5 το πρωί: Κεραυνοί από Κοβέσι – Βροχερός ο καιρός και σήμερα – Ναυάγιο για ΠΑΟ, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
H Λάουρα Κοβέσι, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα προς την ελληνική Κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και άρθρο 86.
1
Πυρά της Κοβέσι για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ
- Ξεκάθαρο μήνυμα: Ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε η Λάουρα Κοβέσι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Στέλνοντας μάλιστα ηχηρό μήνυμα, η κ. Κοβέσι ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας θεσμός που ήρθε για να μείνει, «παρά τους εκφοβισμούς».
- Βολές για ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη: Την ίδια ώρα η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας τοποθετήθηκε για άλλα δύο θέματα της αρμοδιότητάς της. Η κ. Κοβέσι χαρακτήρισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως «το ακρωνύμιο της διαπλοκής», ενώ για τα Τέμπη υποστήριξε ότι η «τραγωδία θα μπορούσε να αποφευχθεί».
- Αλλαγή του άρθρου «86»: Ξεχωριστή αναφορά έκανε η Λάουρα Κοβέσι στην ανάγκη αλλαγής του Συντάγματος στη χώρα μας. «Το Αρθρο 86 αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τις δυσκολίες του αντιμετωπίσαμε στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ», σημείωσε η κ. Κοβέσι.
2
«Επιμένει» η κακοκαιρία με μεγάλη επικινδυνότητα
- Οι ζημιές: Καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις χθες, Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Αττική και τους Παξούς να σημειώνουν ρεκόρ με σχεδόν 100 λίτρα βροχής. Αντίστοιχα, πλημμύρισαν δρόμοι στην Καλαμάτα με αρκετές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν ζημιές από την εισροή νερού, ενώ στο Αιτωλικό, το νερό μπήκε σε σπίτια και έφτασε μέχρι και τους 25 πόντους
- Τα πρώτα χιόνια: Η πρώτη χιονόπτωση της φετινής σεζόν είναι γεγονός και σημειώθηκε στον Όλυμπο, πάνω από τα 2.500 μέτρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους -1 βαθμούς Κελσίου και την ορατότητα να είναι περιορισμένη.
- Ο καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι ιδιαιτέρως έντονα και με μεγάλη επικινδυνότητα. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στη Ζάκυνθο και στη Ρόδο καθώς προβλέπεται έντονη επιδείνωση του καιρού στα Δωδεκάνησα και στο Ιόνιο, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.
3
Στολίσκος στη Γάζα: Μαζικές αντιδράσεις μετά το ρεσάλτο
- Σε απεργία πείνας 11 έλληνες ακτιβιστές: Απαιτούν την άμεση απελευθέρωση των περίπου 280 μελών του Global Sumud Flotilla, μεταξύ αυτών και 27 Έλληνες, που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές αρχές και οδηγούνται σε φυλακή στον Νότο. ΕΣΗΕΑ και ΕΣΗΕΜ-Θ ζητούν ασφαλή επιστροφή των ελλήνων και ευρωπαίων δημοσιογράφων και καταδικάζουν τον αποκλεισμό της Γάζας.
- «Ασφαλείς οι Έλληνες»: Οι έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους, δεν έχει ασκηθεί βία, διαβεβαιώνει το υπουργείο Εξωτερικών, που τονίζει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, παρέχοντας προξενική συνδρομή και διασφαλίζοντας την ασφαλή παραμονή και επιστροφή τους σε συνεργασία με άλλες χώρες. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Γιώργου Γεραπετρίτη, τα 39 πλοία από τον στολίσκο ήδη καταπλέουν προς το λιμάνι του Ashdod.
- Διεθνές κύμα διαδηλώσεων: Από την Ευρώπη μέχρι τη Λατινική Αμερική και την Τουρκία, χιλιάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους με πορείες, αποκλεισμούς και καταλήψεις, ενώ στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν δυναμικές κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πολλές πόλεις με σύνθημα «καμιά συμμετοχή στη γενοκτονία».
4
Τρομοκρατική επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ
- Νεκροί και τραυματίες: Ο 35χρονος Τζιχάντ Αλ Σάμι, βρετανός συριακής καταγωγής, παρέσυρε πεζούς με αυτοκίνητο και μαχαίρωσε πολίτη πριν πυροβοληθεί θανάσιμα από την αστυνομία. Συνολικά οι νεκροί, μαζί με τα θύματα, είναι τρεις, ενώ, άλλα τέσσερα άτομα νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα. Ακόμη τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν.
- Αντιδράσεις και μέτρα ασφαλείας: Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επέστρεψε εσπευσμένα στο Λονδίνο, ενώ μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές τρόμου γύρω από τη συναγωγή. Η αστυνομία διερευνά εάν ο δράστης ενήργησε μόνος ή ως μέρος ενός ευρύτερου δικτύου.
- Καταδίκες και μηνύματα συμπαράστασης: Πολιτικοί, η βασιλική οικογένεια και οι ποδοσφαιρικές ομάδες Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Σίτι καταδίκασαν την επίθεση και εξέφρασαν αλληλεγγύη στα θύματα και τις οικογένειές τους.
5
Κακή βραδιά για Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
- Μαύρη νύχτα: Τρεις αναμετρήσεις, ισάριθμες ήττες ήταν ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο Europa League ο Παναθηναϊκός τα έκανε μούσκεμα στο ΟΑΚΑ και ήττηθηκε 2-1 από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ενώ ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε, αλλά η Θέλτα ανέτρεψε το σκηνικό και επικράτησε 3-1 στο Βίγκο. Τέλος, η ΑΕΚ μπήκε με το… αριστερό στο Conference League, αφού γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Τσέλιε.
- Ήττα στο φινάλε: Στη EuroLeague ο Ολυμπιακός ήταν φανταστικός για περίπου 20 λεπτά, όμως όσο περνούσε η ώρα άρχισε να χάνει την επαφή του με το αντίπαλο καλάθι. Η Ρεάλ το εκμεταλλεύτηκε, ανέτρεψε το σκηνικό και επικράτησε 89-77. Πρώτος σκόρερ ο Ντόρσεϊ με 20π., εξαιρετικός ο Μιλουτίνοφ με 10 π. και 9 ριμπάουντ.
- Κόκκινο το σούπερ Καπ: Ο Ολυμπιακός κατέκτησε και το τρίτο Σούπερ Καπ υδατοσφαίρισης των γυναικών. Μετά το 2020 και το 2024 ο περυσινός Κυπελλούχος νίκησε 14-11 τον πρωταθλητή ΝΟ Βουλιαγμένης στον τελικό του Super Cup που έγινε στο Ρέστειο Κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.