Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Συνήθεια φαίνεται ότι είχε κάνει το «φακελάκι» ο αναισθησιολόγος του Ογκολογικού Νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι», ο οποίος προδόθηκε από το βίντεο που τράβηξε ο γιος μιας ασθενούς. Ο γιατρός είχε κατηγορηθεί ξανά τον Νοέμβριο του 2018, όταν είχε ζητήσει από ασθενή 100 ευρώ, αλλά είχε αθωωθεί και είχε επιστρέψει στο πόστο του.

Αυτή τη φορά ο αναισθησιολόγος επικαλέστηκε τα «καλά γεράματα» για να αιτιολογήσει την πράξη του, επισημαίνοντας ότι δεν έχει κάνει κάτι κακό και παρόλα αυτά κινδυνεύει. Επισήμανε ότι έχει αναπηρία σε ποσοστό 82% και ότι πάσχει από καρκίνο.

«Αυτή ήτανε προς χειρουργείο. Επειδή ήτανε να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προεγχειρητικά, πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και, πάντα, έτσι γίνεται μία ώρα πριν, ας πούμε, πριν μπει στο χειρουργείο, να δω είναι, δεν είναι, έχει φάει, δεν έχει φάει. Γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Και ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Λέω λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπει» είπε στο Live News.

«Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη. Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά γεράματα. Πώς να σας το πω; Ειλικρινά, λυπάμαι. Δεν θέλω να σας πω τα προσωπικά μου, αλλά, ξέρετε είμαι, θα σας το πω αφού φτάσαμε εδώ, είμαι με απόφαση του ΚΕΠΑ 82% αναπηρία, έχω αναπηρία. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω».

«Δεν θα έκανε το χειρουργείο χωρίς λεφτά»

Μπήκε κατά τις 11:30 να μας ενημερώσει ότι θα πάμε για χειρουργείο. Καταλάβαμε ότι θα μας ζητήσει χρήματα. Επέστρεψε, είχα προετοιμάσει το κινητό, έγινε συζήτηση και μας είπε ότι αν δεν δώσουμε θα γίνει το χειρουργείο αργότερα» είπε ο γιος της ασθενούς.

«Συμφώνησα, φοβόμουν για τον άνθρωπό μου. Απάντησα, ναι και προχωρήσαμε. Ήρθε φορείο. Του είπα θα πληρωθώ 28 του μηνός, είπα ψέματα ότι εργάζομαι στον δήμο. Του το είπα για να μην κάνει κάτι στο χειρουργείο. Κανονίσαμε ότι θα πάρει τα λεφτά τότε» πρόσθεσε.

«Δεν είχα κάτι μεμπτό»

Σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο διατάχθηκε ΕΔΕ και ο αναισθησιολόγος έχει απομακρυνθεί.

«Σήμερα περί ώρα 11:30 πληροφορήθηκα το συμβάν. Ενημέρωσα τον υπουργό, ενημέρωσα την ΥΠΕ. Στη συνέχεια ανέθεσα ΕΔΕ εντός τριών ημερών στον διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και συγχρόνως αναστολή των καθηκόντων του ιατρού. Από μέσα από την νοσηλευτική υπηρεσία και μου λένε ‘κύριε διοικητά ξέρετε, κάποιο TikTok, δέστε εδώ τι γίνεται’. Και το είδα και έμεινα άναυδος. Δεν έχει δώσει δείγματα μέχρι τώρα, δεν είχα κάποια καταγγελία, δεν είχα κάτι μεμπτό μέχρι στιγμής», αναφέρει ο διοικητής του νοσοκομείου.