Με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στον σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο πρωθυπουργός ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. «Είμαστε πολύ ευτυχείς που σας βλέπουμε και έρχεστε σε μία εποχή που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ιστορικά υψηλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις βελτιώσουμε περαιτέρω. Υπάρχει μία ευρεία ατζέντα θεμάτων, την ώρα που η Ελλάδα είναι πυλώνας περιφερειακής σταθερότητα και σύμμαχος των ΗΠΑ».

Από την πλευρά της, η πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ μίλησε με θέρμη για την Ελλάδα και τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας την ιστορική συγκυρία και τον ρόλο της Αθήνας ως γενέτειρας της Δημοκρατίας: «Είναι τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι στη χώρα σας, στην Αθήνα, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Το επόμενο έτος θα γιορτάσουμε τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και έχουν σχεδιαστεί σημαντικές και ιστορικές πρωτοβουλίες. Το σχήμα 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) αποτελεί δείγμα αυτής της στρατηγικής συνεργασίας».

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα σημείωσε ακόμη την ευρεία αμερικανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στην Αθήνα για τη Σύνοδο, τονίζοντας το βάθος της σχέσης: «Όλοι οι υπουργοί βρίσκονται εδώ και είμαστε ενθουσιασμένοι για την πρόοδο στην πολιτική και οικονομική συνεργασία, στο εμπόριο, στην ανάπτυξη και στην ασφάλεια. Προχωρούμε με ταχύ ρυθμό ώστε οι σχέσεις μας να φτάσουν σε νέα ύψη, με επίκεντρο την οικονομική πρόοδο, τη μείωση της ανεργίας, την εθνική ασφάλεια, την κυριαρχία και την προστασία των συνόρων».

Η άφιξή της: