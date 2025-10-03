Το αήττητο σερί της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη έλαβε τέλος… με κρότο. Η Ένωση προηγήθηκε στο σκορ, αλλά η Τσέλιε ήταν καλύτερη και με πρωταγωνιστή τον Φράνκο Κοβάσεβιτς που πέτυχε χατ-τρικ την πλήγωσε (3-1). Πρώτη ήττα επί Νίκολιτς για τους «κιτρινόμαυρους» που έκαναν το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα στη League Phase του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε την με τριάδα στη μεσαία γραμμή, τους Γκρούγιτς, Μαρίν και Πινέδα. Οι Κουτέσα και Ελίασον ήταν στα δύο άκρα της επίθεσης και ο Γιόβιτς ο καθαρόαιμος φορ.

Στόχος της ΑΕΚ ήταν ένα γρήγορο γκολ για να κόψει τον ρυθμό των γηπεδούχων. Το πέτυχε μόλις στο 7ο λεπτό με ωραίο σουτ του Κουτέσα (η μπάλα κόντραρε σε αντίπαλο).

Το ιδανικό ξεκίνημα της ΑΕΚ δεν είχε την ανάλογη συνέχεια, αφού η Τσέλιε φόρτωνε την περιοχή των «κιτρινόμαυρων» και ήθελε να δημιουργήσει ρήγματα. Η άμυνα της ΑΕΚ πέρασε δύσκολες στιγμές, αφού δέχθηκε πολλές φάσεις και δη κλασικές ευκαιρίες.

Έτσι όπως πήγαινε το ματς, «μύριζε» η ισοφάριση και η ομάδα του Νίκολιτς δεν τη γλίτωσε, με τον Κοβάσεβιτς στο 34′ να απαντάει στο γρήγορο 0-1.

Ανατροπή με το ξεκίνημα

Το χτύπημα ήταν διπλό για την ΑΕΚ, αφού ακολούθησε η ανάπαυλα, η ελπίδα ότι θα αλλάξει η εικόνα και το γρήγορο γκολ των γηπεδούχων σχεδόν με το ξεκίνημα του δεύτερο μέρους.

Συγκεκριμένα στο 55ο λεπτό η Τσέλιε έκανε την ανατροπή. Ο Ιοσίφοφ πλάσαρε ωραία μέσα από την περιοχή, ο Στρακόσα έκανε την επέμβαση αλλά την έστειλε πάνω στον Κοβάσεβιτς που σκόραρε μέσα από τη μικρή περιοχή.

Ο Νίκολιτς έκανε αλλαγές για να διορθώσει την εικόνα της ομάδας του, η οποία έπαιζε λες και ήθελε να χάσει! Η Τσέλιε από την άλλη συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, είχε δοκάρι για το 3-1 με τον Κβέσιτς και διατηρούσε τον έλεγχο.

Η είσοδος του Πιερό, στο 63′, στη θέση του Γκρούγιτς έκανε πιο επιθετική την Ένωση που ήθελε να αλλάξει το μομέντουμ και να βγάλει αντίδραση στην έως τώρα κάκιστη εικόνα.

Η αντίδραση ήρθε από το γκολ του Πιερό, λίγο μετά την είσοδό του στο ματς, αλλά μετά από έλεγχο του VAR δεν μέτρησε αφού ο Αϊτινός φορ ήταν σε θέση οφσάιντ.

Στο 80ο λεπτό κι ενώ ο Νίκολιτς προσπαθούσε με τις αλλαγές να βρει λύσεις στα προβλήματα, ήρθε η… χαριστική βολή. Ο Φράνκο Κοβάσεβιτς «σκότωσε» ξανά την ΑΕΚ, σημειώνοντας χατ-τρικ και διαμορφώνοντας το 3-1.

Η ΑΕΚ αποδέχθηκε τη μοίρα της, έτσι κι αλλιώς δεν είχε χρόνο και ψυχολογία για να βγάλει αντίδραση και ξεκίνησε με εφιαλτικό τρόπο τον «μαραθώνιο» στο Conference League, γνωρίζοντας βαριά ήττα στη Σλοβενία.