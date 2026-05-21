Εκτός φυλακής μετά από 24 ολόκληρα χρόνια βρίσκεται πλέον ο αρχηγός της 17Ν Αλέξανδρος Γιωτόπουλος που είχε καταδικαστεί για την εγκληματική δράση της οργάνωσης σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης.

Αποφυλακίστηκε με απόφαση του αρμοδίου δικαστικού συμβουλίου και είχε συλληφθεί το 2002 στους Λειψούς όταν είχε δρομολογηθεί η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν είχε αποδεχθεί ότι ήταν ο αρχηγός της 17Ν ούτε είχε δηλώσει ως σήμερα μεταμέλεια.

Η αποφυλάκιση του έγινε με περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του (Βύρωνας Αττικής) αλλά απαγόρευση να κυκλοφορεί εκτός της συγκεκριμένης περιοχής.

Ο Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί ως ηθικός αυτουργός των στυγερών δολοφονιών της τρομοκρατικής οργάνωσης, είχε παραμείνει στη φυλακή για χρόνια, είχε καταθέσει πέντε αιτήσεις αποφυλάκισης και η πέμπτη έγινε δεκτή.

Να σημειωθεί ότι η πρόταση του εισαγγελέα ήταν αρνητική για την αποφυλάκιση του, ενώ αρνητικό ήταν και το βούλευμα του πρώτου βαθμού για το οποίο έκανε έφεση και αποφυλακίστηκε με απόφαση του συμβουλίου εφετών.

Μετά την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου στη φυλακή ακόμα παραμένουν για τα στυγερά εγκλήματα της 17Ν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.