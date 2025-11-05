Με τον Ζόχραν Μαμντάνι να ανακοινώνει την ομάδα -αποτελείται μόνο από γυναίκες- που θα αναλάβει να φέρει εις πέρας την μετάβαση στη νέα διοίκηση της Νέας Υόρκης από 1ης Ιανουαρίου, οι πρώτες αντιδράσεις από το στρατόπεδο Τραμπ και Ρεπουμπλικανών στην θριαμβευτική επικράτηση του Μουσουλμάνου και Δημοκρατικού Σοσιαλιστή, υποψηφίου, κάνουν ξεκάθαρη την δυσφορία τους για το αποτέλεσμα.

Ο Τραμπ πρώτα προσπάθησε να υποβαθμίσει το αποτέλεσμα

Πιο συγκεκριμένα κατά την διάρκεια συνάντησης με Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις νίκες των Δημοκρατικών σε ολόκληρη τη χώρα το προηγούμενο βράδυ λέγοντας πως: «Χθες το βράδυ, δεν αναμενόταν κάποια νίκη, ήταν περιοχές με μεγάλη πλειοψηφία των Δημοκρατικών. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν καλά αποτελέσματα για τους Ρεπουμπλικάνους. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν καλό για κανέναν».

Στη συνέχεια επιτέθηκε και απείλησε

Αργότερα, μιλώντας στο America Business Forum στο Μαϊάμι, ο Τραμπ προσπάθησε να υποτιμήσει την ιστορική νίκη του Ζόχραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη. «Η απόφαση με την οποία είναι αντιμέτωποι όλοι οι Αμερικανοί δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη – έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ κομμουνισμού και κοινής λογικής».

Όπως συμπλήρωσε: «Αν θέλετε να δείτε τι θέλουν να κάνουν οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου στην Αμερική, απλώς κοιτάξτε το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών στη Νέα Υόρκη, όπου το κόμμα τους τοποθέτησε έναν κομμουνιστή. Πλέον οι Δημοκρατικοί είναι τόσο ακραίοι που το Μαϊάμι θα γίνει σύντομα καταφύγιο για όσους αυτομολούν από τον κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη. Οι αντίπαλοι μας προσφέρουν έναν οικονομικό εφιάλτη, ενώ εμείς ένα οικονομικό θαύμα. Βάζουν τελευταία την Αμερική, ενώ εμείς βάζουμε την Αμερική πρώτη».

Σύμφωνα με τον ίδιο οι ΗΠΑ έχασαν «λίγη από την εθνική κυριαρχία τους. Αλλά αυτό θα το φροντίσουμε».

Μετά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο βοήθειας προς τον Μαμντάνι

Στο τέλος της παρέμβασης του ανέφερε βέβαια ότι «θέλουμε η Νέα Υόρκη να είναι επιτυχημένη», και ότι ελπίζει να της βγει σε κάλο όλο αυτό. Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να προσφέρει τη βοήθεια των ΗΠΑ στον Μαμντάνι, λέγοντας πως: «Θα τον βοηθήσουμε, ίσως λίγο».

Στο ίδιο μήκος κύματος κι ο Μάικ Τζόνσον

Αντίστοιχα και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον σε συνέντευξη Τύπου προσπάθησε να υποβαθμίσει τα αποτελέσματα της προηγούμενης νύχτας λέγοντας πως: «Δεν υπήρξαν εκπλήξεις. Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ είναι ότι μπλε πολιτείες και μπλε πόλεις ψήφισαν μπλε (σ.σ. με το «μπλε» εννοεί Δημοκρατικούς) . Όλοι το περιμέναμε». Στη συνέχεια τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό από την άλλη, η διατήρηση της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές υποστηρίζοντας πως: «Αν χάσουμε την πλειοψηφία στη Βουλή, κι αν αυτό το ριζοσπαστικό στοιχείο του Δημοκρατικού Κόμματος καταφέρει να πάρει την εξουσία, ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι ένα έργο που έχουμε ξαναδεί. Θα προσπαθήσουν να βάλουν τέλος στην κυβέρνηση Τραμπ».