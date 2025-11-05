Οι Δημοκρατικοί διανύουν ίσως την πιο «ενδοσκοπική» περίοδό τους, ευρισκόμενοι αντιμέτωποι με δύσκολα ερωτήματα σχετικά με το ποιοι θα πρέπει να είναι οι επόμενοι ηγέτες του κόμματος και ποια μηνύματα θα αγγίξουν για να κερδίσουν τους ψηφοφόρους που στράφηκαν στον Ντόναλντ Τραμπ. Η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ έχει την απάντηση. Η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ είναι η απάντηση.

«Απόψε στείλαμε ένα μήνυμα», είπε η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ στους συγκεντρωμένους υποστηρικτές της, αμέσως μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων. «Στείλαμε ένα μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο ότι το 2025, η Βιρτζίνια επέλεξε τον πραγματισμό αντί του κομματικού προσανατολισμού».

Η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ επικράτησε της ρεπουμπλικανής συνυποψήφιάς της, Winsome Earle-Sears, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα κυβερνήτρια της Βιρτζίνια, αμέσως μετά την εμφατική νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη.

Η νίκη αυτή μεταφέρει την εξουσία από τους Ρεπουμπλικάνους στους Δημοκρατικούς, καθώς η Σπάνμπεργκερ διαδέχεται τον απερχόμενο κυβερνήτη Glenn Youngkin. Πολιτικοί αναλυτές λένε ότι η νίκη αυτή είναι σημαντική ώθηση για τους Δημοκρατικούς εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, πρώην μέλος του Κογκρέσου και πράκτορας της CIA, επικέντρωσε την εκστρατεία της στην οικονομική ανάπτυξη, την εκπαίδευση και τη δημόσια ασφάλεια, προσελκύοντας ένα ευρύ φάσμα ψηφοφόρων σε μια πολιτεία που αποτελεί κλειδί για τις εκλογές.

Εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2018 στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού κύματος που τροφοδοτήθηκε από την αντίδραση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, εκμεταλλευόμενη επίσης την οργή της δημοκρατικής βάσης για την κυβέρνηση.

«Όλοι σας επιλέξατε μια ηγεσία που θα επικεντρωθεί αδιάκοπα σε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία: τη μείωση του κόστους, τη διατήρηση της ασφάλειας των κοινοτήτων μας και την ενίσχυση της οικονομίας μας για όλους τους κατοίκους της Βιρτζίνια», δήλωσε στους υποστηρικτές της, πλαισιωμένη από τις τρεις κόρες και τον άντρα της, μετά την ανακοίνωση της νίκης της. «Απόψε γυρίσαμε σελίδα. Με αξιοπρέπεια και αποφασιστικότητα».

Το who is who της Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ

Η Abigail Spanberger μεγάλωσε στη Βιρτζίνια με τους γονείς της και τις δύο μικρότερες αδελφές της. Ο πατέρας της υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό. Η Spanberger φοίτησε σε δημόσια σχολεία της Βιρτζίνια και αποφοίτησε από το JR Tucker High School στην κομητεία Henrico.

Πήρε το πτυχίο της από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Ολοκλήρωσε ένα MBA μέσω ενός προγράμματος διπλού πτυχίου μεταξύ του Πανεπιστημίου Purdue και της GISMA Business School στη Γερμανία.

Η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ εργάστηκε ως ομοσπονδιακή αξιωματικός επιβολής του νόμου στην Υπηρεσία Επιθεώρησης Ταχυδρομείων των ΗΠΑ, όπου διερεύνησε υποθέσεις ναρκωτικών, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παιδικής κακοποίησης.

Εντάχθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) ως αξιωματικός υποθέσεων, εργαζόμενη μυστικά για την προστασία των ΗΠΑ, την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων, την καταπολέμηση της διάδοσης πυρηνικών όπλων και τον εντοπισμό διακρατικών εγκληματιών.

Κέρδισε την υποστήριξη της Virginia Police Benevolent Association, μιας ομάδας που δεν έχει υποστηρίξει δημοκρατικό υποψήφιο για κυβερνήτη για πάνω από μια δεκαετία, μαζί με γνωστούς Ρεπουμπλικάνους, όπως η πρώην βουλευτής των ΗΠΑ Barbara Comstock.

Αφού αποχώρησε από την κυβερνητική υπηρεσία, εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα. Μετά τις εκλογές του 2016, αποφάσισε να υποβάλει υποψηφιότητα για το Κογκρέσο, αφού διαπίστωσε την πολιτική διαίρεση και την αντίθεση στην κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης στη Βιρτζίνια.

Εξελέγη ως η πρώτη Δημοκρατική που εκπροσώπησε την Έβδομη Περιφέρεια της Βιρτζίνια, σπάζοντας ένα έμφυλο κατεστημένο μισού αιώνα και έγινε η πρώτη γυναίκα που εκπροσώπησε την περιφέρεια.

Στο Κογκρέσο, αναγνωρίστηκε ως το πιο υπερκομματικό μέλος της Βιρτζίνια και ηγήθηκε υπερκομματικής νομοθεσίας για την πρόληψη της υπερδοσολογίας φαιντανύλης, την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη των βετεράνων.

Επαινέθηκε από την εφημερίδα The Washington Post ως «πάντα ανεξάρτητη στο μυαλό» και χαρακτηρίστηκε ως το πιο αποτελεσματικό μέλος σε θέματα γεωργίας από το Center for Effective Lawmaking.

Η πρώτη αντίδραση της πλευράς Τραμπ

«Αυτές οι εκλογές δεν έχουν σημασία μόνο για τη Βιρτζίνια», δήλωσε ο δημοκρατικός κυβερνήτης του Μέριλαντ, Wes Moore, σε πρόσφατη συνέντευξή του. «Έχουν σημασία για όλη τη χώρα, γιατί πιστεύω ότι είναι μια από τις πρώτες ευκαιρίες που έχουμε για να εκφράσουμε πραγματικά τη γνώμη μας για το αν οι άνθρωποι συμφωνούν με την κατεύθυνση που έχει πάρει η κυβέρνηση Τραμπ για τη χώρα».

Στην τελική ευθεία της εκστρατείας, η Earle-Sears έθεσε τα ζητήματα των τρανσέξουαλ στο επίκεντρο του μηνύματός της και χαρακτήρισε την Σπάνμπεργκερ ως υποστηρίκτρια του «αυτοί/αυτές».

Η Earle-Sears την επέκρινε λέγοντας πως δεν είχε εκφράσει σαφή θέση για το αν οι τρανσέξουαλ μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν τουαλέτες που αντιστοιχούν στην ταυτότητα φύλου τους.

Αφού η Σπάνμπεργκερ ανακηρύχθηκε νικήτρια, ο πρώην συνδιευθυντής της εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, Chris LaCivita, φάνηκε να κατηγορεί εν μέρει την Earle-Sears, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μια κακή υποψήφια και μια κακή εκστρατεία έχουν συνέπειες – η κούρσα για την κυβερνητική θέση της Βιρτζίνια είναι το παράδειγμα νούμερο 1».

Ο Τραμπ δεν υποστήριξε ποτέ ονομαστικά την Earle-Sears, η οποία κάποτε είχε επικρίνει την απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί ήταν από την πρώτη στιγμή απαισιόδοξοι για την εκστρατεία της.

«Θέλω να ξέρετε ότι ο στόχος και η πρόθεσή μου είναι να υπηρετήσω όλους τους κατοίκους της Βιρτζίνια», είπε η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ. «Και αυτό σημαίνει ότι θα σας ακούω. Θα εργαστώ για εσάς και μαζί με εσάς».

Με πληροφορίες από Politico, The Washington Post και NDTV.