υποβάλουν συμφωνημένες προτάσεις σχετικά με την πιθανή έναρξη των εργασιών για την προετοιμασία πυρηνικών δοκιμών», δήλωσε ο Πούτιν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την τελευταία δοκιμή το 1992, η Κίνα και η Γαλλία το 1996 και η Σοβιετική Ένωση το 1990. Η μετασοβιετική Ρωσία, η οποία κληρονόμησε το σοβιετικό πυρηνικό οπλοστάσιο, δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ τέτοια δοκιμή.