Σε πλήρη ανατροπή του πολεμικού σκηνικού στη Μέση Ανατολή εξελίσσονται οι απόρρητες εκθέσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, τις οποίες φέρνει στο φως το CNN.

Ενώ η ηγεσία του Πενταγώνου διαβεβαίωνε δημόσια ότι η ιρανική πολεμική βιομηχανία έχει σχεδόν εκμηδενιστεί, οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ προειδοποιούν ότι η Τεχεράνη εκμεταλλεύτηκε πλήρως την εκεχειρία των έξι εβδομάδων για να επανεκκινήσει την παραγωγή drones και να διασώσει τα δύο τρίτα των εκτοξευτών πυραύλων της.

Με τη βοήθεια της Ρωσίας και της Κίνας, το Ιράν αναδομεί τη στρατιωτική του ισχύ «μέσα σε μήνες και όχι χρόνια», ξεπερνώντας κάθε αμερικανική πρόβλεψη και παραμένοντας μια θανάσιμη απειλή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με επανέναρξη των βομβαρδισμών.

Η αποκατάσταση των στρατιωτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης θέσεων πυραύλων, εκτοξευτών και της παραγωγικής ικανότητας για βασικά οπλικά συστήματα που καταστράφηκαν κατά την τρέχουσα σύγκρουση, σημαίνει ότι το Ιράν παραμένει σημαντική απειλή για τους περιφερειακούς συμμάχους. Θέτει επίσης σε αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς σχετικά με το βαθμό στον οποίο τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα έχουν υποβαθμίσει μακροπρόθεσμα τον στρατό του Ιράν.

Παραγωγή drones σε χρόνο ρεκόρ

Ενώ ο χρόνος για την επανεκκίνηση της παραγωγής διαφόρων εξαρτημάτων όπλων ποικίλλει, ορισμένες εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι το Ιράν θα μπορούσε να αποκαταστήσει πλήρως την ικανότητα επιθέσεων με drones σε μόλις έξι μήνες, δήλωσε στο CNN μία από τις πηγές, ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Οι Ιρανοί έχουν ξεπεράσει όλα τα χρονοδιαγράμματα που είχε η Κοινότητα των Μυστικών Υπηρεσιών (IC) για την ανασύνταξή τους», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι επιθέσεις με drones αποτελούν ιδιαίτερη ανησυχία για τους περιφερειακούς συμμάχους. Εάν επαναληφθούν οι εχθροπραξίες, το Ιράν θα μπορούσε να ενισχύσει την ικανότητα παραγωγής πυραύλων του -η οποία έχει υποστεί σημαντική υποβάθμιση- με περισσότερες εκτοξεύσεις drones, ώστε να συνεχίσει να βάλλει εναντίον του Ισραήλ και των χωρών του Κόλπου, οι οποίες βρίσκονται εντός βεληνεκού και των δύο οπλικών συστημάτων.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να επαναλάβει τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εάν οι δύο χώρες αποτύχουν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνοντας μάλιστα δημόσια την Τρίτη ότι βρέθηκε «μία ώρα» πριν από την επανέναρξη των βομβαρδισμών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτές οι στρατιωτικές δυνατότητες θα μπορούσαν να μπουν σε εφαρμογή.

Ο ρόλος της Ρωσίας και της Κίνας

Το Ιράν κατάφερε να ανασυγκροτηθεί πολύ ταχύτερα από το αναμενόμενο λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων, που κυμαίνονται από την υποστήριξη που λαμβάνει από τη Ρωσία και την Κίνα έως το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν προκάλεσαν όση ζημιά ήλπιζαν οι δύο χώρες, δήλωσε μία από τις πηγές στο CNN.

Για παράδειγμα, η Κίνα συνέχισε να προμηθεύει το Ιράν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυραύλων, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που έχουν γνώση των εκτιμήσεων των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, αν και αυτό πιθανότατα έχει περιοριστεί από τον εν εξελίξει αμερικανικό αποκλεισμό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο CBS την περασμένη εβδομάδα ότι η Κίνα δίνει στο Ιράν «εξαρτήματα για την κατασκευή πυραύλων», αλλά αρνήθηκε να επεκταθεί περαιτέρω.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, διέψευσε τον ισχυρισμό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, χαρακτηρίζοντάς τον «μη βασισμένο σε γεγονότα».

Εν τω μεταξύ, το Ιράν διατηρεί επίσης ικανότητες βαλλιστικών πυραύλων, επιθέσεων με drones και αντιαεροπορικής άμυνας, παρά τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, πράγμα που σημαίνει ότι η γρήγορη ανοικοδόμηση της στρατιωτικής παραγωγικής ικανότητας δεν ξεκινά από το μηδέν.

Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) αρνήθηκε να σχολιάσει, λέγοντας ότι η διοίκηση δεν συζητά θέματα που σχετίζονται με πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, ανέφερε σε δήλωσή του στο CNN ότι «ο στρατός της Αμερικής είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο και διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να ενεργήσει στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο Πρόεδρος».

«Έχουμε εκτελέσει πολλαπλές επιτυχημένες επιχειρήσεις σε διάφορες διοικήσεις μάχης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο στρατός των ΗΠΑ διαθέτει ένα βαθύ οπλοστάσιο δυνατοτήτων για την προστασία του λαού μας και των συμφερόντων μας», πρόσθεσε ο Παρνέλ.

Πόσα όπλα γλίτωσαν από τους βομβαρδισμούς

Το CNN ανέφερε τον Απρίλιο ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούσαν πως περίπου οι μισοί από τους εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν είχαν επιβιώσει από τα αμερικανικά πλήγματα. Μια πρόσφατη έκθεση αύξησε αυτό το ποσοστό στα δύο τρίτα, εν μέρει λόγω της εν εξελίξει εκεχειρίας που παρείχε στο Ιράν χρόνο να ξεθάψει εκτοξευτές που μπορεί να είχαν θαφτεί σε προηγούμενα πλήγματα, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των πληροφοριών.

Το σύνολο της εκτίμησης των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ενδέχεται να περιλαμβάνει εκτοξευτές που είναι επί του παρόντος απρόσιτοι, όπως αυτοί που θάφτηκαν υπογείως από τα πλήγματα αλλά δεν καταστράφηκαν.

Χιλιάδες ιρανικά drones εξακολουθούν να υπάρχουν -περίπου το 50% των δυνατοτήτων της χώρας σε drones- είχαν δηλώσει προηγουμένως δύο πηγές στο CNN, βάσει των όσων έδειχναν οι πληροφορίες.

Οι πληροφορίες έδειξαν επίσης ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πυραύλων κρουζ παράκτιας άμυνας του Ιράν ήταν άθικτο, γεγονός που συνάδει με το ότι οι ΗΠΑ δεν επικέντρωσαν την αεροπορική τους εκστρατεία σε παράκτια στρατιωτικά στοιχεία, αν και έπλητταν πλοία. Αυτοί οι πύραυλοι αποτελούν βασική ικανότητα που επιτρέπει στο Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Χορμούζ.

Συνολικά, οι πρόσφατες εκθέσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών υποδηλώνουν συντριπτικά ότι ο πόλεμος έχει υποβαθμίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, αλλά δεν τις έχει καταστρέψει, με τους Ιρανούς να αποδεικνύουν ότι μπορούν να περιορίσουν αποτελεσματικά τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του πολέμου ανασυγκροτούμενοι γρήγορα μετά από αυτά τα πλήγματα.

Η μεγάλη αντίφαση με τη CENTCOM

Αυτό περιλαμβάνει την ανοικοδόμηση της αμυντικής βιομηχανικής του βάσης, η οποία, όπως δήλωσε την Τρίτη ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, έχει σε μεγάλο βαθμό εξαλειφθεί.

«Η επιχείρηση Epic Fury υποβάθμισε σημαντικά τους βαλλιστικούς πυραύλους και τα drones του Ιράν, καταστρέφοντας παράλληλα το 90% της αμυντικής βιομηχανικής του βάσης, διασφαλίζοντας ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει να ανασυγκροτηθεί για χρόνια», κατέθεσε ο Κούπερ κατά τη διάρκεια της ακρόασης της Τρίτης ενώπιον της Επιτροπής Στρατιωτικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Όμως η κατάθεση του Κούπερ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που εξετάζουν την ικανότητα του Ιράν να ανοικοδομήσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες και το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου είναι σε θέση να το πράξει, με δύο πηγές να δηλώνουν στο CNN ότι οι πληροφορίες δεν συμβαδίζουν με τις περιγραφές που παρείχε ο διοικητής της CENTCOM.

Μία από τις πηγές που έχουν γνώση των πρόσφατων εκτιμήσεων των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσε στο CNN ότι η ζημιά στην αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν έχει πιθανότατα πάει πίσω την ικανότητά του να ανασυγκροτηθεί κατά μερικούς μήνες, όχι χρόνια. Και μέρος της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του Ιράν παραμένει άθικτο, κάτι που θα μπορούσε να επιταχύνει περαιτέρω το χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση ορισμένων δυνατοτήτων, σημείωσε η πηγή.