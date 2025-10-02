Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι με τη Ρεάλ, όμως στο φινάλε δεν βρήκε λύσεις και οι Μαδριλένοι πήραν τη νίκη με 89-77. Οι ερυθρόλευκοι όπως ήταν φυσιολογικό δεν είχαν διάρκεια στο παιχνίδι τους και ήταν αυτό που πλήρωσαν.

Έτσι, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε στην EuroLeague με απολογισμό μία νίκη και μία ήττα στην πρώτη διαβολοβδομάδα. Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό συνολικά ήταν ο Μιλουτίνοφ με δέκα πόντους και εννιά ριμπάουντ, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντόρσεϊ με 20 πόντους.

Στην αντίπερα όχθη η ομάδα του Σκαριόλο νίκησε έχοντας μόνο δύο διψήφους: τον Μάριο Χεζόνια, με 18 πόντους. και τον Γκάμπριελ Ντεκ με 13.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού ήταν φοβερό επιθετικά. Ο Ντόρσεϊ έβαλε 2/2 τρίποντα και ακολούθησε ο Φουρνιέ, που έβαλε το τρίτο μέσα στο πρώτο δίλεπτο. Ο Ελληνοαμερικανός ήταν φανταστικός και στα τέσσερα λεπτά έφτασε τους 10 πόντους, όντας απόλυτα εύστοχος! Στα έξι, έφτασε τους 13, ενώ δε σταμάτησε στη συνέχεια.

Οι Πειραιώτες πήγαν στο +12, καθώς είχαν άριστο ρυθμό στην επίθεση και περιόριζαν σε μεγάλο βαθμό τους Ισπανούς αμυντικά. Η περίοδος ολοκληρώθηκε στο 19-29.

Το ξεκίνημα στη δεύτερη ήταν κάπως διαφορετικό. Ο Ολυμπιακός πήρε κάποιες βιαστικές επιθέσεις και κάποια λάθος σουτ, με αποτέλεσμα η Ρεάλ να πλησιάσει στους τέσσερις μετά από ένα ελεύθερο τρίποντο του Γιουλ. Ο Φουρνιέ ανέλαβε και η διαφορά ανέβηκε ξανά, αλλά τα λάθη συνεχίστηκαν και οι Ισπανοί «κόλλησαν» κοντά.

Παρότι η Ρεάλ μείωσε στον πόντο (44-45), ο Ολυμπιακός είχε ξανά την αντίδραση. Ο Βεζένκοφ ανέβηκε, ο Γουόρντ έδειξε τις αρετές του και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 47-53.

Μέτριο ήταν το ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά από 3,5 λεπτά η Ρεάλ ισοφάρισε στο 57-57, έχοντας τον Χεζόνια σε καλή κατάσταση. στο 62-61 πέρασαν μπροστά για πρώτη φορά με τρίποντο του Αμπάλντε, ενώ ο Ολυμπιακός έμοιαζε άδειος από λύσεις. Προσπάθησε να τις βρει μέσω του Μιλουτίνοφ και του Βεζένκοφ, και πράγματι βρήκε κάποιες, με αποτέλεσμα να προηγηθεί ξανά με διαφορές κοντά στους πέντε. Εκεί έκλεισε και η περίοδος (64-69).

Με την έναρξη της τέταρτης περιόδου η Ρεάλ άρχισε να κυριαρχεί κάτω από της δύο ρακέτες κάτι που της επέτρεψε να ανατρέψει το σκορ και με επί μέρους 7-0 να προηγηθεί με 2. Ο Ολυμπιακός είχε κολλήσει επιθετικά και κατάφερε να πετύχει το πρώτο του καλάθι μετά από 5:45.

Στο φινάλε του αγώνα η Ρεάλ ήταν σαφέστατα ανώτερη, πήρε τη νίκη και μάλιστα έφτασε τη διαφορά στους 12 πόντους με το τελικό 89-77.

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-29, 47-53, 64-69, 89-77

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Λάιλς 8 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Κράμερ 3 (1), Αμπάλδε 3 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Καμπάσο 9 (2/3 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ασίστ χωρίς λάθος), Οκέκε 5 (1), Χεζόνια 18 (5/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντεκ 13 (3/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Γκαρούμπα 2, Φερνάντο 6 (4 ριμπάουντ), Ταβάρες 7 (2/3 δίποντα, 3/7 βολές, 4 ριμπάουντ), Γιουλ 6 (1), Φελίς 9 (2/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκς): Γουόκαπ 4 (1/2 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουόρντ 7 (2/2 δίποντα, 3/4 βολές), Λι 4 (1/5 σουτ), Βεζένκοβ 13 (2/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 9 ριμπάουντ), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 20 (2/5 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 4/5 βολές), Πίτερς, Μιλουτίνοβ 10 (5/7 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 2, Χολ, Φουρνιέ 14 (2/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 λάθη)