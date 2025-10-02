Ο Παναθηναϊκός έχασε μία μεγάλη ευκαιρία να κάνει το «2 στα 2» στη League Phase του Εuropa League, βγάζοντας τα μάτια του με τα ίδια του τα χέρια. Κόντρα σε μία ομάδα κατώτερης δυναμικής, οι «πράσινοι» πέταξαν στα σκουπίδια το γκολ του Σφιντέρσκι και γνώρισαν την ήττα από τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς που το γύρισε μέσα σε λίγα λεπτά και με πανομοιότυπο τρόπο, με τον Λαφόντ… θεατή των φάσεων. Έτσι, η ομάδα του Κόντη δεν έδωσε συνέχεια στη νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής κι έμεινε στους 3 βαθμούς.

Ο Κόντης έβαλε βασική ενδεκάδα, όπως αναμενόταν, επαναφέροντας σε αυτή Κυριακόπουλο, Κώτσιρα και Ζαρουρί, με στόχο να καθαρίσει όσο πιο εύκολα γίνεται το παιχνίδι απέναντι σε μία αδύναμη ομάδα.

Και η αλήθεια είναι ότι φάνηκε η διαφορά δυναμικότητας από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα στο ανασταλτικό κομμάτι, είχε πολλές αναχαιτήσεις και γρήγορες μεταβάσεις, ενώ είχε και ευκαιρίες, με σημαντικότερη αυτή του Τετέ στο 13ο λεπτό που νικήθηκε από κοντά από τον γκολκίπερ της ολλανδικής ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός είχε κι άλλες φάσεις, είχε πολλά σουτ (προφανώς μετά από εντολή Κόντη), αλλά γκολ στο πρώτο μέρος δεν βρήκε με αποτέλεσμα να μεγαλώσει τον δείκτη δυσκολίας της αναμέτρησης. Τελευταίες ευκαιρίες πριν από την ανάπαυλα το ψηλοκρεμαστό σουτ του Τετέ που έφυγε κόρνερ και το σουτ του Μπακασέτα, στην εξέλιξη του κόρνερ, που έφυγε λίγο άουτ.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός συνέχισε στο ίδιο τέμπο αναζητώντας το γκολ, το οποίο τελικά βρήκε από το κεφάλι του Σφιντέρσκι σε στημένη φάση. Συγκεκριμένα, στο 55ο λεπτό, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τετέ, ο Πολωνός φορ με ωραία κεφαλιά έκανε το 1-0, ενώ λίγο αργότερα έχασε μεγάλη ευκαιρία σε τετ α τετ για να κάνει δύο τα τέρματά του, αλλά και του Παναθηναϊκού.





Στο 66′ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν για πρώτη φορά Μετά την με σουτ του Μάργκαρετ και τον Λαφόν να πραγματοποιεί δύσκολη επέμβαση.

Στη συνέχεια ο Κόντης άλλαξε πρόσωπα στην ενδεκάδα, παίζοντας χωρίς καθαρόαιμο φορ (μπήκε ο Τζούρισιτς αντί του Σφιντέρσκι), ενώ η Γκόου Αχέντ Ιγκλς άρχισε σιγά-σιγά να ξεμυτίζει, παίζοντας η αλήθεια ένα άναρχο επιθετικό ποδόσφαιρο.

Στο 74ο λεπτό ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία μετά από σπουδαία επέμβαση του Ντε Μπουσέρ σε πλασέ στην κίνηση του Τζούριτσιτς και στο 75′ ήρθε το σοκ για τους γηπεδούχους. Ο Σμιντ έκανε την κοντινή προβολή από τη σέντρα του Τζέιμς από τα αριστερά, με την μπάλα να περνά κάτω από το χέρι του Λαφόν.





Με πανομοιότυπο τρόπο ήρθε και το 1-2. Ναι, καλά διαβάσατε. Δικό του ματς ο Παναθηναϊκός το άφησε να φύγει μέσα από τα χέρια του, δεχόμενος και το δεύτερο γκολ όπως το πρώτο. Σέντρα Τζέιμς, προβολή Σμιντ και η Γκόου Αχέντ Ιγκλς σόκαρε το ΟΑΚΑ.





Στα υπόλοιπα λεπτά ο Παναθηναϊκός έπαιξε φουλ επίθεση μπας και σώσει έστω τον βαθμό, αλλά δεν τα κατάφερε. Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς πήρε τη νίκη και σόκαρε τους «πράσινους» και το ΟΑΚΑ, σε ένα ματς που αλλιώς ξεκίνησε κι αλλιώς κατέληξε.