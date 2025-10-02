Τα 39 από τα 41 σκάφη του στολίσκου για τη Γάζα έχουν αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις και μόνο δύο έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, μεταφέροντας μόνο συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια στον χειμαζόμενο θύλακα.

Πάνω από 400 ακτιβιστές που συμμετέχουν στην αποστολή αλληλεγγύης, έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, όπως ανακοίνωσε απόψε ένας ισραηλινός αξιωματούχος, αφού κομάντος του πολεμικού ναυτικού ανέβηκαν στα πλοιάρια και οδηγήσαν τα πληρώματα στον Νότο του ισραηλινού εδάφους, όπου καταγράφονται και θα απελαθούν άμεσα. Κάποιοι από αυτούς έχουν οδηγηθεί σε φυλακή της πόλης Ασντόντ.

Hamas-Sumud passengers on their yachts are making their way safely and peacefully to Israel, where their deportation procedures to Europe will begin. The passengers are safe and in good health. pic.twitter.com/pzzitP5jN8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025

«Κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που κράτησε περίπου 12 ώρες, το προσωπικό του πολεμικού ναυτικού απέτρεψε μια απόπειρα εισβολής μεγάλης κλίμακας από εκατοντάδες πρόσωπα που επέβαιναν σε 41 σκάφη και είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να παραβιάσουν τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο αξιωματούχος αυτός που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του. «Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, περισσότεροι από 400 συμμετέχοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ασντόντ όπου τους ανέλαβε η ισραηλινή αστυνομία», πρόσθεσε.

Απεργία πείνας

Μέλη της αποστολής μιλούν για «πειρατεία, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου», ενώ 11 άτομα από την ελληνική αποστολή ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν απεργία πείνας.

Οι συνολικά 27 Έλληνες είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι υπήρξε άσκηση βίας σε βάρος τους, διευκρινίζουν κυβερνητικές πηγές.

Τόσο τις προηγούμενες ημέρες, όσο και σήμερα (02/10), το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά, με τα οποία τέθηκε το ζήτημα της προστασίας των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή.

Η αντίδραση του ΟΗΕ

Η αναχαίτιση από το Ισραήλ, σε διεθνή ύδατα, πολιτικών πλοίων που μετέφεραν βοήθεια και κατευθύνονταν προς τη Γάζα, διευρύνει τον παράνομο αποκλεισμό της Λωρίδας, ανακοίνωσε το Γραφείο Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

«Ως κατοχική δύναμη, το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει τρόφιμα και ιατρικά εφόδια για τον πληθυσμό, στον μέγιστο βαθμό των διαθέσιμων μέσων ή να συμφωνήσει και να διευκολύνει αμερόληπτα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία θα παρέχονται γρήγορα και χωρίς εμπόδια», τόνισε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ Θαμίν αλ Χιτάν σε email στο Reuters.

Κάλεσε επίσης το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα των κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της αμφισβήτησης της νομιμότητα της κράτησής τους.

Interesting those are the pictures you chose. I have one too. pic.twitter.com/H1uFUo1WY6 — Tori (@ToriGlaseer) October 2, 2025

Πανηγυρίζει ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου εξήρε τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις για την αναχαίτιση:

«Συγχαίρω τους στρατιώτες και τους διοικητές του ναυτικού που ολοκλήρωσαν την αποστολή τους κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, με τον πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο», δήλωσε σε ανακοίνωση. «Η σπουδαία δράση τους εμπόδισε δεκάδες πλοία να εισέλθουν στην εμπόλεμη ζώνη και απέκρουσε μια εκστρατεία απονομιμοποίησης κατά του Ισραήλ».

#FactCheck

1. You cannot abduct anyone in International Waters!!

2. Activists from over 40+ countries, NONE of which have any ties to Hamas!!

3. Some of these boats are older than Israel. NONE ARE YACHTS.

4. Everything you’ve done today is against Int. Law! #WARCRIMINALS pic.twitter.com/oEl696fX6g — 🌿🇵🇷 Isa Perez – Activist 🇵🇷✨ (@IsaPerezTV) October 2, 2025

Ξεσηκώνονται στον υπόλοιπο πλανήτη

Καθώς το Ισραήλ καταδικάζεται διεθνώς, φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές στην Ευρώπη και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου κατέβηκαν στους δρόμους, αποκλείοντας την κυκλοφορία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βανδάλισαν καταστήματα και εστιατόρια.

Στη Βαρκελώνη, διαδηλωτές έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και εστιατορίων ή έγραψαν με σπρέι αντιισραηλινά συνθήματα. Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι αλυσίδες Starbucks, Burger King και Carrefour, τις οποίες κατηγορούν για συνέργεια στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

«Αυτές οι διαμαρτυρίες είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε», είπε η Άκραμ Αθαομάρας, σημειώνοντας όμως ότι ο βανδαλισμός καταστημάτων είναι αντιπαραγωγικός. «Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Πρέπει (να διαδηλώνουμε) ειρηνικά, με τα λόγια, όχι με πράξεις», πρόσθεσε.

Στην Ιταλία, φοιτητές κατέλαβαν πανεπιστήμια όπως το Στατάλε του Μιλάνου και τη Λα Σαπιέντσα της Ρώμης, ενώ απέκλεισαν την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια με ελαστικά αυτοκινήτων. Στο Τορίνο, εκατοντάδες άνθρωποι απέκλεισαν την κυκλοφορία στον περιφερειακό δρόμο.

Γιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί και άλλοι αναμένεται να συμμετάσχουν σε μια κινητοποίηση στη Ρώμη, όπου διαβάστηκαν τα ονόματα των 1.677 υγειονομικών που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα. Τα ιταλικά συνδικάτα κήρυξαν γενική απεργία σε ένδειξη υποστήριξης στον στολίσκο και περισσότερες από 100 διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα.

Σε όλη την Ευρώπη, χιλιάδες διαδήλωσαν στους δρόμους του Δουβλίνου, του Παρισιού, του Βερολίνου και της Γενεύης.

Κινητοποιήσεις έγιναν επίσης στο Μπουένος Άιρες, την Πόλη του Μεξικού και το Καράτσι.

Στην Κωνσταντινούπολη, το πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Το Ισραήλ σφαγιάζει την ανθρωπότητα, όχι τη Γάζα» και «Μην μένετε σιωπηλοί, μην κάθεστε, εγερθείτε».