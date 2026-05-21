Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Με μια έκδοση που ισορροπεί ανάμεσα στη διεθνή ακτινοβολία, τον πολιτισμό, τη σύγχρονη σκέψη και το refined lifestyle, το BHMAGAZINO που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου με ΤΟ ΒΗΜΑ παρουσιάζει πρόσωπα, ιδέες και ιστορίες που αποτυπώνουν το πνεύμα της εποχής.

Στο εξώφυλλο του νέου τεύχους φιλοξενείται ο Εντγκάρδο Οσόριο, ιδρυτής και creative director του παγκόσμιου fashion brand Aquazzura. Ο δημιουργός του πολυτελούς οίκου με έδρα τη Φλωρεντία μιλά αποκλειστικά στο BHMAGAZINO για τη διαδρομή του προς την κορυφή της διεθνούς μόδας, τις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν, αλλά και για τη βαθύτερη ανάγκη η αισθητική να συνδέεται με την προσφορά και την ευθύνη. Μέσα από τη συνεργασία του με το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ» – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο, ο Οσόριο χτίζει μια ουσιαστική γέφυρα ανάμεσα στην ομορφιά και την αλληλεγγύη, εξηγώντας γιατί η πραγματική κομψότητα δεν περιορίζεται σε αυτό που βλέπουμε, αλλά επεκτείνεται σε αυτό που προσφέρουμε στους άλλους.

Στις σελίδες του περιοδικού, ο πολυσχιδής νορβηγός καλλιτέχνης Άλαν Λουσιέν Όγεν μιλά για την «Αντιγόνη» που παρουσιάζει στην Επίδαυρο, μια παράσταση εμπνευσμένη από την τραγωδία του Σοφοκλή, όπου ο λόγος, η ποίηση, ο χορός και το θέατρο συνομιλούν με τη σύγχρονη πραγματικότητα, αποδεικνύοντας πόσο επίκαιρο παραμένει το έργο.

Το BHMAGAZINO εξερευνά ακόμη τη νέα εποχή του αθλητικού θεάματος μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό της Apple στον τομέα του sports streaming και αναλύει πώς η τεχνολογία αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο δισεκατομμύρια θεατές θα παρακολουθούν αθλητικά γεγονότα τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο του 79ου Φεστιβάλ Καννών, ο Βενσάν Κασέλ μιλά στο BHMAGAZINO για τη συνεργασία του με τον ιρανό σκηνοθέτη Ασγκάρ Φαραντί στην ταινία «Histoires Parallèles», όπου συμπρωταγωνιστεί με κορυφαίες μορφές του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, όπως η Ιζαμπέλ Ιπέρ, η Βιρζινί Εφιρά και η Κατρίν Ντενέβ.

Ξεχωριστή θέση στο τεύχος καταλαμβάνει και η μεγάλη έκθεση στη Μαδρίτη αφιερωμένη στον Εδουάρδο Τσιγίδα, έναν από τους σημαντικότερους γλύπτες του 20ού αιώνα, φωτίζοντας τη βαθιά σχέση του δημιουργού με τον χώρο, την ύλη και την έννοια της «αναπνοής» στην τέχνη.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποδοσφαίρου στις 25 Μαΐου, το περιοδικό στρέφει το βλέμμα στο πιο δημοφιλές άθλημα του πλανήτη και επιχειρεί να ερμηνεύσει γιατί το ποδόσφαιρο εξακολουθεί να συγκινεί, να ενώνει και να επηρεάζει κοινωνίες και πολιτισμούς πέρα από τα στενά όρια του αθλητισμού.

Παράλληλα, το BHMAGAZINO καταγράφει τη λαμπρή βραδιά στο Μουσείο Ακρόπολης, όπου ο Ζαν-Πολ Αγκόν, πρώην CEO και νυν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της L’Oréal, τιμήθηκε με το πρώτο «Apollo» International Award του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών για τη διαχρονική στήριξή του στην Ελλάδα.

Το Near & Far Kastellorizo International Festival επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, μετατρέποντας το ιστορικό Καστελλόριζο σε σημείο συνάντησης διαφορετικών καλλιτεχνικών κόσμων και πολιτιστικών αφηγήσεων, μέσα από έναν ζωντανό διεθνή διάλογο που αναδεικνύει τη δυναμική της ελληνικής Διασποράς.

Στις ταξιδιωτικές σελίδες του τεύχους, το Μαρακές αποκαλύπτει τη γοητευτική, αντιφατική και βαθιά αυθεντική προσωπικότητά του, ενώ η Σίφνος προβάλλεται ως το νησί της γεύσης, της κομψότητας και της ανεπιτήδευτης αυθεντικότητας.

Ο νεαρός καταλανός συγγραφέας Πολ Γουάσκ μιλά με αφορμή την ελληνική έκδοση του βιβλίου του «Ναπάλμ στην καρδιά» για τη δυστοπία της σύγχρονης ζωής, τις οικογενειακές και ερωτικές σχέσεις, τη δύναμη της ποίησης και τη γλώσσα ως πράξη ανατροπής και ελευθερίας.

Ο Γιάννης Στασινόπουλος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Fine Group, μιλά στο BHMAGAZINO για την ουσία της πολυτέλειας, το σύγχρονο ευ ζην και τη δημιουργία εμπειριών υψηλών προδιαγραφών που συνδυάζουν φιλοξενία, γαστρονομία και αισθητική.

BHMAGAZINO

Κυκλοφορεί με ΤΟ ΒΗΜΑ, αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου