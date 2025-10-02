Ο Ολυμπιακός κατέκτησε και το τρίτο Σούπερ Καπ υδατοσφαίρισης των γυναικών. Μετά το 2020 και το 2024 ο περυσινός Κυπελλούχος νίκησε 14-11 τον πρωταθλητή ΝΟ Βουλιαγμένης στον τελικό του Super Cup που έγινε στο Ρέστειο Κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου.

Δυο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, που έχουν στο δυναμικό τους τις περισσότερες από τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες γυναικών, το περασμένο καλοκαίρι στη Σιγκαπούρη, πρόσφεραν καταπληκτικό θέαμα σε ένα υπέροχο τελικό με εναλλαγές στο σκορ, συγκινήσεις, σε έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα αγώνα. Στην τελευταία περίοδο όμως οι «ερυθρόλευκες» ήταν σαφέστατα καλύτερες. Η άμυνά τους «έκλεισε» κάθε δίοδο, η επίθεση σημείωσε τα (τρία) καθοριστικά τέρματα, αυτό το 3-0 του δ’ οκτάλεπτου «σφράγισε» και καθόρισε τον τελικό στη «γιορτή της υδατοσφαίρισης», παρουσία φίλων και των δυο ομάδων.

Ο Ολυμπιακός μίλησε στο φινάλε

Η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη στα 7.20 σημείωσε το πρώτο γκολ του τελικού και της νέας αγωνιστικής περιόδου. Στα 6.34 ισοφάρισε η Κίτι Τζούστρα και στα 5.47 η Ελένη Ξενάκη έδωσε προβάδισμα στην περυσινή πρωταθλήτρια που το διεύρυνε στα 5.24 η Δέσποινα Φουντωτού (3-1). Δεύτερο τέρμα από την Μυριοκεφαλιτάκη (3-2), σκόραρε εκ νέου με παραπάνω ο ΝΟΒ με την Λόλα Μουλχάουζεν (3.11, 4-2). Στα 00.07 ο περυσινός κυπελλούχος Ολυμπιακός μείωσε στο 4-3 της πρώτης περιόδου με την Στεφανία Σάντα.

Ισοφάρισε στα 7.13 της δεύτερης περιόδου η Βάσω Πλευρίτου (4-4), ο Ολυμπιακός έκανε σερί 3-0 με το νέο τέρμα της Σάντα στα 5.30 και πέρασε μπροστά 5-4. Στην παραπάνω (5.11) σημείωσε και η Μουλχάουζεν το δεύτερο προσωπικό της τέρμα (5-5), με τον ίδιο τρόπο…άνοιξε λογαριασμό η Χριστίνα Σιούτη (4.58, 5-6). Στην κόντρα ισοφάρισε η Σταματίνα Καϊάφα (3.43, 6-6), στην παραπάνω η Μουλχάουζεν έδωσε προβάδισμα στον ΝΟΒ (1.50, 6-7). Πέναλτι και η Β.Πλευρίτου σημείωσε το 7-7 (1.35) που ήταν σκορ ημιχρόνου.

«Ερυθρόλευκο» προβάδισμα στην παραπάνω στα 5.30 της γ΄ περιόδου με την Άμπι Άντριους, στα 3.55 ο Ολυμπιακός δια χειρός Β.Πλευρίτου προηγήθηκε πρώτη φορά με δυο γκολ (9-7). Ο ΝΟ Βουλιαγμένης μείωσε στα 3.33 (9-8) με την Ξενάκη, ισοφάρισε με πέναλτι της Μουλχάουζεν (3.12, 9-9) και προηγήθηκε με την Ασπασία Φουράκη στην παραπάνω (2.22, 10-9) κάνοντας δικό του σερί 3-0. Η Σιούτη ισοφάρισε άμεσα 10-10 (2.03), πολύ γρήγορα ο ΝΟΒ πήρε εκ νέου προβάδισμα με την Τζούστρα (1.56,11-10). Παραπάνω για τον Ολυμπιακό το αξιοποίησε η Ειρήνη Νίνου, 11-11 (00.45). Μια ακόμα ισοπαλία, ένα οκτάλεπτο πριν τη λήξη…

Στην τελική ευθεία: η Φωτεινή Τριχά στο 6.24 σκόραρε για το 12-11 της ομάδας της, στο 4.14 η Σάντα έφυγε στην κόντρα και σε ένα κρίσιμο σημείο έδωσε προβάδισμα δυο τερμάτων στον Ολυμπιακό (13-11). Έχασε ο ΝΟ Βουλιαγμένης την παραπάνω, όπως και ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση. Η Βάσω Πλευρίτου στο 2.31 βρήκε εκ νέου στόχο στην παραπάνω, ο Ολυμπιακός ξέφυγε με +3 για πρώτη φορά (14-11). Στέφθηκε τροπαιούχος για τρίτη φορά, σε ισάριθμες διοργανώσεις.

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 11-14

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-4, 4-4, 0-3.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 1, Κρασσά, Τζούστρα 2, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 4, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάσεβιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σταματοπούλου, Ελληνιάδη, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 1, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου 1, Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Κραβαρίτη, Διρχαλίδου.