Το άριστο επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας- ΗΠΑ, οι οποίες όπως είπε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκονται στο καλύτερο σημείο της Ιστορίας, επιβεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του κ. Γεραπετρίτη με τον νέα αμερικανίδα πρεσβευτή Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις στρατηγικές σχέσεις των δύο πλευρών και στην προετοιμασία του έκτου γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας- ΗΠΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα», τόνισε η κ. Λάνα Ζωχιού. Σημειώνεται ότι ο έκτος γύρος σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, όπου και αναμένεται να ταξιδέψει ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ενόψει του συνεδρίου για την ενέργεια που πραγματοποιείται την Πέμπτη και την Παρασκευή, η κ Ζωχιού ανέδειξε τις γεωπολιτικές διαστάσεις υπογραμμίζοντας ότι «η ενέργεια και η εθνική ασφάλεια συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους και ως εκ τούτου προωθείται το ρόλο της Ελλάδας στις ενεργειακές και γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή»

Όσον αφορά τη συμφωνία Τουρκίας- Μεγάλης Βρετανίας για την πώληση των 20 Eurofigther η εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι «η Ελλάδα δεν επιβάλλει πολιτική προμηθειών σε τρίτες χώρες» επισημαίνοντας πάντως ότι ο κ. Γεραπετρίτης έθεσε το ζήτημα στη βρετανίδα ομόλογό του. «Αναμένουμε από τους συμμάχους μας να συμμερίζονται τις ανησυχίες μας», υπογράμμισε η κ. Ζωχιού.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει αναλάβει την πρωτοβουλία ενημέρωσης των τεσσάρων παράκτιων κρατών της Ανατολικής Μεσογείου για τη δημιουργία του σχήματος 5Χ5 επανέλαβε η κ. Ζωχιού, εκτιμώντας ότι βρισκόμαστε ακόμα σε πρώιμη φάση «Τα επόμενα βήματα απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό και σταδιακή οικοδόμηση εμπιστοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος.